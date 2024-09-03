Мостовой о Пиняеве: «Я в 18 был лучшим молодым футболистом Советского Союза, разбираюсь. У Сергея есть способности заиграть в Европе. Но не надо перехваливать – начали уже Батракова сравнивать с Месси»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Александр Мостовой Сергей Пиняев Алексей Батраков Футбол

Александр Мостовой считает, что Сергей Пиняев может проявить себя в Европе.

19-летний футболист подписал новый контракт с «Локомотивом» до 2028 года.

«Еще года два назад я говорил, что Пиняев – хороший футболист, когда он играл в «Крыльях Советов».

Природа наградила Сергея скоростными качествами, которых у многих нет. Ему всего лишь 19 лет, и уже сейчас он – один из самых талантливых футболистов России.

Но единственное, не нужно излишне его перехваливать. «Локомотив» именно по этой причине проиграл «Краснодару»! Игроков перехвалили. Начали там уже Батракова сравнивать с Месси! Ребят, успокойтесь…

Я в 18 лет был уже лучшим молодым футболистом Советского Союза! Такое многим и не снилось.

А Пиняеву желаю профессионально относиться к футболу и пользоваться этим золотым временем.

У него есть способности заиграть в Европе, в той же Испании, Я вижу, разбираюсь, у кого может получиться, у кого – нет.

Для этого у Сергея есть качества футбольные, которые только профессионалы могут рассмотреть» – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

18 комментариев
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Ответ Liver0910
Люблю вот эти вот комментарии Мостового, о том, как он 2 года назад говорил, как он с точностью может предсказать исход матча, но после игры, ну и ежедневные выпады в сторону обманщиков-тренеров, которые не чеканили, а тренируют, мать их...
Ну вот поэтому ты просто обычный любитель, а я профессиональный эксперт!
+14
-2
+12
Люблю вот эти вот комментарии Мостового, о том, как он 2 года назад говорил, как он с точностью может предсказать исход матча, но после игры, ну и ежедневные выпады в сторону обманщиков-тренеров, которые не чеканили, а тренируют, мать их...
+6
-2
+4
"Я в 18 лет был уже лучшим молодым футболистом Советского Союза! Такое многим и не снилось." выделил для вас главное из новости.
+1
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