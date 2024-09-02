«Спартак» накажут из-за оскорбительных выражений болельщиков команды в матче с «Рубином»

Теги Спартак Рубин Рашид Рахимов Деян Станкович премьер-лига Россия болельщики КДК РФС Артур Григорьянц Футбол

«Спартак» накажут из-за оскорбительных кричалок фанатов команды.

Красно-белые обыграли Рубин (1:0) в матче 7-го тура Мир РПЛ.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о том, какие эпизоды из матча рассмотрят на заседании комитета.

«В матче «Спартак» – «Рубин» болельщики хозяев массово скандировали оскорбительные выражения.

Еще главный тренер Деян Станкович, третье нарушение в сезоне, и Рашид Рахимов, шестое нарушение в сезоне, выходили за пределы техзоны», – сказал Артур Григорьянц.

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23 комментария
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позор газпромовский КДК
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Везде камеры, фан уйди.. Неужели нельзя выявлять и штрафовать конкретных людей, а не на клуб перекладывать.
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Ответ Dizzod
Опять про "позор футбола" скандировали?
И СУДЬЕ НАПОМНИЛИ КТО ОН.
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Ответ Ира Виляева
правильно, что накажут, не нужно было оскорбительно выражаться
В адрес кого были осокрбления?Я думаю вы ничего не знаете но свои две копейки решили вставить))
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Опять про "позор футбола" скандировали?
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Я в первом тайме выкрикивал нецензурные оскорбительные выражения по отношению к лысому карасю. Потому что кал (так по-татарски звучит слово "рубин") играл в мелкий фол, а карась не давал им карточек. Во втором тайме, после пеналя, уже не выкрикивал.
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Скоро на футбол, как в театр ходить будем. Кричать нельзя, свистеть тоже скоро запретят оставят только аплодисменты. И самое главное огородить техзону, как в зоне решеткой.
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Почему наказывают только Спартак неужели другие не кричат ?
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Не работают эти наказания,КДК это понимает но им выгодно доить клубы.Гнилая оргнизация,куда уходят деньги?Если не работают штрафы,придумайте что то другое.Нафигам вам Фан айди?клоуны.
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Ответ Spartakus1984
В адрес кого были осокрбления?Я думаю вы ничего не знаете но свои две копейки решили вставить))
Ну вдруг дети узнают про позор :)
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Ответ Lol Ko
За мелкие фолы карточки не дают.
На мой взгляд, вполне можно было пару раз дать там, где не дал. У меня на секторе вара не было, но мне вот так показалось.
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Ответ Lol Ko
Зачем?
Просто интересно. Может что-то креативное про Рахимова к примеру было. :)
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Ответ ARAMIS777
А какого рода были кричалки? Общеизвестные опустим. Если кто в курсе, интересно узнать.
Зачем?
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Фан уйди работает, твердо и четко
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кдКаа:
«Так они называли меня жёлтой рыбой? - Да-да, рыбой.
И еще червяком! Земляным червяком!» "Маугли" https://coub.com/view/2iim8i
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ЗАЛУПА!
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А какого рода были кричалки?
Общеизвестные опустим.
Если кто в курсе, интересно узнать.
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