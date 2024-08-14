Алана Мамаева об отношениях Павла с детьми: «Не общается. Платит алименты, 10 тысяч – больше ничего! Одежда, школа, врачи, питание – все на мне»

Теги премьер-лига Россия светская хроника Павел Мамаев Алана Мамаева Футбол

Алана Мамаева заявила, что Павел не поддерживает связь с детьми.

Бывшая супруга экс-футболиста сборной России опубликовала в сторис ответы на вопросы пользователей о личной жизни.

Алана, ваши суды закончились?

– Нет) они еще в самом разгаре.

Мамаев общается с детьми? 

– Это самый частый вопрос... Нет, не общается, почему – загадка! Единственное, что он платит алименты в размере 10 тысяч рублей. Больше ничего!

Отпуск, одежда, школа, врачи, бассейн, питание, развлечения и т. д. – все на мне! – написала Алана.

Фото: инстаграм Аланы Мамаевой

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28 комментариев
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Алана, просто надо ещё немного потерпеть...
дети подрастут и ты отдашь их в футбольную школу Торпедо... и тогда их будет содержать Игорь Денисов
+44
-1
+43
Родить ребёнка и бросить работу. Типичная мечта многих женщин.

Нянчишься с ребночком которого себе же и родила, если что он тебе же и останется. А тебя обеспечивают. И главное обязанностей никаких ты же не посудомойка, не кухарка, достаточно мужу того, что ты себе ребёнка родила, и сама своего ребёнка нянькаешь и носишься с ним.
+40
-14
+26
Ответ Serkan_Ballboy
Не понимаю тех, кто на полном серьезе поддерживает Павла. Если он правда не общается с детьми и никак не помогает, получается, он мдак?
А может она врёт , откуда ты знаешь, разведенные жены обычно не симпатизируют бывшим
+17
-5
+12
Ответ Андрей Федоров
Родить ребёнка и бросить работу. Типичная мечта многих женщин. Нянчишься с ребночком которого себе же и родила, если что он тебе же и останется. А тебя обеспечивают. И главное обязанностей никаких ты же не посудомойка, не кухарка, достаточно мужу того, что ты себе ребёнка родила, и сама своего ребёнка нянькаешь и носишься с ним.
там еще круче - не успела родить, тут же две три няни на контроле 24 часа, уборщицы/кухарки моют и готовят, пока мамаша в инстаграме по кафе по всей москве гуляет, и 50% всего от мужа ей достанется при разводе, если не было брачного контракта))
+14
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+12
Она думала, что присосавшись к богатому футболисту, больше не будет знать проблем с деньгами. Надо нового спонсора искать
+17
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+9
Ответ Serkan_Ballboy
Не понимаю тех, кто на полном серьезе поддерживает Павла. Если он правда не общается с детьми и никак не помогает, получается, он мдак?
сейчас бы Мамаевой верить) я думаю Павел то ее получше нас с вами знает. видимо имеет основания думать что деньги пойдут куда угодно, только не на ребенка.
+7
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+6
Так она при разводе дофига денег хапнула. Уже слила все?
+6
-1
+5
Не понимаю тех, кто на полном серьезе поддерживает Павла. Если он правда не общается с детьми и никак не помогает, получается, он мдак?
+17
-12
+5
Ответ Dzhansug Bukiya
там еще круче - не успела родить, тут же две три няни на контроле 24 часа, уборщицы/кухарки моют и готовят, пока мамаша в инстаграме по кафе по всей москве гуляет, и 50% всего от мужа ей достанется при разводе, если не было брачного контракта))
Брачный контракт у нас не действует при обращении сторон )
+5
0
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Вроде наша Алана не работает
+7
-3
+4
Ответ Serkan_Ballboy
Не понимаю тех, кто на полном серьезе поддерживает Павла. Если он правда не общается с детьми и никак не помогает, получается, он мдак?
Больше не понимаю тех, кто верит персонажам вроде Мамаевой.
+4
-1
+3
Да уж, "словно Мамай" прошёлся по-первой семье, по детям...
+2
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Зачем этот шлак здесь? Какое отношение имеет к спорту эта курица? Достали тянуть сюда эту желтизну. Сначала выходят замуж за кретинов, а потом ноют.
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она не писала, что там 10 к рублей, это может быть 10 к в другой валюте
+1
0
+1
Ответ Serkan_Ballboy
Не понимаю тех, кто на полном серьезе поддерживает Павла. Если он правда не общается с детьми и никак не помогает, получается, он мдак?
Тут как-то, по-моему, после его подвигов в Кофемании", было большое интервью с этой мадам. Типичнейшая, я бы сказал, эталонная ТП, с охренительным апломбом и претензиями. Так что верить такой как-то так себе...
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Надо послушать Павла. Просто не представляю, где деньги берёт Алана.
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Опишу свой пример. В разводе. Двое детей. Плачу на обоих 20.000. Я понимаю, это не очень адекватная сумма, но ее установила для меня государство. Обеспечивал детей, но при этом жене(которая принципиально не работает, а сразу после развода вышла замуж) постоянно мало. Я сам обратился к приставам, и попросил установить сумму, к которой не придраться по закону. Бывшая жена возмущается - мало!!! Но и тогда было мало. Таким категориям женщинам сколько не дай - всё мало. При этом когда несовершеннолетняя дочь приезжает ко мне, живет словно в санатории. У нее есть всё, начиная от личного пространства, заканчивая едой.
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РСП
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так попугай у кого? Птичку жалко( Хватает ли на корм.
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Надо спортсу уже тег ввести, алименты детям , от бывших жён футболистов.
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Ответ Бен Гаан
Брачный контракт у нас не действует при обращении сторон )
При обращении куда?
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странная, а на ком должны быть дети , если они живут с матерью?
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Ну наконец-то настоящая спортивная новость.
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Ответ .ru
Алана, просто надо ещё немного потерпеть... дети подрастут и ты отдашь их в футбольную школу Торпедо... и тогда их будет содержать Игорь Денисов
хорош
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