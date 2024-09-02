Ван Бастен о пенальти на Винисиусе с «Бетисом»: «Было четко видно, что это он ударил вратаря ногой. Судья на ВАР никогда не играл в футбол – типичный пример»
Марко ван Бастен считает, что Винисиус не заслужил пенальти в матче с «Бетисом».
Вчера «Бетис» уступил мадридцам в матче 4-го тура Ла Лиги (0:2).
На 73-й минуте при счете 1:0 в пользу «Реала» бразилец вышел один на один с голкипером Руем Силвой, пробросил мяч в правую от соперника сторону и упал на газон после того, как вратарь зацепил его ногу.
«Было четко видно, что это Винисиус приближается к голкиперу и бьет его ногой. Невероятно, что арбитр или ВАР этого не заметили.
Кто должен сидеть на ВАР, чтобы рассматривать это в качестве пенальти? Это типичный пример того, что судья на ВАР никогда не играл в футбол. Если бы это было так, он бы знал!» — заявил экс-игрок и тренер сборной Нидерландов.
Винисиус заработал пенальти, выйдя 1 на 1 с вратарем «Бетиса». Мбаппе забил с точки
Ван Бастен играл в футбол, и он согласен со мной!!!
Вот что значит, у футбольных людей понимание одинаковое!
И так всё понятно, если человек от мяча в ужасе шарахается - куда его к футболу подпускать, вот сейчас в Испании снова провал, о чем я неоднократно говорил.
Но очень жаль, реально людей разбирающихся, которые играли и могут 1000 раз прочеканить мяч - никто не слушает, а слушают не пойми кого.
Нас критикуют, что мы не выступаем в ЛЧ, не боремся за чемпионство до последнего тура. Но наша команда имеет конкретные успехи. Например, Суперкубок - это не просто кубок, это нечто более ценное, оттого и название с приставкой «супер»
Такой трофей куда более котируется, нежели обычный кубок, да и сыграть матч за него могут только лишь лучшие команды сезона
Поэтому мы сейчас вторая по успешности команда после Сити
Посмотрите на Челси, Ливерпуль, Арсенал, одни траты, а кубков команды не видят, их болельщики страдают
Чем хорош Артета? он даже кубок не смог выиграть, и его Арсенал после великого Венгера является всего лишь бестрофейником, никто их не запомнит.
А наш же МЮ вошел в историю, эти кубки навсегда останутся в истории МЮ и всего английского футбола👍
В этом году мы снова нацелены на трофеи!)
https://youtu.be/Ru8WJyhAyxU?si=fD11fFYUKpSvsxVT
— до такого искусства Винисиусу как до луны пешком))
И лишь всякие, не хочу даже называть фамилии - но вы и сами их знаете, тот же Абаскаль, Слуцкий, не буду даже их перечислять - только шавки лают на великих, в общем печально это всё.