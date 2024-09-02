Жена Мамаева выложила фото после родов: «Паша – герой, на вторых родах присутствует. В этот раз видел вообще все и в шоке, через что проходит женщина»

Теги премьер-лига Россия светская хроника Павел Мамаев соцсети девушки и спорт Футбол

Павел Мамаев присутствовал на родах второго сына.

Его жена, блогер Надежда Санько, рассказала, что роды были непростыми: ребенок появился на свет с помощью кесарева сечения.

«Паша, конечно, тоже герой. На вторых родах присутствует, а в этот раз видел вообще все, весь процесс, и в шоке, через что проходит женщина... Хотя я против, чтобы он был. Но он заходит, когда меня «вырубают», без спроса», – написала Санько в инстаграме.

Фото: mamaeva_nadinhope

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да думаю Павла после тюрьмы, жизни с Аланой и попугаем, кесаревым сечением не напугать))
+21
-2
+19
Ответ Александра Дежина
в чем мучение? очень глупый стереотип, что мужчине там неприятно находиться, теряет интерес к женщине и т.д., наоборот, в такой тяжелый момент лучше быть вместе, в этом и есть суть семьи, если, конечно, оба не против.
Ну знаете, у каждого своё. Кому то от всего этого процесса реально плохо может стать и не потому что трус или что там за бредни про мужчинкость мужчин существуют, а просто потому что. Да и не каждая женщина захочет чтобы любимый мужчина видел всё это.
+3
0
+3
Зачем мучить так мужчину?
+7
-6
+1
Помню Робби Уильямс на шоу Грема Нортона сравнил увиденное с тем, как если бы сгорел его любимый паб. Если вы понимаете, о чем я 😏
+1
0
+1
Мм... мужчине не нужно видеть всё. Быть рядом - да, но детали ему видеть не надо!
Угадайте почему, умники
+7
-7
0
Помню Робби Уильямс на шоу Грема Нортона сравнил увиденное с тем, как если бы сгорел его любимый паб. Если вы понимаете, о чем я 😏
0
0
0
Помню Робби Уильямс на шоу Грема Нортона сравнил увиденное с тем, как если бы сгорел его любимый паб. Если вы понимаете, о чем я 😏
0
0
0
Ответ frol92
Да думаю Павла после тюрьмы, жизни с Аланой и попугаем, кесаревым сечением не напугать))
Да как на праздник после всего вышеперечисленного.
+1
-1
0
Ответ Иван Иванов
Мм... мужчине не нужно видеть всё. Быть рядом - да, но детали ему видеть не надо! Угадайте почему, умники
почему?
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий