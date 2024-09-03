Батт не считает, что «МЮ» стал лучше: «Юнайтед» не подписывает суперзвезд и даже не приблизился к вершине. Не вижу плана в проекте и трансферах»
Никки Батт раскритиковал трансферную политику «Манчестер Юнайтед».
– Я не вижу плана в их проекте, в подписаниях, я не понимаю, на каких игроков они рассчитывают. У «Манчестер Юнайтед» совершенно новая система подбора персонала и игроков. Но футболисты, которых мы подписываем, не являются суперзвездами своих клубов. Они просто достойные игроки.
«Манчестер Юнайтед» обычно подписывал контракты с лучшими, а теперь мы видим тех, кто, возможно, даже не играл в своих клубах в предыдущем сезоне. Похоже, мы выходим на рынок для покупки подобных игроков, и это странно.
– «МЮ» стал лучше по сравнению с прошлым сезоном?
– Короткий ответ – нет. Думаю, что они и близко не подошли к тому, чтобы подняться на вершину.
Я не считаю трансферы «МЮ» заявкой на борьбу в АПЛ. Думаю, в данный момент «Манчестер Юнайтед» пытается создать команду лишь для того, чтобы вернуться в еврокубки, и последний матч подчеркнул это, – сказал экс-хавбек «Манчестер Юнайтед».
При Сэре Алексе тоже в основном подписывали молодых, перспективных, которые потом вырастали в звезд. Сейчас Инеос по этому пути и пошел. Пусть лучше так, чем как раньше. От этих суперзвезд толку не было почти никакого.
САФ крутой тренер, но рассказывать что он играл слабым или дешёвым составом это бред
c Тен Хаг
Универсальный мем ответ в принципе на любую критику
Ему приходится превозмогать, начиная каждый сезон с нуля и всё равно этот достигатор завоевал 2 трофея - поразительно!
кстати, как она поживает ? :)