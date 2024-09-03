Гаджиев о встрече с Мажичем: «Представитель «Ахмата» сделал замечание, что доклад должен быть на русском – Милорад ответил: «В следующий раз». Мы остались довольны»

Гаджи Гаджиев остался доволен встречей с Милорадом Мажичем.

В Москве состоялась встреча представителей клубов с Мажичем и председателем экспертно‑судейской комиссии при президенте РФС Павлом Каманцевым.

«Думаю, можно сказать, что мы остались довольны данной встречей. В принципе, она была в достаточно свободном режиме. Представитель « » сделал замечание Мажичу, сказав, что доклад должен звучать на русском языке. Мажич же ответил: «В следующий раз так и сделаю». Это уже плюс.

Еще отмечу, что было большое количество замечаний к решениям ЭСК. Также активно обсуждались трактовки правил, поскольку сейчас получается так, что появилось много новшеств и деталей.

Вообще, данную встречу организовал РФС, оперативно откликнувшись на просьбу клубов, за что им спасибо. Предлагалось также подобные встречи сделать системными, по мере накопления проблем: раз в 3-4 месяца, может шесть. То есть хотя бы пару раз в год нужно проводить подобные мероприятия, когда проблемы будут серьезно накапливаться», – сказал президент « » Махачкала.