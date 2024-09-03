Месси – Суаресу об уходе из сборной Уругвая: «Ты уникален и на поле, и за его пределами. Очень люблю тебя»

Лионель Месси послал теплые слова Луису Суаресу.

Уругвайский форвард ранее объявил о завершении карьеры в сборной после матча домашнего матча квалификации ЧМ-2026 с Парагваем.

выложил в соцсетях фотографию, на которой обнимает , и подписал ее: «Ты уникален и на поле, и за его пределами. Я тебя очень люблю».

Фото: instagram.com/stories/leomessi/

Месси и Суарес вместе играют за «Интер» Майами. Ранее они вместе выступали в «Барселоне».