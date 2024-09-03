Милорад Мажич: «Я работаю за русский футбол и развиваю судейство шаг за шагом. У нас есть концепция»

Милорад Мажич заявил о желании развивать качество судейства в РПЛ.

В Москве состоялась встреча представителей клубов РПЛ с Мажичем и председателем экспертно‑судейской комиссии при президенте РФС Павлом Каманцевым.

«Была очень конструктивная встреча, мы должны говорить. Были позитивные комментарии, но у нас есть мнение, что существуют проблемы.

Мы поговорили с людьми из клубов, надеюсь, что следующая встреча будет через несколько месяцев. Встреча была конструктивная и хорошая.

Ничего нового в России нет относительно критики. Но была хорошая атмосфера, не было споров. Я могу поговорить здраво и конструктивно.

Мы знаем, что у нас есть проблемы, но каждый тур ситуации будут добавляться. Сейчас я верю, что у нас есть качество, опытные судьи и молодые.

Мы должны поддержать нашу работу. Соревнования тяжелые. Каждый год все будет только лучше.

Я приехал в Россию по приглашению РФС. Я работаю за русский футбол. Я развиваю судейство шаг за шагом.

У нас есть концепция, мы знаем, где мы сейчас [находимся]. Это наша миссия», – сказал руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич.