Мамаев подарил жене Меrсеdеs Grand Edition за 30 млн рублей на рождение сына: «Законспирировался, сам искал. Я была уверена, что подарок – загородный дом, который строится»

Теги премьер-лига Россия светская хроника Павел Мамаев девушки и спорт деньги Футбол

Павел Мамаев подарил жене Меrсеdеs за 30 млн рублей в честь рождения сына.

Накануне блогер Надежда Санько родила экс-футболисту второго совместного ребенка. Теперь у пары два сына: Тимофей, который появился на свет в 2022 году, и новорожденный Павел.

«Паша может!!! Только приехали из роддома, я никакая, он говорит: «Пойдем со мной сходим на парковку, заберем кое-какие вещи»… А тут это!

Я была уверена, что подарок на рождение сына – это загородный дом, который строится. Да и мы никогда не можем делать сюрпризы, всегда проговариваемся заранее. Но тут он законспирировался, сам искал, подстроил к дате, чтобы успели доставить именно эту модель (Grand Edition, их всего 1500 в мире).

Но я совру, если скажу, что я в шоке. Зная его отношение и на какие поступки он способен для меня, не была удивлена. Скорее переполнена эмоциями и счастьем за эти три дня! Столько всего на хрупкую меня одну», – написала Санько.

«Вы не увидите меня в футболке за 600 евро, когда мама зарабатывает 700 в месяц. Не могу носить дорогие часы, видя, что у брата их нет». Автор дубля в финале Олимпиады Камельо о деньгах

Жена Мамаева выложила фото после родов: «Паша – герой, на вторых родах присутствует. В этот раз видел вообще все и в шоке, через что проходит женщина»

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26 комментариев
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и рядом новость про Камельо...

причем Серхио олимпийский чемпион и игрок Ла Лиги, а Паша Мамаев нищий игрок в плане титулов и футбольного мастерства)
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+24
Ответ fussballer
Футболистом надо было становиться.
Нее, лучше Надеждой Санько.
+9
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Ответ иди поплачь
и рядом новость про Камельо... причем Серхио олимпийский чемпион и игрок Ла Лиги, а Паша Мамаев нищий игрок в плане титулов и футбольного мастерства)
Как оказывается еще и в плане интеллекта, хотя это давно известно
+8
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+8
У нас на работе в столовке опять цены на комплексный обед подняли, второй раз за полгода. Не то, чтобы сильно жалко, но вот зарплату почему-то с такой периодичностью не повышают.

Почему-то вспомнилось после прочтения новости
+10
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+7
Общак с зоны замутил?
+6
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+6
Я не имею ничего против богатых. Мамаев честно заработал деньги, никто не виноват, что в России ногомячистам платят такие сумашедшие деньги. Вопрос в другом. Сейчас в РФ тяжелое время. Сотни людей беженцы, страна ведет боевые действия (спорные с политической точки зрения), гибнут люди, есть раненные. Зачем эта показная роскошь? Я буквально сегодня смотрел передачу, как Лепс выступает перед беженцами с Курска. Люди жаловались, что получили единоразовую выплату в 10 тысяч рублей. А тут новые мерседесы, которые стоят как несколько деревень под Курском.
+7
-2
+5
У меня целый ворох чувств. Начиная о того, что это очередной G63, банально и безвкусно.
продолжая тем, что чувак с состоянием в несколько десятков миллионов евро купил машину за 300 тысяч тысяч евро и это "ПОСТУПОК!" (именно так, большими буквами, он смог взять из банка деньги и пойти купить!)
А хотя, я просто завидую, очевидно же.
+3
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+3
Ответ ten Hag
Учитесь, мужики!)
Надо было всего лишь...
+2
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+2
Ответ Ебздрогыч
У нас на работе в столовке опять цены на комплексный обед подняли, второй раз за полгода. Не то, чтобы сильно жалко, но вот зарплату почему-то с такой периодичностью не повышают. Почему-то вспомнилось после прочтения новости
Футболистом надо было становиться.
+2
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+2
Ответ Гамарджоба Генацвале
Нее, лучше Надеждой Санько.
Слишком радикально)
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Учитесь, мужики!)
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После тюрьмы вроде бы таким скромнягой казался, ан нет. Деньги его, конечно, в чужой кошелек не лезу, просто всё как-то диссонирует с его прежним образом повзрослевшей личности.
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Ответ иди поплачь
и рядом новость про Камельо... причем Серхио олимпийский чемпион и игрок Ла Лиги, а Паша Мамаев нищий игрок в плане титулов и футбольного мастерства)
Зато богатый в плане денег.
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Сайт унижающий достоинство своих читателей - чтобы мы могли себя чувствовать насекомыми и ненавидеть паспортистов еще больше ) Одно радует следующая новость как эти миллиарды будут пилить в суде
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Нафиг нам новости из-разряда желтой прессы?Нам про спорт нужноа не про каждый пук бывших футболистов.
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Ответ Petter Hegre
Молодец! Что ещё здесь скажешь! Есть возможность и желание дарить любимой девушке Меrсеdеs, значит дари! Это не Дзюба, который шлёт жене видео, которое перехватывают! :)
Так он же не жене слал
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Рос футбол напичканный бюджетными деньгами из-за которых любой кто хоть раз в жизни пинал мяч становится миллионером это отличное место для распила и пример социального и кадрового хаоса
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Ответ "Виктор_Смит"
После тюрьмы вроде бы таким скромнягой казался, ан нет. Деньги его, конечно, в чужой кошелек не лезу, просто всё как-то диссонирует с его прежним образом повзрослевшей личности.
Так ведь еще и набожный якобы =)
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Ответ иди поплачь
и рядом новость про Камельо... причем Серхио олимпийский чемпион и игрок Ла Лиги, а Паша Мамаев нищий игрок в плане титулов и футбольного мастерства)
Так куда то твои налоги нужно инвестировать. А недвижимость и брендовые автомобили хорошо держат цену. Всё правильно Мамай сделал считаю
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Футбольный народ скорее очень рад за супругу выдающегося футболиста. В это время медиафутбольные игруны и другой великий питерский хоккейный функционер при всем негативном к ним отношении по миллиону со зрительской выручки с трудом наскребают для курян..
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Очередные силиконовые губищы...Ничего нового.
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За Пал Палыча роскошный подарок! Во 👍!
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Молодец! Что ещё здесь скажешь! Есть возможность и желание дарить любимой девушке Меrсеdеs, значит дари!
Это не Дзюба, который шлёт жене видео, которое перехватывают! :)
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Ну, ездить можно. Нормальная машина.
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Вторая мамаева или сафонова...все придёт к одному финалу-развод и доение папика
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