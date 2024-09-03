Герланд о Мюллере: «Месси и Роналду играют зрелищно, Томас – незрелищно, но невероятно хорошо! Он заслуживает места в истории футбола наряду с легендами – Беккенбауэром и Гердом Мюллером»

Теги Бавария Криштиану Роналду бундеслига Германия Лионель Месси Франц Беккенбауэр Герд Мюллер Томас Мюллер Херманн Герланд Футбол

Херманн Герланд поставил Томаса Мюллера в один ряд с Гердом Мюллером.

– Каково место Томаса в мировом футболе топ-класса?

Лионель Месси и Криштиану Роналду играют зрелищно. Томас Мюллер играет не слишком зрелищно, но невероятно хорошо! Он не только входит в число лучших игроков мира на протяжении почти двух десятилетий, но и является игроком, не похожим ни на кого.

Никто не мог предвидеть такой карьеры, но Томас Мюллер абсолютно заслуживает своего места в истории «Баварии» и футбола наряду с такими легендами Мюнхена, как Франц Беккенбауэр и Герд Мюллер. Томас Мюллер представляет современную «Баварию», – сказал экс-тренер мюнхенской команды. 

21 комментарий
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Однозначно великий игрок и патриот одного клуба.
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Ответ ното Noto
У него бешеный атлетизм он вынослив как какой нибудь Канте. Просто это модно не замечать, потому что он белый и это не главное его преимущество. Мюллер на пике покрывал все пространство и перемещался чуть ли не больше всех в Германии. Мюллер очень техничный игрок и с приема очень часто уходил от опеки. У него крайне мало потерь мяча для атакующего игрока. И да Мюллер один из лучших плеймейкеров поколения, его передачи на любое расстояние нереальны. Полузащита Кроос, Мюллер, Озил, Хедира одна из лучших которую я когда либо видел.
Я тебе тоже ввалю минус. Главный плюс Томаса не атлетизм и не то, что он белый.
Главный его плюс - мозги, которые и позволяли как бы спотыкаться при пробитии штрафного, чтобы оказаться за стенкой, куда Кроос направит парашют. И вообще находить места, где нет противников, но будет мяч
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Ответ Борис Энгельгардт
легенда Баварии и немецкого футбола - да легенда европейского футбола - скорее нет легенда мирового футбола - и близко нет
Вы пока не можете никого минусовать – не хватает рейтинга в вашем профиле
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в плане футбольного интеллекта Томасу нет равных в 21 веке
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Томас действительно уникален. Без каких-то выдающихся умений в плане дриблинга, техники или атлетизма провёл сотни матчей на выдающемся уровне. Хотя в последние пару сезонов возраст уже берёт своё, как по мне.
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У месси все голы однотипные либо в уголок либо чуть выше но в уголок.У красивого криштиану голы на любой вкус.И головой и лонг шот и пяткой и челкой и через себя.Все что касаеться красоты это Криштиану.Идиальные движение с точностью до милиметра и красивое завершение велик есть велик
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Роналду играет зрелищно ?)) ха-ха-ха
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Про Кристинку неправда
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Ответ Sminem
в плане футбольного интеллекта Томасу нет равных в 21 веке
Ну то не совсем так, но он очень хорош
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Ответ Борис Энгельгардт
легенда Баварии и немецкого футбола - да легенда европейского футбола - скорее нет легенда мирового футбола - и близко нет
ты хоть что-то понимаешь в футболе - однозначно нет)
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Ответ Борис Энгельгардт
легенда Баварии и немецкого футбола - да легенда европейского футбола - скорее нет легенда мирового футбола - и близко нет
чел, твое понимание футбола, ниже чем у планктона
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Человек, ното Noto и сюда со своим маразмом добрался!?:)
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Многовато вас развелось, оценщиков интеллекта!
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Зрелище от Авейру на ЧМ и ЧЕ было ещё то.. 🤭.. Результат - "гол" волосами и всеобщий позор.. Зрелище то, что надо.. 👍👏🤧.. А-ха-ха-ха.. 🤣
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Ответ Борис Энгельгардт
легенда Баварии и немецкого футбола - да легенда европейского футбола - скорее нет легенда мирового футбола - и близко нет
Уахаха Чемпион мира с 10 голами на ЧМ. 7 в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ и 1 среди полузащитников.
Да местечковый игрок ага 2 раза.
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Ответ Борис Энгельгардт
легенда Баварии и немецкого футбола - да легенда европейского футбола - скорее нет легенда мирового футбола - и близко нет
Двухкратный обладатель требла (победа в чемпионате, кубке страны и ЛЧ в одном сезоне) и один из лучших бомбардиров ЧМ 2010 не является легендой мирового футбола))))))
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