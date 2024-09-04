Пономарев о Пиняеве: «Он не сможет стать игроком высокого класса, ему надо впахивать. Но «Локомотиву» он пригодится»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Владимир Алексеевич Пономарев Матч ТВ Сергей Пиняев Футбол

Владимир Пономарев считает, что Сергей Пиняев не вырастет в игрока топ-уровня.

Ранее «Локомотив» объявил о продлении соглашения с 19‑летним полузащитником до 2028 года.

«Пиняева нельзя назвать выдающимся футболистом, и в дальнейшем он не сможет стать игроком самого высокого класса. Ему надо стараться впахивать на поле. Но в целом это очень неплохой игрок.

У него приличный дриблинг, хорошо бежит с мячом, открывается, пас может отдать. Он пригодится «Локомотиву». Пиняев молод, в технике еще может прибавить. Так что правильно сделали, что продлили с ним контракт», – сказал бывший защитник ЦСКА.

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