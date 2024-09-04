Директор «Локо» о предложении «Севильи» по Тикнизяну: «Бесплатная аренда нас не устраивает»
В «Локомотиве» рассказали о переговорах с «Севильей» по Наиру Тикнизяну.
– Приходило ли предложение из «Севильи»?
– Вы уже писали про это, зачем по сто раз говорить. Все и в «Севилью» написали.
– Это было неофициально.
– Предложение было официальным.
– Почему отказали? Почему не устроило?
– Бесплатная аренда нас не устраивает, – сказал спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов.
В текущем сезоне Тикнизян сыграл в 6 матчах Мир РПЛ, в которых забил 2 гола. Его статистика – здесь.
Бесплатная аренда - актуальный вариант ТОЛЬКО когда игрок не нужен клубу, зарплата у него большая, а денег за него никто дать не готов, и вот чтобы сэкономить хотя бы на содержании игрока, отдают в бесплатную аренду. Тикнизян в Локо - совершенно не тот случай.
А Севилье, если предложение и правда было именно таким, могу предложить в бесплатную аренду взять губозакаточную машинку.