«В Ханое многое можно себе позволить на московскую зарплату. Ананасы, кокосы точно дешевле, но блины сделать нельзя». Воспитанник ЦСКА Виктор Ле о жизни во Вьетнаме

Воспитанник ЦСКА Виктор Ле сравнил уровень жизни в России и Вьетнаме.

«Во Вьетнаме все дешевле. Но тут нет, например, творога, нельзя сделать блины. Можно где-то найти, но не в открытом доступе. Все-таки еда здесь другая. Есть суп знаменитый. Но все наше продается в таких же экзотических магазинах, как и магазины азиатской кухни в Москве. Они есть в Дананге, там много русских. Много раз там ел.

В Ханое на московскую зарплату себе многое можно позволить. Но в Москве я жил с родителями, не ходил за продуктами. Тут я впервые стал жить самостоятельно. Некоторые фрукты тут точно дешевле: ананасы, кокосы. Но яблоки дешевле в России, потому что их там больше», – сказал футболист, выступающий за вьетнамский «Хатинь».

«Вьетнамцы завтракают фо-бо – 2 доллара, вода – 1 доллар. 3 доллара – и ты сытый. Русским это блюдо понравилось». Вратарь Вьетнама Лев Данг о еде