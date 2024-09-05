«На советской земле было уничтожено больше всего мирных граждан, здесь был самый жестокий оккупационный режим». Составитель книги «Футбол. Война. Холокост» Альтман о преступлениях гитлеровцев

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная СССР книги история дискриминация Футбол

Историк Илья Альтман высказался о военных преступлениях во время Великой Отечественной войны.

– Книга «Футбол. Война. Холокост» сообщает об ужасах войны и о геноциде, в том числе на примере личных биографий. Правда, в наши дни этот термин употребляют в самых разных словосочетаниях, ситуациях, в самом необычном контексте…

– Действительно, сегодня все преступления нацистов, их пособников и союзников на оккупированной территории СССР чаще всего квалифицируют термином «геноцид». Причем преступления как против мирного населения, так и военнопленных.

Не вдаваясь в детали, выскажу свою точку зрения. На советской земле было уничтожено наибольшее количество мирных граждан, точную цифру которых нам еще предстоит установить. Бесспорно, именно здесь был самый жестокий оккупационный режим. В приговоре Нюрнбергского трибунала на основе огромного количества советских и немецких документов говорится о «преступлениях против человечности и военных преступлениях». Именно эти термины представляются мне вполне релевантными, которые ни в коей мере не преуменьшают преступления оккупантов.

Термин же «геноцид» предполагает действия против национальной, этнической, расовой или религиозной группы. В Конвенции ООН 1948 года, признанной мировым сообществом, где сказано о полном или частичном уничтожении людей либо об иных способах сокращения их численности, не идет речь о жертвах по территориальному принципу или по принципу гражданства. И футбол на оккупированной территории СССР (как и целый ряд указанных выше мероприятий) был нужен оккупантам не только для того, чтобы замаскировать свои истинные «конечные цели» расового господства, но и создать иллюзию «нового порядка» с «человеческим лицом», – сказал историк Илья Альтман, один из составителей книги «Футбол. Война. Холокост».

