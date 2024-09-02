Мамаев подарил жене Меrсеdеs Grand Edition за 30 млн рублей на рождение сына: «Законспирировался, сам искал. Я была уверена, что подарок – загородный дом, который строится»

Павел Мамаев подарил жене Меrсеdеs за 30 млн рублей в честь рождения сына.

Накануне блогер Надежда Санько родила экс-футболисту второго совместного ребенка. Теперь у пары два сына: Тимофей, который появился на свет в 2022 году, и новорожденный Павел.

«Паша может!!! Только приехали из роддома, я никакая, он говорит: «Пойдем со мной сходим на парковку, заберем кое-какие вещи»… А тут это!

Я была уверена, что подарок на рождение сына – это загородный дом, который строится. Да и мы никогда не можем делать сюрпризы, всегда проговариваемся заранее. Но тут он законспирировался, сам искал, подстроил к дате, чтобы успели доставить именно эту модель (Grand Edition, их всего 1500 в мире).

Но я совру, если скажу, что я в шоке. Зная его отношение и на какие поступки он способен для меня, не была удивлена. Скорее переполнена эмоциями и счастьем за эти три дня! Столько всего на хрупкую меня одну», – написала Санько.

«Вы не увидите меня в футболке за 600 евро, когда мама зарабатывает 700 в месяц. Не могу носить дорогие часы, видя, что у брата их нет». Автор дубля в финале Олимпиады Камельо о деньгах

Жена Мамаева выложила фото после родов: «Паша – герой, на вторых родах присутствует. В этот раз видел вообще все и в шоке, через что проходит женщина»