Алана Мамаева об отношениях Павла с детьми: «Не общается. Платит алименты, 10 тысяч – больше ничего! Одежда, школа, врачи, питание – все на мне»

Алана Мамаева заявила, что Павел не поддерживает связь с детьми.

Бывшая супруга экс-футболиста сборной России опубликовала в сторис ответы на вопросы пользователей о личной жизни.

– Алана, ваши суды закончились?

– Нет) они еще в самом разгаре.

– общается с детьми?

– Это самый частый вопрос... Нет, не общается, почему – загадка! Единственное, что он платит алименты в размере 10 тысяч рублей. Больше ничего!

Отпуск, одежда, школа, врачи, бассейн, питание, развлечения и т. д. – все на мне! – написала .

Фото: инстаграм Аланы Мамаевой