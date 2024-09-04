Куман о Гравенберхе: «Я считал, что ему не хватает концентрации. Кажется, он наконец понял, что от него требуется»

Роналд Куман указал на недостаток Райана Гравенберха.

Полузащитник « » сыграл одну из ключевых ролей в разгроме «МЮ» (3:0) в 3-м туре .

Главный тренер сборной ответил на восторженные слова одного из журналистов в адрес .

«Я всегда видел в нем потенциал. Но я считал, что ему не хватает концентрации, и это то, что он должен был улучшить, и теперь кажется, что он наконец понял, что от него требуется», – сказал Куман.

Сборная Нидерландов в рамках Лиги Наций сыграет с Боснией и Герцеговиной 7 сентября и с Германией 10 сентября.

Куман о Бергвейне в Саудовской Аравии: «В 26 лет должны быть спортивные амбиции, а не финансовые. Я бы не согласился»