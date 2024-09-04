Карпин о встрече с Мажичем: «Час послушал доклад, потом обед, мероприятия со спонсорами – не знаю, что было дальше. Привели статистику – это цифры, их как угодно можно интерпретировать»

Валерий Карпин поделился мыслями о встрече клубов Мир РПЛ с Милорадом Мажичем.

– Вчера вы были на встрече с Мажичем.

– Во время встречи с Мажичем я был на базе в Новогорске. Час послушал его доклад, потом был обед и мероприятия со спонсорами. Была приведена статистика, а каждый ее может интерпретировать как угодно. Статистика – это цифры.

– Нужная встреча?

– За этот час, что я слушал, для меня нет. А дальше я не знаю, что там происходило.

– Какой бы вы вопрос задали Мажичу?

– Так-то вопросов много. Но это встреча всех клубов, а не конкретно «Ростова» или с Мажичем. Одно дело, когда лично меня вопрос волнует, а другое, когда все клубы высказываются о том, как улучшить судейство. Если бы я встретился с Мажичем попить кофе, спросил бы конкретный вопрос, – сказал главный тренер « » и сборной России.