Радимов о Соболеве в «Зените»: «Вещи, которые ему позволялись в «Спартаке», неприемлемы. Не надо нарываться на Семака – снаружи он добрый, но может произойти что угодно»

Теги Спартак Зенит Владислав Радимов Сергей Семак премьер-лига Россия Матч ТВ Александр Соболев Футбол

Владислав Радимов высказался о переходе Александра Соболева в «Зенит».

27-летний нападающий подписал трехлетний контракт с петербургским клубом с возможностью продления еще на сезон. В интервью после перехода из «Спартака» Соболев обратился к болельщикам «Зенита» и попросил дать ему шанс.

«Двоякое впечатление. Я как петербуржец к любому переходу из «Спартака» в «Зенит» отношусь скептически. Понятно, что болельщики воспримут в штыки, тем более после нескольких публикаций. Но в интервью он попросил дать ему шанс, любой человек имеет право на это. Дальше будет зависеть от него.

Те вещи, которые ему позволялись в «Спартаке», неприемлемы. Я не буду на них заострять внимание. В «Зените» есть Сергей Богданович, который гасил любые конфликты. Если Соболев будет делать то же самое в «Зените», он просто сядет на лавку и не будет попадать в состав. Не надо нарываться на Семака. Снаружи он добрый, но может произойти все что угодно», – сказал бывший полузащитник «Зенита».

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6 комментариев
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Богданыч волк в овечьей шкуре👹 Описал его Влад прям как маньяка 🤪
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Ответ Заремыч
Богданыч волк в овечьей шкуре👹 Описал его Влад прям как маньяка 🤪
Да, да... этот овощь внутри мясной ))))
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Что угодно это что? Отвёрткой в глаз или что?
0
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0
Ответ Иван Иванов
Да, да... этот овощь внутри мясной ))))
Ну уж точно не мясной... Как готовиться к матчам со Спартаком Богданыч, ощущение что у Семака личные счеты с мясными.
+2
-2
0
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