Гендиректор «Спартака» о встрече с Мажичем: «Нельзя все решить за полтора часа, но было полезно. Обсуждались трактовки, офсайды, затяжка времени»

Олег Малышев поделился мыслями о встрече с Милорадом Мажичем.

В Москве состоялась встреча представителей клубов с главой департамента судейства РФС Милорадом Мажичем и председателем экспертно‑судейской комиссии при президенте РФС Павлом Каманцевым.

– Как прошла встреча? Удалось ли получить ответы на те вопросы, которые были заданы?

– Встреча прошла конструктивно, задали все вопросы. Все коллеги имели возможность высказаться. Понятно, что простых ответов не может быть.

Обсуждались разные вопросы, которые касаются однозначности трактовок, ситуаций с офсайдами, затяжкой времени, этот вопрос мы задали. Продолжаем работать.

Встреча была полезной. Понятно, что нельзя все решить за полтора часа, но было полезно.

По крайней мере, наши вопросы были услышаны, и мы увидели, что у коллег есть план и понимание, куда дальше двигаться.

– Мажич сказал, что надеется, что встреча будет не единственной и хочется двигаться единым строем. Когда следующая встреча?

– Я считаю, что такие встречи полезны, потому что лучше разговаривать внутри сообщества клубов и руководства судейского корпуса, чем какими‑то репликами в СМИ.

Я не знаю, когда будет следующая встреча, но очень надеюсь, что она состоится в ближайшее время, – сказал генеральный директор « » .