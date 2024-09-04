Кристоф Дюгарри: «Мбаппе уже несколько месяцев играет посредственно. Рядом с Винисиусом его техническая ограниченность очевидна»

Кристоф Дюгарри оценил старт карьеры Килиана Мбаппе в «Реале».

Нападающий « » сделал дубль в игре с «Бетисом» (2:0) – это его первые голы в .

«Успешное начало сезона: он забил в первой игре [с «Аталантой»], теперь он оформил дубль, так что, если смотреть только на статистику, это успех. Он здесь для того, чтобы забивать голы. Что касается игры, то он и его команда должны быть намного лучше.

, несмотря на хорошую статистику, уже долго играет посредственно. Уже несколько месяцев – за сборную Франции, «Пари Сен-Жермен» и в настоящее время за «Мадрид».

Он должен совершенствоваться в своей роли нападающего – в силовых единоборствах, в ударах головой и в технике. Он все меньше и меньше делает разницу, и это должно заставить его задуматься. Ему нужно будет прогрессировать.

Мы также видим техническую ограниченность Мбаппе. Мы знаем, что он не входит в топ-10 самых техничных игроков. И сегодня его ограниченность очевидна, когда рядом с ним такой игрок, как », – сказал бывший игрок сборной Франции в эфире RMC Sport.