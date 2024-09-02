Ван Бастен о пенальти на Винисиусе с «Бетисом»: «Было четко видно, что это он ударил вратаря ногой. Судья на ВАР никогда не играл в футбол – типичный пример»

Теги Марко ван Бастен Реал Мадрид Бетис Ла Лига судьи Руй Силва видеоповторы Хавьер Альберола Рохас Винисиус Жуниор Футбол

Марко ван Бастен считает, что Винисиус не заслужил пенальти в матче с «Бетисом».

Вчера «Бетис» уступил мадридцам в матче 4-го тура Ла Лиги (0:2). 

На 73-й минуте при счете 1:0 в пользу «Реала» бразилец вышел один на один с голкипером Руем Силвой, пробросил мяч в правую от соперника сторону и упал на газон после того, как вратарь зацепил его ногу.

«Было четко видно, что это Винисиус приближается к голкиперу и бьет его ногой. Невероятно, что арбитр или ВАР этого не заметили.

Кто должен сидеть на ВАР, чтобы рассматривать это в качестве пенальти? Это типичный пример того, что судья на ВАР никогда не играл в футбол. Если бы это было так, он бы знал!» — заявил экс-игрок и тренер сборной Нидерландов.

Винисиус заработал пенальти, выйдя 1 на 1 с вратарем «Бетиса». Мбаппе забил с точки

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39 комментариев
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Об этом я уже сто лет твержу, да что этим бездарям понимать!
Ван Бастен играл в футбол, и он согласен со мной!!!
Вот что значит, у футбольных людей понимание одинаковое!
+64
-5
+59
Александр ван Бастонвой
+58
-10
+48
Ответ madaev
Че по Абаскалю на седня ?
А что мне вспоминать черти-кого, этого по объявлению взятого...
И так всё понятно, если человек от мяча в ужасе шарахается - куда его к футболу подпускать, вот сейчас в Испании снова провал, о чем я неоднократно говорил.
Но очень жаль, реально людей разбирающихся, которые играли и могут 1000 раз прочеканить мяч - никто не слушает, а слушают не пойми кого.
+37
-2
+35
Ответ Сергей Логинов
Александр, вы ли это?
У игравших людей есть видение, Ван Бастен и Мостовой играли в футбол - вот и весь ответ.
+22
-1
+21
Ответ Царь Чеканки
Об этом я уже сто лет твержу, да что этим бездарям понимать! Ван Бастен играл в футбол, и он согласен со мной!!! Вот что значит, у футбольных людей понимание одинаковое!
Че по Абаскалю на седня ?
+21
0
+21
Ответ ten Hag
А еще было четко видно удар в опорную ногу Себальосу)
Долго еще будешь издеваться над МЮ, бессовестный?
+22
-2
+20
Ответ Император Плутона
Александр ван Бастонвой
Да что б ты понимал!
+11
0
+11
А еще было четко видно удар в опорную ногу Себальосу)
+20
-9
+11
Ответ ten Hag
А еще было четко видно удар в опорную ногу Себальосу)
И игру рукой которая явно увеличивала площадь игрока.
+9
0
+9
Ответ Царь Чеканки
Долго еще будешь издеваться над МЮ, бессовестный?
Повторюсь еще раз, специально для критиков, которые ни разу не тренировали в своей жизни

Нас критикуют, что мы не выступаем в ЛЧ, не боремся за чемпионство до последнего тура. Но наша команда имеет конкретные успехи. Например, Суперкубок - это не просто кубок, это нечто более ценное, оттого и название с приставкой «супер»
Такой трофей куда более котируется, нежели обычный кубок, да и сыграть матч за него могут только лишь лучшие команды сезона
Поэтому мы сейчас вторая по успешности команда после Сити
Посмотрите на Челси, Ливерпуль, Арсенал, одни траты, а кубков команды не видят, их болельщики страдают
Чем хорош Артета? он даже кубок не смог выиграть, и его Арсенал после великого Венгера является всего лишь бестрофейником, никто их не запомнит.
А наш же МЮ вошел в историю, эти кубки навсегда останутся в истории МЮ и всего английского футбола👍
В этом году мы снова нацелены на трофеи!)
+8
0
+8
Александр, вы ли это?
+10
-2
+8
Странно, что даже с видеоповторами судьи не видят чистейшую симуляцию
+5
-1
+4
Но весь день школьники на спортсе нам доказывали, что известные футболисты и судьи ничего не понимают в футболе и пенальти там железный. Куда нам до Ван Бастена и Пеллегрини
+11
-8
+3
А когда на Себальосе фолили и мяч в руку Льороенте попал, ван бастен сам сидел на ВАР?))
+8
-5
+3
https://youtu.be/SBgUAKFiu5Y?si=JcLJGSI--lxy5vBC

https://youtu.be/Ru8WJyhAyxU?si=fD11fFYUKpSvsxVT
— до такого искусства Винисиусу как до луны пешком))
+8
-5
+3
Ответ KamoliddinNeo
Зачем ему ударяться ногой если он мог просто его обыграт ь и забить в пустые, собственно что Вини и хотел сделать. Но Ван Бастен конечно это не увидел)))
Вини далеко прокинул мяч и, понимая что не достает, завалился как подстреленный.
+3
-1
+2
Ответ Император Плутона
Александр ван Бастонвой
ахаххаах
+2
0
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Ответ Raul14
https://youtu.be/SBgUAKFiu5Y?si=JcLJGSI--lxy5vBC https://youtu.be/Ru8WJyhAyxU?si=fD11fFYUKpSvsxVT — до такого искусства Винисиусу как до луны пешком))
Все верно, нужно больше звезд, чтобы обыграть без левых пенок грозный Бетис))
+2
-1
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Испания показала, что она сильнее Реала вместе со всей его ненавистью и унижением молодых испанских футболистов! Теперь они пытаются восстановить свой подорванный чемпионатом Европы престиж как обычно с помощью своего секс символа Винисиуса и судей.
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Что-то больно знакомые слова 😆
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у нас такие судят в поле... защитник бьет по ноге нападающего, а судья видит все наоборот... и ВАР - молчит..
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Во всех матчах реала такое происходит.э о ещё цветок. Потом ещё по ТВ ныть умудряются
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Сначала начали с намека на нырок, потом уже подавали симуляцию как факт. Спустя сутки оказалось, что Винисиус сам ударил вратаря ногой. Вы че угараете? Искал или не искал контакта Винисиус, но вратарь его сбил, с любого ракурса это видно
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Зачем ему ударяться ногой если он мог просто его обыграт ь и забить в пустые, собственно что Вини и хотел сделать. Но Ван Бастен конечно это не увидел)))
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Ответ Царь Чеканки
У игравших людей есть видение, Ван Бастен и Мостовой играли в футбол - вот и весь ответ.
Вот только играли они лет 20-40 назад, когда футбол был совершенно другим.
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Насколько же очевидно, когда великие игроки во всем соглашаются с Мостовым...
И лишь всякие, не хочу даже называть фамилии - но вы и сами их знаете, тот же Абаскаль, Слуцкий, не буду даже их перечислять - только шавки лают на великих, в общем печально это всё.
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Комментарий удален модератором
Ответ aidos_1979
Уже даже легенды признают что это вардрид судейский клубишко)
Эххх кизяк барсоглор
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Ответ SPAIN 2010
Эххх кизяк барсоглор
сказал хряк сливглор)
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