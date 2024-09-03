Гендиректор «Спартака» о встрече с Мажичем: «Нельзя все решить за полтора часа, но было полезно. Обсуждались трактовки, офсайды, затяжка времени»

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС судьи Милорад Мажич Спорт-Экспресс Павел Каманцев Олег Малышев Футбол

Олег Малышев поделился мыслями о встрече с Милорадом Мажичем.

В Москве состоялась встреча представителей клубов РПЛ с главой департамента судейства РФС Милорадом Мажичем и председателем экспертно‑судейской комиссии при президенте РФС Павлом Каманцевым.

– Как прошла встреча? Удалось ли получить ответы на те вопросы, которые были заданы?

– Встреча прошла конструктивно, задали все вопросы. Все коллеги имели возможность высказаться. Понятно, что простых ответов не может быть.

Обсуждались разные вопросы, которые касаются однозначности трактовок, ситуаций с офсайдами, затяжкой времени, этот вопрос мы задали. Продолжаем работать.

Встреча была полезной. Понятно, что нельзя все решить за полтора часа, но было полезно.

По крайней мере, наши вопросы были услышаны, и мы увидели, что у коллег есть план и понимание, куда дальше двигаться.

– Мажич сказал, что надеется, что встреча будет не единственной и хочется двигаться единым строем. Когда следующая встреча?

– Я считаю, что такие встречи полезны, потому что лучше разговаривать внутри сообщества клубов и руководства судейского корпуса, чем какими‑то репликами в СМИ.

Я не знаю, когда будет следующая встреча, но очень надеюсь, что она состоится в ближайшее время, – сказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.

11 комментариев
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Какой сорт чая любит Мажич?
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Пустые разговоры, ничего не изменится.
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В Белграде встречались?
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надо на лучшее надеется!!!))
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Короче, поздоровались и разошлись
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Кто смотрит АПЛ или Ла Лигу? там судейство намного хуже нашего если что. с введением ВАР ничего изменилось на самом деле. я бы оставил его только для определения оффсайдов и других технических моментов. Потому что сейчас ВСЕ судьи перестали свистеть и только уповают на то что им в ухо ВАР арбитр скажет что случилось
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Ответ Konstantin Zorin
Пустые разговоры, ничего не изменится.
Ну если глава департамента прислушается к причине недовольства представителей клубов, то по итогу мы должны увидеть более развернутые объяснения ЭСК. Это должно превратиться не в отмазывание судей, а в объяснение эпизодов.
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