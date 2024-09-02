«Челси» продаст 19-летнего Анжело «Аль-Насру» за 23 млн евро. Вингера купили за 15 млн год назад
Анжело Габриэл близок к уходу из «Челси».
«Аль-Наср» почти согласовал с лондонским клубом трансфер 19-летнего вингера за 23 миллиона евро, сообщает Фабрицио Романо.
«Синие» также хотят включить в сделку пункт, по которому получат процент от перепродажи игрока. Это последняя деталь, о которой осталось договориться.
«Челси» купил Анжело у «Сантоса» за 15 миллионов евро летом 2023 года. Прошлый сезон футболист провел в аренде в «Страсбуре», отличившись 3 ассистами в 21 матче Лиги 1.
Подробную статистику бразильца можно найти здесь.
Андрей Сантос с центра полузащиты намного опасней в Страсбурге, чем это дно было с 0 голов.
Его трансфер мне изначально казался сомнительным, у него за Сантос было 2 или 3 гола.
Тот же 17 летний Эстеван сейчас лучший по гол+пас в чемпионате Бразилии, тотально доминирует и уже вызван в сборную Бразилии на ближайшие матчи.
У Анжело 0 голов в аренде в Страсбурге. Просто кошмар.
Хорошо, что есть саудиты, которые готовы еще и сверху 10 миллионов накинуть за этот неликвид с 2-3 голами за карьеру на позиции вингера.