Кристоф Дюгарри: «Мбаппе уже несколько месяцев играет посредственно. Рядом с Винисиусом его техническая ограниченность очевидна»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Кристоф Дюгарри Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Футбол

Кристоф Дюгарри оценил старт карьеры Килиана Мбаппе в «Реале».

Нападающий «Реала» сделал дубль в игре с «Бетисом» (2:0) – это его первые голы в Ла Лиге

«Успешное начало сезона: он забил в первой игре [с «Аталантой»], теперь он оформил дубль, так что, если смотреть только на статистику, это успех. Он здесь для того, чтобы забивать голы. Что касается игры, то он и его команда должны быть намного лучше.

Килиан Мбаппе, несмотря на хорошую  статистику, уже долго играет посредственно. Уже несколько месяцев – за сборную Франции, «Пари Сен-Жермен» и в настоящее время за «Мадрид».

Он должен совершенствоваться в своей роли нападающего – в силовых единоборствах, в ударах головой и в технике. Он все меньше и меньше делает разницу, и это должно заставить его задуматься. Ему нужно будет прогрессировать.

Мы также видим техническую ограниченность Мбаппе. Мы знаем, что он не входит в топ-10 самых техничных игроков. И сегодня его ограниченность очевидна, когда рядом с ним такой игрок, как Винисиус», – сказал бывший игрок сборной Франции в эфире RMC Sport.

14 комментариев
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Как умеет - так и играет.
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Ни разу не сомневаюсь, что Мбаппе будет разрывать.
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Дюгарри и сам мог бы догадаться, что когда делаешь главный трансфер своей жизни из золотой клетки, в которой тебя удерживают не только вагоны набитые пачками денег, но и слово президента твоей страны, то психологическое состояние в такой период, как у корабля в шторм. Киллиан ещё и судится сейчас с ПСЖ. Верно подмечено про Вини - бразилец сейчас на пике своих возможностей, игрок он очень техничный и вполне сопаставимый по уровню Мбаппе, что действительно заметно. Киллиан должен использовать свою скорость, чтобы показать лучшие качества, но сначала нужно вписаться в лучшую команду мира, перестроиться под Ла Лигу, и выбросить воспоминания о родном чемпе, из которого ему с таким трудом удалось выпорхнуть. Есть вариант, при котором, как я вижу, психологическое давление может привести Мбаппе к травме, либо просто погасить его лучшие умения на этот сезон, а возможно и навсегда. Тут многое решится в ближайшие месяцы адаптации. Важный и трудный момент в карьере молодого форварда.
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Ответ Футбол_это_жизнь
Черепашка теряет в скорости! Свое главное оружие Стартовая скорость особенно! Если мог просто забегать за спины любому и отрываться сейчас уже не может
После напряженного лета скоростной игрок не на пике формы в сентябре. Согласен, он сдулся, это единственно верный вывод. Вы не нобелевский лауреат?
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Ответ Футбол_это_жизнь
Черепашка теряет в скорости! Свое главное оружие Стартовая скорость особенно! Если мог просто забегать за спины любому и отрываться сейчас уже не может
Как он может терять скорость в таком молодом возрасте?) Если он даже к пику своему не подошёл)
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Один Мбаппе стоит как десять клубов "спартак-москва". В чем справедливость, парни?
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Годы летят, спорсмены стареют - атлеты уходят, таланты продолжают отжигать на скидках. Дозреет футбольная тутберидзе, и пацаны начнут завершать карьеру в 23
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Скорость у него была несколько лет назад.
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30+ в лалиге все равно свои положит этот неумеха, да?
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Ответ Футбол_это_жизнь
Черепашка теряет в скорости! Свое главное оружие Стартовая скорость особенно! Если мог просто забегать за спины любому и отрываться сейчас уже не может
После напряженного лета скоростной игрок не на пике формы в сентябре. Согласен, он сдулся, это единственно верный вывод. Вы не нобелевский лауреат?
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Ответ Футбол_это_жизнь
Черепашка теряет в скорости! Свое главное оружие Стартовая скорость особенно! Если мог просто забегать за спины любому и отрываться сейчас уже не может
А в Реале есть кто-то с умением отдавать за спину? Пока в Реале у него нет возможности свои сильные качества продемонстрировать.
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