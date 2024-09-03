Месси – Суаресу об уходе из сборной Уругвая: «Ты уникален и на поле, и за его пределами. Очень люблю тебя»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Сборная Уругвая по футболу Луис Суарес соцсети Интер Майами Футбол

Лионель Месси послал теплые слова Луису Суаресу.

Уругвайский форвард ранее объявил о завершении карьеры в сборной после матча домашнего матча квалификации ЧМ-2026 с Парагваем.

Лионель Месси выложил в соцсетях фотографию, на которой обнимает Суареса, и подписал ее: «Ты уникален и на поле, и за его пределами. Я тебя очень люблю».

Фото: instagram.com/stories/leomessi/

Месси и Суарес вместе играют за «Интер» Майами. Ранее они вместе выступали в «Барселоне».

17 комментариев
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Сколько же у Месси настоящих друзей появилось. Кун, Суарес, Неймар, Альба и многие другие игроки. Устраивает совместный отдых, находит общий язык с ребятами у которых жёсткий характер. Просто человек с большой буквы, которого любит и уважает весь футбольный мира:)) А криштику даже западло было Бензема поздравить с ЗМ, партнёр который помог ему нашакалить сотни голов:)) Вот и вся разница между величием и позорным единалом:))
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Величайшая связка в истории футбола!
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Легенды !
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МСН - лучшее, что было в клубном футболе.. Без дружбы это было бы невозможно.. ☝️👍👏
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Как же не хватает этой сумасшедшей связки, чего стоит один только 2015 год
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Ответ прощай Роналду
Шакал Тигру (Бензема) не товарищ)))
Бензема по мерзости уверенно превосходит Роналду. Какой из него тигр
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Messi, Suarez, Neimar величайшее трио нападения 302 гола посмотрите вспомните это https://youtu.be/TgfNGJVJkZA?si=3umvstotXL0Fn7Je а Бускетс,Хави, Иньеста, Месси, Неймар,Суарес это вообще лучшее, что было в футболе чистая романтика и магия футбола!!
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Ответ roma.atyakshev
Золотые слова, достойные золотого мяча!
Вы же дошутитесь, он получит еще один потом будете ныть!
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Ответ Футбол_это_жизнь
Вы же дошутитесь, он получит еще один потом будете ныть!
твои слова, да богу в уши! Я жду, когда его завалят ЗМ, как Раджу золотая антилопа
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Вероятно сильнейший форвард в истории Уругвая, а выбрать там есть из кого...
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Ответ rigobersong
Сколько же у Месси настоящих друзей появилось. Кун, Суарес, Неймар, Альба и многие другие игроки. Устраивает совместный отдых, находит общий язык с ребятами у которых жёсткий характер. Просто человек с большой буквы, которого любит и уважает весь футбольный мира:)) А криштику даже западло было Бензема поздравить с ЗМ, партнёр который помог ему нашакалить сотни голов:)) Вот и вся разница между величием и позорным единалом:))
Шакал Тигру (Бензема) не товарищ)))
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Ответ rigobersong
Сколько же у Месси настоящих друзей появилось. Кун, Суарес, Неймар, Альба и многие другие игроки. Устраивает совместный отдых, находит общий язык с ребятами у которых жёсткий характер. Просто человек с большой буквы, которого любит и уважает весь футбольный мира:)) А криштику даже западло было Бензема поздравить с ЗМ, партнёр который помог ему нашакалить сотни голов:)) Вот и вся разница между величием и позорным единалом:))
у криштика чсв до небес
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Ответ rigobersong
Сколько же у Месси настоящих друзей появилось. Кун, Суарес, Неймар, Альба и многие другие игроки. Устраивает совместный отдых, находит общий язык с ребятами у которых жёсткий характер. Просто человек с большой буквы, которого любит и уважает весь футбольный мира:)) А криштику даже западло было Бензема поздравить с ЗМ, партнёр который помог ему нашакалить сотни голов:)) Вот и вся разница между величием и позорным единалом:))
Так еще и Рамос на свадьбу не пригласил. И на вручение ЗМ Модричу не приехал 🤡🤡 люди, которые по факту олицетворяли Реал, которые помогли ему нашакалить столько кубков ЛЧ, где он только и запомнился тем, что забивал из-за офсайдов
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