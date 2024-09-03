Миятович о первых голах Мбаппе в Ла Лиге: «Он забьет 30 за сезон или более – такие игроки приносят много очков. После Роналду и Месси у нас не было игрока, который забивал бы столько»

Предраг Миятович прокомментировал первые голы Килиана Мбаппе в Ла Лиге.

Нападающий «Реала» сделал дубль в матче с « » (2:0).

« провел очень хорошую игру, забив два важных гола за « ». Игра становилась лучше с течением времени, потому что в первом тайме [«Реал»] играл слабо, довольно робко. Затем, на последних минутах первого тайма и во втором, «Мадрид» был очень хорош.

Килиан был очень энергичным, показал большое желание. В определенные моменты матча он был взволнован. Но, сделав дубль, он открыл счет своим голам, и мы наверняка увидим еще много мячей от этого парня.

Он настоящий бомбардир, он отличный футболист, он забьет тридцать голов [за сезон] или более. Для меня это совершенно очевидно. Возможно, он забьет 35, 40 или 25 голов, мы не знаем. Но мы знаем, что игроки, забивающие более 30 голов, приносят много очков.

После Криштиану [ ] и у нас не было игрока, который забивал бы так много голов», – сказал бывший игрок «Реала».