Герланд о Мюллере: «Месси и Роналду играют зрелищно, Томас – незрелищно, но невероятно хорошо! Он заслуживает места в истории футбола наряду с легендами – Беккенбауэром и Гердом Мюллером»
Херманн Герланд поставил Томаса Мюллера в один ряд с Гердом Мюллером.
– Каково место Томаса в мировом футболе топ-класса?
– Лионель Месси и Криштиану Роналду играют зрелищно. Томас Мюллер играет не слишком зрелищно, но невероятно хорошо! Он не только входит в число лучших игроков мира на протяжении почти двух десятилетий, но и является игроком, не похожим ни на кого.
Никто не мог предвидеть такой карьеры, но Томас Мюллер абсолютно заслуживает своего места в истории «Баварии» и футбола наряду с такими легендами Мюнхена, как Франц Беккенбауэр и Герд Мюллер. Томас Мюллер представляет современную «Баварию», – сказал экс-тренер мюнхенской команды.
Главный его плюс - мозги, которые и позволяли как бы спотыкаться при пробитии штрафного, чтобы оказаться за стенкой, куда Кроос направит парашют. И вообще находить места, где нет противников, но будет мяч
Да местечковый игрок ага 2 раза.