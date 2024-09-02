«Челси» продаст 19-летнего Анжело «Аль-Насру» за 23 млн евро. Вингера купили за 15 млн год назад

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Анжело Габриэл Футбол

Анжело Габриэл близок к уходу из «Челси».

«Аль-Наср» почти согласовал с лондонским клубом трансфер 19-летнего вингера за 23 миллиона евро, сообщает Фабрицио Романо.

«Синие» также хотят включить в сделку пункт, по которому получат процент от перепродажи игрока. Это последняя деталь, о которой осталось договориться. 

«Челси» купил Анжело у «Сантоса» за 15 миллионов евро летом 2023 года. Прошлый сезон футболист провел в аренде в «Страсбуре», отличившись 3 ассистами в 21 матче Лиги 1. 

Подробную статистику бразильца можно найти здесь

22 комментария
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точь в точь как в карьере менеджера
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Ответ Pucheslav
А покупали зачем ?
Чтобы продать и получить прибыль!
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Зачем он арабам? Может они его перепутали с Габриэл Джесусом?
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Схема работает, скоро заработок выйдет на производственные мощи
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Ответ CCCP{{BOOM}}
Зачем он арабам? Может они его перепутали с Габриэл Джесусом?
В Аравии немного смягчили лимит, можно брать ещё двух легионеров, но оба должны быть не старше 21 года, вот и пользуются активно новой возможностью усилить состав
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Ответ Aristokratt
Чтобы продать и получить прибыль!
Только бизнес, никакого футбола.
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Ответ Павел Александров_1116126283
И Мудрика им сдайте
Мудрика поменять на верблюда без доплат!
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Ответ CCCP{{BOOM}}
Зачем он арабам? Может они его перепутали с Габриэл Джесусом?
По лимит надо брать молодых игроков
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А покупали зачем ?
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Оптом купил , штучно продает ))
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В целом машина работает потихоньку. Погоняли годик, начал подавать признаки роста, оставляют, нет, продать
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Ответ Born is the King
Перспективный вингер. Бразильцы теперь вряд-ли захотят переходить в Челси
В нем нет ничего перспективного.
Андрей Сантос с центра полузащиты намного опасней в Страсбурге, чем это дно было с 0 голов.
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Ответ fussballer
Только бизнес, никакого футбола.
Почему бы и нет? Он и так ненужный. Мудрика бы еще сплавить арабам каким нибудь
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Нереально донный игрок.
Его трансфер мне изначально казался сомнительным, у него за Сантос было 2 или 3 гола.
Тот же 17 летний Эстеван сейчас лучший по гол+пас в чемпионате Бразилии, тотально доминирует и уже вызван в сборную Бразилии на ближайшие матчи.

У Анжело 0 голов в аренде в Страсбурге. Просто кошмар.

Хорошо, что есть саудиты, которые готовы еще и сверху 10 миллионов накинуть за этот неликвид с 2-3 голами за карьеру на позиции вингера.
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Получается, Анжела и Кристина в команде будут … бордель развели тут
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Кришти лучше бы Рэшфорда или Антони купил - как он собирается стать чемпионом пустыни, с вингером, у которого 3+12 за 115 матчей? 😂
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у них закрытие трансферного окна? много что-то сделок у арабов за сегодня. пишут, что Митай из Локо переходит в Аль-Иттихад.
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Политика Челси,если никто Боули не вразумит,понятна. Очень жаль,всего лишь 3 года назад выиграли лигу чемпионов.
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Понеслась.
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Боули- двоечник: "..вот на эти два прОцента я и живу.."
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