68 комментариев
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Подобные посты на спортсе - это типичная провокация, ловушка для нормальных людей. Откровенно русофобские и фашистские телеги будут оставлять, а патриотические высказывания минусовать и банить авторов.
+75
-31
+44
Но что ещё ужасно, так это то, что многие пытаются оправдать немцев, некоторые псевдоисторики типа Солонина рассказывают ложь, что в блокаде Ленинграда виновато руководство СССР, что финны не заходили дальше старой границы, про расстреливающие всех подряд заградотряды и т.д.
+57
-23
+34
Ответ Milverton
Подобные посты на спортсе - это типичная провокация, ловушка для нормальных людей. Откровенно русофобские и фашистские телеги будут оставлять, а патриотические высказывания минусовать и банить авторов.
И формировать типа «общественное мнение» большинства.
+25
-11
+14
Ответ Benjamin
Про истребление советских граждан гулагом и прочими расстрелами при лапочке сталине рассказать не хотите? Хуже, чем русские сделали самим себе им не сделал никто!
архивы нквд-мгб о большом терроре в очередной раз засекретили до 2040 года
это вам на подумать
+15
-5
+10
К большому сожалению теперь нужно повторять азбучные истины. В том числе и в нашей стране.
А уж в других странах - использовать любую возможность
+16
-8
+8
Ответ Benjamin
Про истребление советских граждан гулагом и прочими расстрелами при лапочке сталине рассказать не хотите? Хуже, чем русские сделали самим себе им не сделал никто!
Сталин так то этнически грузин
+8
-1
+7
Ответ Bill Aden
Комментарий скрыт
И какие же документы и факты использует Солонин?
+15
-9
+6
Ответ Bill Aden
Комментарий скрыт
Использование документов и фактов не делают кого-либо псевдоисториком. Псевдоисториком делают подтасовка, манипуляция и желание отыскать узконаправленную "правду", которой в документах нет и которая концептуально требует фантастических допущений. В этом отношении Солонин скорее всего лжеисторик, а его книги очень скудная мукулатура.
+8
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+5
из-торы-к альтман
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+5
Ответ ten Hag
Ужасные страницы истории.. Зато британцы, как всегда, ни при чем оказались на своем острове
Как всегда, да.
Например, концлагеря изобрели британцы во время англо-бурской войны, в них погибли десятки тысяч бурских женщин и детей. Но про это почему-то не любят вспоминать.
+5
-1
+4
Еврей пытается убедить русских, что евреи пострадали от нацистов больше чем русские.
+10
-6
+4
Ответ Александр Александров
из-торы-к альтман
зогчем ви тгавите ???
+3
0
+3
Ответ Ozz99
Они раньше ссср вступили во Вторую мировую и отстояли свой остров. И если бы СССР не разводили дружбу с Германией, желая поделить Европу, все можно было остановить значительно раньше. Но это фантастика.
Дружбу с Гитлером завели французы с британцами в 1938-м, когда спокойненько слили немцам Чехословакию на Мюнхенской конференции
+7
-4
+3
Так то говоря, во время ВМВ погибло больше всего китайцев, порядка 40 млн..
+7
-4
+3
Ответ Николай Бойко
Но что ещё ужасно, так это то, что многие пытаются оправдать немцев, некоторые псевдоисторики типа Солонина рассказывают ложь, что в блокаде Ленинграда виновато руководство СССР, что финны не заходили дальше старой границы, про расстреливающие всех подряд заградотряды и т.д.
Ну вообще главные фанаты Гитлера на спортсе
+14
-11
+3
Ответ Nogoi89
СССР и Китай больше всего потеряли людей в той войне. Там цифра будет на две этих страны около 50-60 млн человек. Остальные все вместе сомневаюсь, что столько потеряли. Но, на западе кого не спроси, он тебе скажет, что вторую мировую войну выиграла Америка, Британия и немножко остальные, про СССР в принципе мало чего говорят, а если и что скажут, то явно не положительное.
На Западе подчеркивается, что победила антигитлеровская коалиция, что соответствует истине. Без всяких "можем повторить", "мы бы и без вас справились" и прочего абсурда.
+16
-13
+3
Там вся Европа воевала против нас. Вся промышленность Европы работала на немцев. Румыны Венгры Итальянцы … участвовали в геноциде
+13
-10
+3
Ответ граф Якунин
У тебя в голове все смешалось. Вина советского руководства в том, что город не сдали и там был голод, а при этом партийное руководство жило лучше чем без блокады. Бессмысленные жертвы
Почитай документы немцев, никто не собирался кормить ленинградцев. И это наглая ложь, что партийной руководство жило лучше, чем до блокады
+5
-2
+3
Ответ Nogoi89
СССР и Китай больше всего потеряли людей в той войне. Там цифра будет на две этих страны около 50-60 млн человек. Остальные все вместе сомневаюсь, что столько потеряли. Но, на западе кого не спроси, он тебе скажет, что вторую мировую войну выиграла Америка, Британия и немножко остальные, про СССР в принципе мало чего говорят, а если и что скажут, то явно не положительное.
ты слова Жукова хоть слышал после войны?
+3
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+2
Ответ Ozz99
Я даже и не спорю с вами, так и было. Но они слили Чехию, что бы не было крупномоштабной войны. Поверили сильному лидеру, что он на этом остановится. Ничего не напоминает? А вот ссср делил Европу и устраивал совместные парады в ’освобожденом’ Бресте.
Ну да, а нашим надо было сидеть и ждать когда на нас нападут.

Все в 1939 понимали, что война СССР и фашистов неизбежна. И пакт Молотова-Риббентропа — это абсолютно блестящее стратегическое решение, которое позволило нам чуть отодвинуть границы на запад и выиграть пару лет. Всё это в конечном итоге привело к победе.

Мы же ещё в 38-м предлагали помощь Чехословакии, но наши мудрые западные друзья + братья-поляки не разрешили нам перебросить войска через Польшу. Но плохие в этой ситуации, конечно же, мы, что в конечном итоге действовали исходя исключительно из своих интересов.
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+2
Ответ Bill Aden
Комментарий скрыт
Умалчивание фактов и сознательная подтасовка + выводы на основе "одна бабка сказала" делают из историка псевдоистрика. Вот совсем не симпатизирую Сталину, но Солонин про его планы пишет просто на основании фантазий и игнорирует документы и исторические факты
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0
+2
Ответ Nogoi89
Но не рассказывается ничего, о том где была измотана немецкая военная машина в той степени, как нам рассказывают про помощь союзников. У меня в школе рассказывали про неоценимый вклад США и Англии, про Лендлиз и прочее, я знал, что в этой войне победитель не только СССР. А на западе по-другому. Потому что сразу после окончания войны началась холодная война. И было невыгодно признавать былые заслуги своего будущего врага.
Это Мединский тебе так сказал? Или Мизулина?

