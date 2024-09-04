Куман о Гравенберхе: «Я считал, что ему не хватает концентрации. Кажется, он наконец понял, что от него требуется»

Теги Ливерпуль Сборная Нидерландов по футболу Роналд Куман премьер-лига Англия Райан Гравенберх Футбол

Роналд Куман указал на недостаток Райана Гравенберха.

Полузащитник «Ливерпуля» сыграл одну из ключевых ролей в разгроме «МЮ» (3:0) в 3-м туре АПЛ.

Главный тренер сборной Нидерландов ответил на восторженные слова одного из журналистов в адрес Гравенберха.

«Я всегда видел в нем потенциал. Но я считал, что ему не хватает концентрации, и это то, что он должен был улучшить, и теперь кажется, что он наконец понял, что от него требуется», – сказал Куман.

Сборная Нидерландов в рамках Лиги Наций сыграет с Боснией и Герцеговиной 7 сентября и с Германией 10 сентября.

Куман о Бергвейне в Саудовской Аравии: «В 26 лет должны быть спортивные амбиции, а не финансовые. Я бы не согласился»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий