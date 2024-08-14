Алана Мамаева об отношениях Павла с детьми: «Не общается. Платит алименты, 10 тысяч – больше ничего! Одежда, школа, врачи, питание – все на мне»
Алана Мамаева заявила, что Павел не поддерживает связь с детьми.
Бывшая супруга экс-футболиста сборной России опубликовала в сторис ответы на вопросы пользователей о личной жизни.
– Алана, ваши суды закончились?
– Нет) они еще в самом разгаре.
– Мамаев общается с детьми?
– Это самый частый вопрос... Нет, не общается, почему – загадка! Единственное, что он платит алименты в размере 10 тысяч рублей. Больше ничего!
Отпуск, одежда, школа, врачи, бассейн, питание, развлечения и т. д. – все на мне! – написала Алана.
Фото: инстаграм Аланы Мамаевой
дети подрастут и ты отдашь их в футбольную школу Торпедо... и тогда их будет содержать Игорь Денисов
Нянчишься с ребночком которого себе же и родила, если что он тебе же и останется. А тебя обеспечивают. И главное обязанностей никаких ты же не посудомойка, не кухарка, достаточно мужу того, что ты себе ребёнка родила, и сама своего ребёнка нянькаешь и носишься с ним.