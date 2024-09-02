«Спартак» накажут из-за оскорбительных выражений болельщиков команды в матче с «Рубином»

«Спартак» накажут из-за оскорбительных кричалок фанатов команды.

Красно-белые обыграли Рубин (1:0) в матче 7-го тура Мир РПЛ.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о том, какие эпизоды из матча рассмотрят на заседании комитета.

«В матче « » – « » болельщики хозяев массово скандировали оскорбительные выражения.

Еще главный тренер , третье нарушение в сезоне, и , шестое нарушение в сезоне, выходили за пределы техзоны», – сказал Артур Григорьянц.