Жена Мамаева выложила фото после родов: «Паша – герой, на вторых родах присутствует. В этот раз видел вообще все и в шоке, через что проходит женщина»

Павел Мамаев присутствовал на родах второго сына.

Его жена, блогер Надежда Санько, рассказала, что роды были непростыми: ребенок появился на свет с помощью кесарева сечения.

«Паша, конечно, тоже герой. На вторых родах присутствует, а в этот раз видел вообще все, весь процесс, и в шоке, через что проходит женщина... Хотя я против, чтобы он был. Но он заходит, когда меня «вырубают», без спроса», – написала Санько в инстаграме.

Фото: mamaeva_nadinhope