Директор «Локо» о предложении «Севильи» по Тикнизяну: «Бесплатная аренда нас не устраивает»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Севилья Ла Лига Дмитрий Ульянов Наир Тикнизян Спорт-Экспресс Футбол

В «Локомотиве» рассказали о переговорах с «Севильей» по Наиру Тикнизяну.

Приходило ли предложение из «Севильи»? 

– Вы уже писали про это, зачем по сто раз говорить. Все и в «Севилью» написали.

Это было неофициально.

– Предложение было официальным.

Почему отказали? Почему не устроило?

– Бесплатная аренда нас не устраивает, – сказал спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов.

В текущем сезоне Тикнизян сыграл в 6 матчах Мир РПЛ, в которых забил 2 гола. Его статистика – здесь.

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5 комментариев
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Ответ Михаил Опякин
Экий важный какой
а должна устраивать? отдавать одного из лидеров в бесплатную аренду было бы максимально глупо
+13
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+12
Но всё равно найдутся адепты "надоуезжать", которые напишут, что ради "мечты поиграть в Европе" клуб должен был "отпустить" игрока, что в прошлом сезоне набрал 6+3 и в целом был довольно полезен. Потом те же товарищи ещё и предъявят за убыточность "клубу, финансируемому из бюджета".

Бесплатная аренда - актуальный вариант ТОЛЬКО когда игрок не нужен клубу, зарплата у него большая, а денег за него никто дать не готов, и вот чтобы сэкономить хотя бы на содержании игрока, отдают в бесплатную аренду. Тикнизян в Локо - совершенно не тот случай.

А Севилье, если предложение и правда было именно таким, могу предложить в бесплатную аренду взять губозакаточную машинку.
+10
-2
+8
Правильно отказались от бесплатной ар
+3
-1
+2
Видимо испанцы решили - раз клубы отлучены от офиц игр в кубках , можно таким образом на этом сыграть . И «халяву» получить…. Наглецы из Севильи ).
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