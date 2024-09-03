Батт не считает, что «МЮ» стал лучше: «Юнайтед» не подписывает суперзвезд и даже не приблизился к вершине. Не вижу плана в проекте и трансферах»

Теги Манчестер Юнайтед Никки Батт премьер-лига Англия Футбол

Никки Батт раскритиковал трансферную политику «Манчестер Юнайтед».

– Я не вижу плана в их проекте, в подписаниях, я не понимаю, на каких игроков они рассчитывают. У «Манчестер Юнайтед» совершенно новая система подбора персонала и игроков. Но футболисты, которых мы подписываем, не являются суперзвездами своих клубов. Они просто достойные игроки.

«Манчестер Юнайтед» обычно подписывал контракты с лучшими, а теперь мы видим тех, кто, возможно, даже не играл в своих клубах в предыдущем сезоне. Похоже, мы выходим на рынок для покупки подобных игроков, и это странно.

– «МЮ» стал лучше по сравнению с прошлым сезоном?

– Короткий ответ – нет. Думаю, что они и близко не подошли к тому, чтобы подняться на вершину.

Я не считаю трансферы «МЮ» заявкой на борьбу в АПЛ. Думаю, в данный момент «Манчестер Юнайтед» пытается создать команду лишь для того, чтобы вернуться в еврокубки, и последний матч подчеркнул это, – сказал экс-хавбек «Манчестер Юнайтед».

34 комментария
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Вопрос о трансферах суперзвезд неоднозначный. МЮ уже шел по этому пути (Варан, Ди Мария, Каземиро, возвращение Роналду), но практически все громкие трансферы провалились. Пример Арсенала Артеты показывает, что собрать команду-поколение эффективнее, в этом плане переходы Зиркзе, Угарте, Йоро и достаточно молодого де Лигта кажутся умными. Дело скорее в реализации.
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Тен Хаг не согласен с Баттом и точка
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Ой, вот не надо только суперзвезд, как раньше. Видели мы эти трансферы Вуди и Мерто - Санчес, Ди Мария, Фалькао, Швайни, Погба, да тот же Санчо, Роналду, Каземиро.

При Сэре Алексе тоже в основном подписывали молодых, перспективных, которые потом вырастали в звезд. Сейчас Инеос по этому пути и пошел. Пусть лучше так, чем как раньше. От этих суперзвезд толку не было почти никакого.
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А кто покупает топ звёзд? Савио в Сити, Калафьори в Арсенале, Кьеза в Ливерпуль. И кто эти топ звёзды, который дадут кардинальный уровень команде?
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Это ж додуматься ещё по текущим результатам такой вопрос задавать) ещё б про чемпионство снова или вообще про требл спросили)
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Ответ neuner
Тен Хаг не согласен с Баттом и точка
Не просто не согласен. Тен Хагу жаль Никки Батта.
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Мне кажется, Глэйзеры наняли беспринципного Тен Хага, чтобы распилить, как можно больше денег на МЮ до того, как клуб рухнет на дно чемпионата и его придётся продать.
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Ответ tzasasa
САФ умудрялся играть с Андерсонами, Нанями и Карриками, и даже Македами.
Люблю эти сказки Каррика купили в ранге лидера полузащиты Шпор и одного из лучших ЦП чемпионата. Он стоил 27 млн летом 2006. Например тем же летом РМ за РВН заплатил 15 млн, за Ибру Интер заплатил 24 и вообще дороже Каррика купил только Челси Шевченко тем летом 43 млн. Андерсон тоже был не дешёвый и не хрен с горы.
САФ крутой тренер, но рассказывать что он играл слабым или дешёвым составом это бред
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Ответ Alex.K71
Тен Хаг ясно дал понять, что по его мнению они лучшие в лиге, не считая Сити, вот и всё, вот и всё)))
Да и Сити не так харош . До зимы , Манчестер окончательно станет красным , а потом Тен Хаг проснется
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Ответ neuner
Тен Хаг не согласен с Баттом и точка
Тен Хаг ясно дал понять, что по его мнению они лучшие в лиге, не считая Сити, вот и всё, вот и всё)))
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Странная позиция. Как мю может заманить настоящих звёзд в нынешнем положении - без лч, в переходный момент. Какая звезда захочет перейти? Трансферная компания была достаточно адекватной, другое дело, что лысого не прогнали. Но так закупались нормально, сильно не переплачивали и набрали нормальных игроков
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Ну да - это тебе купить не Ганибала Межбри в 15-16 лет за 10 МЛН. при чутком руководстве Ники Бата. и да МЮ давно уже не супер клуб . Лет 11 точно )
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А как же Антони? Чем не суперзвезда?
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Не видете? Я так не думаю. Мне вас жаль.
c Тен Хаг
Универсальный мем ответ в принципе на любую критику
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Пора Тен Хагу говорить "прощай"
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А кроме Тен Хага никто так и не считает
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Ну да если подумать, то Фернандеш был последним топом который переходил в ранге лучшего игрока своего клуба, который хотя бы пару сезонов провел на топ уровне. А раньше переходили и Бербатов и РВП и Фердинанд и т.д. игроки которые были безусловные топы и начинали решать сразу. А после Ферги безусловные топы это наверное Ди Мария, Ибра, Погба, Лукаку и Фернандеш и дольше всех продержался именно португал. У всех остальных не получилось полностью реализоваться в МЮ по разным причинам
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Сайчас 10Хаг строит великую команду-династию, которая будет рвать Чемпионшип.
Ему приходится превозмогать, начиная каждый сезон с нуля и всё равно этот достигатор завоевал 2 трофея - поразительно!
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А Антони не суперзвезда ?
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Сэр Эрик просто еще не весь Аякс собрал
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Последний матч показал, что защитить 8 место будет сложно
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и все потому что мю проиграл 1 матч и не забил 2 100%х момента. ну камон...
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Комментарий удален модератором
Даже из Аль Насра разрушает МЮ.
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Ответ neuner
Тен Хаг не согласен с Баттом и точка
Тен Хагу жаль Батта.
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Пора Тен Хагу говорить "прощай"
Пора дать Тен Хагу время и несколько голландцев в обойму
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Ответ Jet Sa
Комментарий удален модератором
Хейтеры дайте великий команде время ! Тен Хаг вам ещё покажет !!
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Ответ Макс Кротков
Хейтеры дайте великий команде время ! Тен Хаг вам ещё покажет !!
я только оскорбил их, никакого диалога не было.
кстати, как она поживает ? :)
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Ответ ното Noto
Ну да если подумать, то Фернандеш был последним топом который переходил в ранге лучшего игрока своего клуба, который хотя бы пару сезонов провел на топ уровне. А раньше переходили и Бербатов и РВП и Фердинанд и т.д. игроки которые были безусловные топы и начинали решать сразу. А после Ферги безусловные топы это наверное Ди Мария, Ибра, Погба, Лукаку и Фернандеш и дольше всех продержался именно португал. У всех остальных не получилось полностью реализоваться в МЮ по разным причинам
САФ умудрялся играть с Андерсонами, Нанями и Карриками, и даже Македами.
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Состав у МЮ не плохой, но играют слабо, даже не смотря на обилие травм
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