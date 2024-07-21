«В соцсетях так много женоненавистничества, повседневный сексизм утомляет. Многие не осознают невежества и предвзятости». Тренер женской сборной США Хейс о людях

Эмма Хейс высказалась о сексизме в социальных сетях.

«В социальных сетях так много женоненавистничества. Больно и утомительно подвергаться этому. Мне никогда не приходилось сталкиваться с таким количеством случайного сексизма, как за последний год, это очень утомляет.

Чем выше я поднималась по карьерной лестнице, тем хуже обстояли дела. Подобный уровень пристального внимания вынуждает спрашивать себя, стоит ли оно того. Это похоже на то, как будто меня рассматривают как экзистенциальную угрозу, а не как коллегу с большим опытом. Это затрагивает тебя во многих отношениях.

С одной стороны, я пытаюсь понять это, некоторые люди воспринимают различия как угрозу, но все сводится к образованию и самосознанию. Так много людей не осознают своего невежества, того, как мало они знают и насколько они предвзяты.

Распространенность маскулинности кажется им естественной. Но в более широком смысле урок заключается в том, что мы все должны развиваться или погибнуть», – отметила главный тренер сборной США Хейс, 12 лет работавшая в « ».

«Я в невыгодном положении только потому, что я женщина. Чернокожие тренеры и этнические меньшинства борются ради прорыва год за годом». Тренер женской сборной США Хейс о футболе

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