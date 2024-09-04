Директор «Локо» о предложении «Севильи» по Тикнизяну: «Бесплатная аренда нас не устраивает»

В «Локомотиве» рассказали о переговорах с «Севильей» по Наиру Тикнизяну.

– Приходило ли предложение из «Севильи»?

– Вы уже писали про это, зачем по сто раз говорить. Все и в «Севилью» написали.

– Это было неофициально.

– Предложение было официальным.

– Почему отказали? Почему не устроило?

– Бесплатная аренда нас не устраивает, – сказал спортивный директор « » .

В текущем сезоне сыграл в 6 матчах Мир , в которых забил 2 гола. Его статистика – здесь.