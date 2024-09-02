Ван Бастен о пенальти на Винисиусе с «Бетисом»: «Было четко видно, что это он ударил вратаря ногой. Судья на ВАР никогда не играл в футбол – типичный пример»

Марко ван Бастен считает, что Винисиус не заслужил пенальти в матче с «Бетисом».

Вчера « » уступил мадридцам в матче 4-го тура (0:2).

На 73-й минуте при счете 1:0 в пользу « » бразилец вышел один на один с голкипером , пробросил мяч в правую от соперника сторону и упал на газон после того, как вратарь зацепил его ногу.

«Было четко видно, что это приближается к голкиперу и бьет его ногой. Невероятно, что арбитр или ВАР этого не заметили.

Кто должен сидеть на ВАР, чтобы рассматривать это в качестве пенальти? Это типичный пример того, что судья на ВАР никогда не играл в футбол. Если бы это было так, он бы знал!» — заявил экс-игрок и тренер сборной Нидерландов.

Винисиус заработал пенальти, выйдя 1 на 1 с вратарем «Бетиса». Мбаппе забил с точки