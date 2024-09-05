«На советской земле было уничтожено больше всего мирных граждан, здесь был самый жестокий оккупационный режим». Составитель книги «Футбол. Война. Холокост» Альтман о преступлениях гитлеровцев

Историк Илья Альтман высказался о военных преступлениях во время Великой Отечественной войны.

– Книга « . Война. Холокост» сообщает об ужасах войны и о геноциде, в том числе на примере личных биографий. Правда, в наши дни этот термин употребляют в самых разных словосочетаниях, ситуациях, в самом необычном контексте…



– Действительно, сегодня все преступления нацистов, их пособников и союзников на оккупированной территории СССР чаще всего квалифицируют термином «геноцид». Причем преступления как против мирного населения, так и военнопленных.

Не вдаваясь в детали, выскажу свою точку зрения. На советской земле было уничтожено наибольшее количество мирных граждан, точную цифру которых нам еще предстоит установить. Бесспорно, именно здесь был самый жестокий оккупационный режим. В приговоре Нюрнбергского трибунала на основе огромного количества советских и немецких документов говорится о «преступлениях против человечности и военных преступлениях». Именно эти термины представляются мне вполне релевантными, которые ни в коей мере не преуменьшают преступления оккупантов.

Термин же «геноцид» предполагает действия против национальной, этнической, расовой или религиозной группы. В Конвенции ООН 1948 года, признанной мировым сообществом, где сказано о полном или частичном уничтожении людей либо об иных способах сокращения их численности, не идет речь о жертвах по территориальному принципу или по принципу гражданства. И футбол на оккупированной территории (как и целый ряд указанных выше мероприятий) был нужен оккупантам не только для того, чтобы замаскировать свои истинные «конечные цели» расового господства, но и создать иллюзию «нового порядка» с «человеческим лицом», – сказал историк Илья Альтман, один из составителей книги «Футбол. Война. Холокост».