«Восточный фронт стал кошмаром для германс­кой армии, – отмечают М. Чэндлер и Дж. Райт. – Огромные простран­ства страны, резкие перепады температуры и свежие резервы для Красной Армии постепенно повернули ход войны в пользу Стали­на». Британские авторы не скрывают, что главная тяжесть войны легла на Советский Союз, которому с самого начала пришлось отра­жать основные силы вермахта. «С 1941 г. до 1944 г. 85 процентов вооруженных сил Германии были брошены на поход против СССР, –говорится в учебнике Б. Уолша. – Восточный фронт простирался па расстоянии свыше 1600 км. Сражения велись на обширной террито­рии. Более того, война имела необыкновенно жестокий характер. Нем­цы виновны в варварских и бесчеловечных военных преступлениях против советского народа, т.к. обычные правила ведения войны не применялись на Восточном фронте. Немцы рассматривали ее как вой­ну на уничтожение. Они считали, что уничтожают низшие расы и саму идею коммунизма». В учебниках подчеркивается героизм советс­ких людей в борьбе с фашистскими захватчиками как на фронте, так и в тылу. «Советские методы были очень суровыми, но результаты оказывались удивительными», – отмечает Б. Уолш.

(С)
+3
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+2
Ответ Nogoi89
СССР и Китай больше всего потеряли людей в той войне. Там цифра будет на две этих страны около 50-60 млн человек. Остальные все вместе сомневаюсь, что столько потеряли. Но, на западе кого не спроси, он тебе скажет, что вторую мировую войну выиграла Америка, Британия и немножко остальные, про СССР в принципе мало чего говорят, а если и что скажут, то явно не положительное.
Технически, без ленд-лиза союз не факт что протянул бы, но принятие такого мнения сильно прогреет атмосферу. Да, и еще важно заметить на чьей стороне союз вступил в ВМВ
+3
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+2
открыли бы архивы тех времен, но нет )
+2
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+2
Ответ Nogoi89
СССР и Китай больше всего потеряли людей в той войне. Там цифра будет на две этих страны около 50-60 млн человек. Остальные все вместе сомневаюсь, что столько потеряли. Но, на западе кого не спроси, он тебе скажет, что вторую мировую войну выиграла Америка, Британия и немножко остальные, про СССР в принципе мало чего говорят, а если и что скажут, то явно не положительное.
вместо того, чтобы вести оружие, продовольствие во время войны, Сталин решил вывозить целые народы, заняв ЖД пути и вагоны
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Ответ Milverton
Подобные посты на спортсе - это типичная провокация, ловушка для нормальных людей. Откровенно русофобские и фашистские телеги будут оставлять, а патриотические высказывания минусовать и банить авторов.
Тебя тоже поймали в ловушку)
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Ответ Даня Би
Дружбу с Гитлером завели французы с британцами в 1938-м, когда спокойненько слили немцам Чехословакию на Мюнхенской конференции
Я даже и не спорю с вами, так и было. Но они слили Чехию, что бы не было крупномоштабной войны. Поверили сильному лидеру, что он на этом остановится. Ничего не напоминает? А вот ссср делил Европу и устраивал совместные парады в ’освобожденом’ Бресте.
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Если быть совсем уж точным, то японские оккупанты в Китае уничтожили ещё больше людей...
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Ответ Даня Би
Ну да, а нашим надо было сидеть и ждать когда на нас нападут. Все в 1939 понимали, что война СССР и фашистов неизбежна. И пакт Молотова-Риббентропа — это абсолютно блестящее стратегическое решение, которое позволило нам чуть отодвинуть границы на запад и выиграть пару лет. Всё это в конечном итоге привело к победе. Мы же ещё в 38-м предлагали помощь Чехословакии, но наши мудрые западные друзья + братья-поляки не разрешили нам перебросить войска через Польшу. Но плохие в этой ситуации, конечно же, мы, что в конечном итоге действовали исходя исключительно из своих интересов.
Кто такие вы? Я за ссср разговор веду. И если у страны интересы, что бы военным путем присоединять чужие территории, а потом расстреливать пленных в катыне. То такую страну трудно назвать хорошей.

Я же и писал, что это фантастика, учитывая отношения запада и востока. Может быть интересы надо было ставить другие в 39 году? Может быть в 39 запад пошёл на сближение. Ведь в 41 он пошёл и лендлиз организовал.
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Ответ Bernie
Там вся Европа воевала против нас. Вся промышленность Европы работала на немцев. Румыны Венгры Итальянцы … участвовали в геноциде
Это кто минусуют?) небратья здесь пасутся выискивая русофобские темы?
Напомню, - та же французская республика подняла лапки меньше чем через неделю. Болгария просто за неск часов. Румыны приперлись в надежде забрать себе кусок земли с Одессой,Венгры приграничные к себе земли тоже.
Румыны зверствовали так, что был издан Указ не брать их в плен.
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