Глава ВТБ Костин о целях «Динамо»: «Будем бороться за чемпионство, пока все неплохо. Обидно, что проиграли «Зениту», но с пенальти даже великие не забивали»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва ВТБ Андрей Костин Футбол

Глава ВТБ считает, что «Динамо» будет бороться за чемпионство в нынешнем сезоне.

ВТБ является генеральным спонсором бело-голубых.

«У нас очень молодая команда. Думаю, с каждой новой игрой мы должны быть все лучше и лучше. Поэтому надежды на призовые места мы не теряем, будем бороться за чемпионство.

Пока все неплохо – очки просто так не теряем. То, что проиграли «Зениту», обидно, пенальти надо забивать. Но и великие футболисты не забивали пенальти», – сказал Андрей Костин.

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15 комментариев
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Ну боритесь, Russian Тоттенхэм
+8
-4
+4
Ответ Евгения Тиунова
Ну боритесь, Russian Тоттенхэм
«Динамо Дортмунд», не забываем классику )))
+2
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+2
До зимней паузы реально обсуждать какие-то расклады смысла нет, а весной вообще другой чемпионат начинается считай, просто у всех разные стартовые позиции будут)
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0
Кем!? 😃😅
0
0
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В этом году 5-8 место у вас будет
0
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Ответ Евгения Тиунова
Ну боритесь, Russian Тоттенхэм
И там ,и там чемпионство только прадеды видели
0
0
0
Ответ JENNINGS
«Динамо Дортмунд», не забываем классику )))
Дортмунд брал чемпионство с Клоппом
А Динамо в 1976 году.
0
0
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Ответ Петрович
До зимней паузы реально обсуждать какие-то расклады смысла нет, а весной вообще другой чемпионат начинается считай, просто у всех разные стартовые позиции будут)
если зенит не будет лидером с отрывом к весенней части, то газпром привезет семаку еще пару легов за 20-30 млн. вот и всё
+1
-1
0
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