«Монако» отдал защитника сборной Сенегала Якобса в аренду «Галатасараю» с опцией выкупа за 8 млн евро
«Монако» отдал защитника сборной Сенегала Исмаиля Якобса в аренду «Галатасараю».
Договор рассчитан на один сезон и включает в себя опцию выкупа 25-летнего игрока за 8 миллионов евро.
Клуб Лиги 1 получил 1 млн евро компенсации за временный переход. Зарплата Якобса составит 2,1 млн евро.
Якобс выступал за «Монако» с 2021 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: сайт «Галатасарая».
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