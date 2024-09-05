«На советской земле было уничтожено больше всего мирных граждан, здесь был самый жестокий оккупационный режим». Составитель книги «Футбол. Война. Холокост» Альтман о преступлениях гитлеровцев
Историк Илья Альтман высказался о военных преступлениях во время Великой Отечественной войны.
– Книга «Футбол. Война. Холокост» сообщает об ужасах войны и о геноциде, в том числе на примере личных биографий. Правда, в наши дни этот термин употребляют в самых разных словосочетаниях, ситуациях, в самом необычном контексте…
– Действительно, сегодня все преступления нацистов, их пособников и союзников на оккупированной территории СССР чаще всего квалифицируют термином «геноцид». Причем преступления как против мирного населения, так и военнопленных.
Не вдаваясь в детали, выскажу свою точку зрения. На советской земле было уничтожено наибольшее количество мирных граждан, точную цифру которых нам еще предстоит установить. Бесспорно, именно здесь был самый жестокий оккупационный режим. В приговоре Нюрнбергского трибунала на основе огромного количества советских и немецких документов говорится о «преступлениях против человечности и военных преступлениях». Именно эти термины представляются мне вполне релевантными, которые ни в коей мере не преуменьшают преступления оккупантов.
Термин же «геноцид» предполагает действия против национальной, этнической, расовой или религиозной группы. В Конвенции ООН 1948 года, признанной мировым сообществом, где сказано о полном или частичном уничтожении людей либо об иных способах сокращения их численности, не идет речь о жертвах по территориальному принципу или по принципу гражданства. И футбол на оккупированной территории СССР (как и целый ряд указанных выше мероприятий) был нужен оккупантам не только для того, чтобы замаскировать свои истинные «конечные цели» расового господства, но и создать иллюзию «нового порядка» с «человеческим лицом», – сказал историк Илья Альтман, один из составителей книги «Футбол. Война. Холокост».
это вам на подумать
А уж в других странах - использовать любую возможность
Например, концлагеря изобрели британцы во время англо-бурской войны, в них погибли десятки тысяч бурских женщин и детей. Но про это почему-то не любят вспоминать.
Все в 1939 понимали, что война СССР и фашистов неизбежна. И пакт Молотова-Риббентропа — это абсолютно блестящее стратегическое решение, которое позволило нам чуть отодвинуть границы на запад и выиграть пару лет. Всё это в конечном итоге привело к победе.
Мы же ещё в 38-м предлагали помощь Чехословакии, но наши мудрые западные друзья + братья-поляки не разрешили нам перебросить войска через Польшу. Но плохие в этой ситуации, конечно же, мы, что в конечном итоге действовали исходя исключительно из своих интересов.
«Восточный фронт стал кошмаром для германской армии, – отмечают М. Чэндлер и Дж. Райт. – Огромные пространства страны, резкие перепады температуры и свежие резервы для Красной Армии постепенно повернули ход войны в пользу Сталина». Британские авторы не скрывают, что главная тяжесть войны легла на Советский Союз, которому с самого начала пришлось отражать основные силы вермахта. «С 1941 г. до 1944 г. 85 процентов вооруженных сил Германии были брошены на поход против СССР, –говорится в учебнике Б. Уолша. – Восточный фронт простирался па расстоянии свыше 1600 км. Сражения велись на обширной территории. Более того, война имела необыкновенно жестокий характер. Немцы виновны в варварских и бесчеловечных военных преступлениях против советского народа, т.к. обычные правила ведения войны не применялись на Восточном фронте. Немцы рассматривали ее как войну на уничтожение. Они считали, что уничтожают низшие расы и саму идею коммунизма». В учебниках подчеркивается героизм советских людей в борьбе с фашистскими захватчиками как на фронте, так и в тылу. «Советские методы были очень суровыми, но результаты оказывались удивительными», – отмечает Б. Уолш.
(С)
Я же и писал, что это фантастика, учитывая отношения запада и востока. Может быть интересы надо было ставить другие в 39 году? Может быть в 39 запад пошёл на сближение. Ведь в 41 он пошёл и лендлиз организовал.
Напомню, - та же французская республика подняла лапки меньше чем через неделю. Болгария просто за неск часов. Румыны приперлись в надежде забрать себе кусок земли с Одессой,Венгры приграничные к себе земли тоже.
Румыны зверствовали так, что был издан Указ не брать их в плен.