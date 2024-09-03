Батт не считает, что «МЮ» стал лучше: «Юнайтед» не подписывает суперзвезд и даже не приблизился к вершине. Не вижу плана в проекте и трансферах»

Никки Батт раскритиковал трансферную политику «Манчестер Юнайтед».

– Я не вижу плана в их проекте, в подписаниях, я не понимаю, на каких игроков они рассчитывают. У « » совершенно новая система подбора персонала и игроков. Но футболисты, которых мы подписываем, не являются суперзвездами своих клубов. Они просто достойные игроки.

«Манчестер Юнайтед» обычно подписывал контракты с лучшими, а теперь мы видим тех, кто, возможно, даже не играл в своих клубах в предыдущем сезоне. Похоже, мы выходим на рынок для покупки подобных игроков, и это странно.

– «МЮ» стал лучше по сравнению с прошлым сезоном?

– Короткий ответ – нет. Думаю, что они и близко не подошли к тому, чтобы подняться на вершину.

Я не считаю трансферы «МЮ» заявкой на борьбу в . Думаю, в данный момент «Манчестер Юнайтед» пытается создать команду лишь для того, чтобы вернуться в еврокубки, и последний матч подчеркнул это, – сказал экс-хавбек «Манчестер Юнайтед».