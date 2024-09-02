Радимов о Соболеве в «Зените»: «Вещи, которые ему позволялись в «Спартаке», неприемлемы. Не надо нарываться на Семака – снаружи он добрый, но может произойти что угодно»
Владислав Радимов высказался о переходе Александра Соболева в «Зенит».
27-летний нападающий подписал трехлетний контракт с петербургским клубом с возможностью продления еще на сезон. В интервью после перехода из «Спартака» Соболев обратился к болельщикам «Зенита» и попросил дать ему шанс.
«Двоякое впечатление. Я как петербуржец к любому переходу из «Спартака» в «Зенит» отношусь скептически. Понятно, что болельщики воспримут в штыки, тем более после нескольких публикаций. Но в интервью он попросил дать ему шанс, любой человек имеет право на это. Дальше будет зависеть от него.
Те вещи, которые ему позволялись в «Спартаке», неприемлемы. Я не буду на них заострять внимание. В «Зените» есть Сергей Богданович, который гасил любые конфликты. Если Соболев будет делать то же самое в «Зените», он просто сядет на лавку и не будет попадать в состав. Не надо нарываться на Семака. Снаружи он добрый, но может произойти все что угодно», – сказал бывший полузащитник «Зенита».