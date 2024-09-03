«Монако» отдал защитника сборной Сенегала Якобса в аренду «Галатасараю» с опцией выкупа за 8 млн евро

Теги Монако лига 1 Франция Галатасарай высшая лига Турция трансферы Сборная Сенегала по футболу Исмаиль Якобс Футбол

«Монако» отдал защитника сборной Сенегала Исмаиля Якобса в аренду «Галатасараю».

Договор рассчитан на один сезон и включает в себя опцию выкупа 25-летнего игрока за 8 миллионов евро.

Клуб Лиги 1 получил 1 млн евро компенсации за временный переход. Зарплата Якобса составит 2,1 млн евро. 

Якобс выступал за «Монако» с 2021 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь

Фото: сайт «Галатасарая». 

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1 комментарий
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Галатасарай, я смотрю, вообще всех на аренду принимает
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