Гаджиев о встрече с Мажичем: «Представитель «Ахмата» сделал замечание, что доклад должен быть на русском – Милорад ответил: «В следующий раз». Мы остались довольны»

Теги премьер-лига Россия судьи Ахмат Гаджи Муслимович Гаджиев Милорад Мажич Спорт-Экспресс Динамо Махачкала ЭСК РФС Футбол

Гаджи Гаджиев остался доволен встречей с Милорадом Мажичем.

В Москве состоялась встреча представителей клубов РПЛ с Мажичем и председателем экспертно‑судейской комиссии при президенте РФС Павлом Каманцевым.

«Думаю, можно сказать, что мы остались довольны данной встречей. В принципе, она была в достаточно свободном режиме. Представитель «Ахмата» сделал замечание Мажичу, сказав, что доклад должен звучать на русском языке. Мажич же ответил: «В следующий раз так и сделаю». Это уже плюс.

Еще отмечу, что было большое количество замечаний к решениям ЭСК. Также активно обсуждались трактовки правил, поскольку сейчас получается так, что появилось много новшеств и деталей.

Вообще, данную встречу организовал РФС, оперативно откликнувшись на просьбу клубов, за что им спасибо. Предлагалось также подобные встречи сделать системными, по мере накопления проблем: раз в 3-4 месяца, может шесть. То есть хотя бы пару раз в год нужно проводить подобные мероприятия, когда проблемы будут серьезно накапливаться», – сказал президент «Динамо» Махачкала.

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16 комментариев
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Ответ Log in
В следующий раз запросят доклад на чеченском.
Как по мне, то правильное замечание, чтобы доклад был на русском языке. Мажич работает в России. Английский, на котором , скорее всего, сделан доклад не является официальным языком в России.
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Мажич извинился или ещё нет?
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Ответ Ничего Смешного
Мажич извинился или ещё нет?
Для представителя Ахмата, что сербский, что английский, что русский - до сих пор переводят, дон
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а почему сразу на чеченском не сделать доклад?
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видимо, заключительный банкет всё сгладил - водка - интернациональна...
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Ответ АланСмити
Как по мне, то правильное замечание, чтобы доклад был на русском языке. Мажич работает в России. Английский, на котором , скорее всего, сделан доклад не является официальным языком в России.
Он его за день выучить должен? Все мировые тренеры и футболисты, которые ежегодно куда то переходят языки должны учить, а не скилл качать?
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Ответ Overkiller
Он его за день выучить должен? Все мировые тренеры и футболисты, которые ежегодно куда то переходят языки должны учить, а не скилл качать?
Он не должен его учить за день. Можно хотя бы прибегнуть к услугам переводчика
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