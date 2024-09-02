«Спартак» накажут из-за оскорбительных выражений болельщиков команды в матче с «Рубином»
«Спартак» накажут из-за оскорбительных кричалок фанатов команды.
Красно-белые обыграли Рубин (1:0) в матче 7-го тура Мир РПЛ.
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о том, какие эпизоды из матча рассмотрят на заседании комитета.
«В матче «Спартак» – «Рубин» болельщики хозяев массово скандировали оскорбительные выражения.
Еще главный тренер Деян Станкович, третье нарушение в сезоне, и Рашид Рахимов, шестое нарушение в сезоне, выходили за пределы техзоны», – сказал Артур Григорьянц.
«Так они называли меня жёлтой рыбой? - Да-да, рыбой.
И еще червяком! Земляным червяком!» "Маугли" https://coub.com/view/2iim8i
Общеизвестные опустим.
Если кто в курсе, интересно узнать.