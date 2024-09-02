«Челси» продаст 19-летнего Анжело «Аль-Насру» за 23 млн евро. Вингера купили за 15 млн год назад

Анжело Габриэл близок к уходу из «Челси».

«Аль-Наср» почти согласовал с лондонским клубом трансфер 19-летнего вингера за 23 миллиона евро, сообщает Фабрицио Романо.

«Синие» также хотят включить в сделку пункт, по которому получат процент от перепродажи игрока. Это последняя деталь, о которой осталось договориться.

«Челси» купил Анжело у «Сантоса» за 15 миллионов евро летом 2023 года. Прошлый сезон футболист провел в аренде в «Страсбуре», отличившись 3 ассистами в 21 матче Лиги 1.

Подробную статистику бразильца можно найти здесь.