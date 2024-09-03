Герланд о Мюллере: «Месси и Роналду играют зрелищно, Томас – незрелищно, но невероятно хорошо! Он заслуживает места в истории футбола наряду с легендами – Беккенбауэром и Гердом Мюллером»

Херманн Герланд поставил Томаса Мюллера в один ряд с Гердом Мюллером.

– Каково место Томаса в мировом футболе топ-класса?

– и играют зрелищно. играет не слишком зрелищно, но невероятно хорошо! Он не только входит в число лучших игроков мира на протяжении почти двух десятилетий, но и является игроком, не похожим ни на кого.

Никто не мог предвидеть такой карьеры, но Томас Мюллер абсолютно заслуживает своего места в истории «Баварии» и футбола наряду с такими легендами Мюнхена, как и . Томас Мюллер представляет современную «Баварию», – сказал экс-тренер мюнхенской команды.