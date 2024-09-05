Глава ВТБ Костин о целях «Динамо»: «Будем бороться за чемпионство, пока все неплохо. Обидно, что проиграли «Зениту», но с пенальти даже великие не забивали»

Глава ВТБ считает, что «Динамо» будет бороться за чемпионство в нынешнем сезоне.

является генеральным спонсором бело-голубых.

«У нас очень молодая команда. Думаю, с каждой новой игрой мы должны быть все лучше и лучше. Поэтому надежды на призовые места мы не теряем, будем бороться за чемпионство.

Пока все неплохо – очки просто так не теряем. То, что проиграли « », обидно, пенальти надо забивать. Но и великие футболисты не забивали пенальти», – сказал Андрей Костин.