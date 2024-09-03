Миятович о первых голах Мбаппе в Ла Лиге: «Он забьет 30 за сезон или более – такие игроки приносят много очков. После Роналду и Месси у нас не было игрока, который забивал бы столько»

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Бетис Лионель Месси Ла Лига Предраг Миятович Килиан Мбаппе Футбол

Предраг Миятович прокомментировал первые голы Килиана Мбаппе в Ла Лиге.

Нападающий «Реала» сделал дубль в матче с «Бетисом» (2:0). 

«Мбаппе провел очень хорошую игру, забив два важных гола за «Мадрид». Игра становилась лучше с течением времени, потому что в первом тайме [«Реал»] играл слабо, довольно робко. Затем, на последних минутах первого тайма и во втором, «Мадрид» был очень хорош.

Килиан был очень энергичным, показал большое желание. В определенные моменты матча он был взволнован. Но, сделав дубль, он открыл счет своим голам, и мы наверняка увидим еще много мячей от этого парня.

Он настоящий бомбардир, он отличный футболист, он забьет тридцать голов [за сезон] или более. Для меня это совершенно очевидно. Возможно, он забьет 35, 40 или 25 голов, мы не знаем. Но мы знаем, что игроки, забивающие более 30 голов, приносят много очков.

После Криштиану [Роналду] и Месси у нас не было игрока, который забивал бы так много голов», – сказал бывший игрок «Реала».

15 комментариев
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Ответ Александр Северный
будет ли толк с этих голов.все мы знаем сколько рональда забивал в Ла Лиге и сколько это принесло чемпионств реалу. если мне память не изменяет, то всего лишь два. одно из которых с душком на все времена.
Соблюдай гигиену и не будет душка 😂
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Ответ Александр Северный
будет ли толк с этих голов.все мы знаем сколько рональда забивал в Ла Лиге и сколько это принесло чемпионств реалу. если мне память не изменяет, то всего лишь два. одно из которых с душком на все времена.
Зато 4 лч принесло)
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Ответ Zakir Velilhanov
Зато 4 лч принесло)
Все мы знаем как их брали, офсайд Рамоса, убийство Баварии и постоянные отскоки по игре. Чемпионат как раз и показывает реальное расположение сил.
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Это ещё и психологически важно. Главное, опять не обосраться
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Холанд забивает больше.
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Пусть хотя бы сорокет положит,как Суарес
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Наш Авейрик никогда не забивал столько, сколько Месси.. 50!!!!.. Ай, не хочет вспоминать об это Миятович.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
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Как это не было, когда Холланд 30+ в АПЛ оформлял? Или он именно о Ла Лиге?
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Был еще Бензема с 5 сезонами по 20+ голов в Ла Лиге и по 30+ во всех))
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Ответ Proper Chels
Холанд забивает больше.
Холанд когда успел в ЛаЛигу перейти?)
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Ответ Александр Северный
будет ли толк с этих голов.все мы знаем сколько рональда забивал в Ла Лиге и сколько это принесло чемпионств реалу. если мне память не изменяет, то всего лишь два. одно из которых с душком на все времена.
Какую же чушь ты выдал…
А кубки ЛЧ это второсортный трофей?
Иди проспись
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Ответ people people
Как это не было, когда Холланд 30+ в АПЛ оформлял? Или он именно о Ла Лиге?
30+ и 40+ разница есть?
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