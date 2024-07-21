«В соцсетях так много женоненавистничества, повседневный сексизм утомляет. Многие не осознают невежества и предвзятости». Тренер женской сборной США Хейс о людях

Теги Челси МЛС премьер-лига Англия женский футбол сборная США жен интернет соцсети девушки и спорт дискриминация Эмма Хейс Футбол

Эмма Хейс высказалась о сексизме в социальных сетях.

«В социальных сетях так много женоненавистничества. Больно и утомительно подвергаться этому. Мне никогда не приходилось сталкиваться с таким количеством случайного сексизма, как за последний год, это очень утомляет.

Чем выше я поднималась по карьерной лестнице, тем хуже обстояли дела. Подобный уровень пристального внимания вынуждает спрашивать себя, стоит ли оно того. Это похоже на то, как будто меня рассматривают как экзистенциальную угрозу, а не как коллегу с большим опытом. Это затрагивает тебя во многих отношениях.

С одной стороны, я пытаюсь понять это, некоторые люди воспринимают различия как угрозу, но все сводится к образованию и самосознанию. Так много людей не осознают своего невежества, того, как мало они знают и насколько они предвзяты.

Распространенность маскулинности кажется им естественной. Но в более широком смысле урок заключается в том, что мы все должны развиваться или погибнуть», – отметила главный тренер сборной США Хейс, 12 лет работавшая в «Челси».

«Я в невыгодном положении только потому, что я женщина. Чернокожие тренеры и этнические меньшинства борются ради прорыва год за годом». Тренер женской сборной США Хейс о футболе

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34 комментария
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А про футбол можно вопросы задавать тренеру ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ?
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Но сказать, что женский футбол уступает мужскому футболу абсолютно во всем (зрелищности, скорости, качеству, интенсивности, и т.д.) - это просто факт, а не сексизм.

Единственное, что в женском футболе реально лучше - там нет таких жалких и никчёмных симулянток и нытиков, как в мужском футболе (аля 90% игроков нынешних Барселоны и Реала, и кучи латиносов почти во всех турнирах и командах).
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Да дайте ей уже в ассистенты(ки) Рапино и пусть друг с другом трулялякают, и меряются чем-нибудь, кто из них более ущемлённый. Утомила уже)
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Ответ Dmitry Stepanov
А про футбол можно вопросы задавать тренеру ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ?
Она не тренер. Она тренерКА/ША)
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Ответ Камбоджа Иванов
Но сказать, что женский футбол уступает мужскому футболу абсолютно во всем (зрелищности, скорости, качеству, интенсивности, и т.д.) - это просто факт, а не сексизм. Единственное, что в женском футболе реально лучше - там нет таких жалких и никчёмных симулянток и нытиков, как в мужском футболе (аля 90% игроков нынешних Барселоны и Реала, и кучи латиносов почти во всех турнирах и командах).
Ещё там когда бегают сиськи красиво прыгают))))
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Ну так идентифицируй себя мужчиной и всё - никакого женоненавистничества. Лайфхак.
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Современный феминизм это рак
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Хейс конечно легенда Челси, но как же она не переносит мужиков)
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Ответ Федя Букин
Спортс к чему-то нас готовит последние дни... 🤔 Тину глав.редом? 🤔🤗
К тому, что весь спорт накроется ... звездой.
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Не знаю, не сталкивался с женоненавистничеством и сексизмом. Я баб люблю, особенно молодых и симпатичных.
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Хех. Чот мне кажется всем пофиг. Дамочка сама себе проблемы придумывает.
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Спортс, хватит уже! Это не спортивные новости, какого чёрта?!
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Не смотрись в зеркала - не увидишь ненависти в глазах оппонента.
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Это она еще на спортсе не бывает.
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Не читай соц сети, вот проблема. Это так сложно что ли. Вот я не сижу ни в одной социалке, и не страдаю от этого.
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Интересно понять что для неё сексизм в реальном эквиваленте, а не эти пространные рассуждения и сотрясания воздуха
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Вчерашнего спича от этой дамы видимо было недостаточно, да?
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Уже смердит, споткройте окна.
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Ответ Dr. Heisenberg
Это она еще на спортсе не бывает.
тебя ущемляют по половому признаку здесь?
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Ответ Scorpion
Ещё там когда бегают сиськи красиво прыгают))))
ты что-то не то смотрел: либо сисег нет, либо у них там такие лифоны, что ничего не прыгает
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Ответ Камбоджа Иванов
Но сказать, что женский футбол уступает мужскому футболу абсолютно во всем (зрелищности, скорости, качеству, интенсивности, и т.д.) - это просто факт, а не сексизм. Единственное, что в женском футболе реально лучше - там нет таких жалких и никчёмных симулянток и нытиков, как в мужском футболе (аля 90% игроков нынешних Барселоны и Реала, и кучи латиносов почти во всех турнирах и командах).
зрелищность и качество - это оценочные критерии, вы не можете называть оценочные критерии фактом. Интенсивность и скорость - можете.
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Ответ Камбоджа Иванов
Но сказать, что женский футбол уступает мужскому футболу абсолютно во всем (зрелищности, скорости, качеству, интенсивности, и т.д.) - это просто факт, а не сексизм. Единственное, что в женском футболе реально лучше - там нет таких жалких и никчёмных симулянток и нытиков, как в мужском футболе (аля 90% игроков нынешних Барселоны и Реала, и кучи латиносов почти во всех турнирах и командах).
Чтобы женский футбол был лучше мужского надо чтобы футболистки играли без нижнего белья и в мокрой форме. И то быстро надоест.
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Спортс к чему-то нас готовит последние дни... 🤔
Тину глав.редом? 🤔🤗
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Ответ Dmitry Stepanov
А про футбол можно вопросы задавать тренеру ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ?
Это фрагменты её новой книжки (в соавторстве с Майклом Калвином, помогающим спортивным знаменитостям слова в предложения связывать).
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Это уже вчерашний день, ее нытье всем надоело, как и агрессивный феминизм
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Новости об этом тренере. Как и ее высказыванния уже достали если честно. Что других новостей нет что ли?
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Чуть меньше воды, чем у Димы Сорокина
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Всегда знал ,что феменизм приведет к этому! К отрицанию мужского начала......на западе кстати с этим успешно борются , поколение "соевых" мальчиков тому пример...
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Джои Бартон, позвони ей))
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Просто почитайте про её отношения с отцом, который её часто унижал морально, но она всё равно его любила и тяжело пережила потерю. Что ж отцу то не высказывала за женоненавистничество? Или это другое?
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