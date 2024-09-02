Игроки «Реала» дважды просили пенальти в начале 2-го тайма с «Бетисом» – Винисиус попал в руку Льоренте, а Себальос упал на краю штрафной. Бразилец получил желтую за споры

Теги Реал Мадрид Бетис Ла Лига судьи Дани Себальос Хавьер Альберола Рохас Винисиус Жуниор Футбол

Игроки «Реала» дважды просили пенальти в матче с «Бетисом».

Встреча 4-го тура Ла Лиги проходит в Мадриде (2:0, второй тайм).

В начале второго тайма Винисиус в ходе атаки попал в руку защитнику «Бетиса» Диего Льоренте в штрафной гостей – игроки «сливочных» стали требовать у судьи Хавьера Альберолы Рохаса назначить 11-метровый. Арбитр не увидел нарушения правил.

На 58-й минуте Винисиус пяткой оставил мяч Дани Себальосу, и тот, схватившись за ногу, упал на краю штрафной при попытке обыграть Юссуфа Сабали.

Альберола Рохас не усмотрел в действиях Сабали нарушения. Винисиус пытался оспорить решение арбитра и получил желтую карточку за споры.

31 комментарий
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Интересная новость от спортс, теперь по всем матчам, если игроки просят пенальти будет отдельная новость?
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На Дани чистый пенальти же? Даже более явный, чем на Вини поставили.
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Автор новости: любит: Барселона
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Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
Жуткое стыдобище это твой комментарий.
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новость конечно 🤡
Займитесь там более серьезной статистикой. Например: кто сколько владел мячом, ну статистика итд в первом тайме или во втором, по матчу. Обсуждайте матчи Модераторы, а не то, что кто-то что-то просил и а тот не дал
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Ответ Футбол_это_жизнь
Комментарий скрыт
А перед тем как найти её, предварительно с ним договорился чтобы тот её выставил и срубил его, да?
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Ответ Reims Start 2023
Реал выигрывает; но Барса в обсуждениях
Реал выигрывает, и на ветке Реала вся кантора барсуков минусует и скулит в комментах про пенальти.
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На Себальосе 100% пенальти.
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Ответ los merengues
На Дани чистый пенальти же? Даже более явный, чем на Вини поставили.
А игра рукой Льоренте?
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Понятно, что работники спортса любят спорт и соответственно имеют свои пристрастия. Но может это нужно как-то ограничивать? Например если человек любит Барселону, то пусть пишет/выкладывает новости про турниры где не играет Барселона и тем более не про Реал. Это же дичь полнейшая такую чушь выкладывать на главной в таком виде, позор просто...
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Илья Учватов тоже явно просит...
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Типичные новостники каталонского спортса
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Ответ Петрович
Понятно, что работники спортса любят спорт и соответственно имеют свои пристрастия. Но может это нужно как-то ограничивать? Например если человек любит Барселону, то пусть пишет/выкладывает новости про турниры где не играет Барселона и тем более не про Реал. Это же дичь полнейшая такую чушь выкладывать на главной в таком виде, позор просто...
Пора уже привыкнуть к этому цирку
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Ответ Raul14
А игра рукой Льоренте?
Тут тоже не однозначно, то ли рука в естественном положении, но в моменте она раскрывается, особенно кисть, хотя не люблю оправдываться судьями (как некоторые), но тоже склоняюсь, что рука была, а в моменте с Себой, там явный фол
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Всех болельщиков Реал Мадрида с победой и с дублем МБаппе ⚽️⚽️
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Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
Я думал такие аватарки остались в 2014
ахахахахмаххахахахахаха
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Всегда знал что спортс это кантора барсуков.
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Ответ Гномович!
Свобода слова про которую ввезде говорит дудь)
Свобода слова здесь есть только против России, Реала и Роналду 😆
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Ответ Kot133
Комментарий удален модератором
А ты посмотри за кого болеет автор новости, у тебя сразу отпадут все вопросы)
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Ответ Потолковый Лампонюх
Свобода слова здесь есть только против России, Реала и Роналду 😆
Только так работает демократия)
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Ответ Гномович!
Всегда знал что спортс это кантора барсуков.
Реал выигрывает; но Барса в обсуждениях
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Ответ nurlan-zenit
Интересная новость от спортс, теперь по всем матчам, если игроки просят пенальти будет отдельная новость?
Комментарий удален модератором
Ответ meringue
А перед тем как найти её, предварительно с ним договорился чтобы тот её выставил и срубил его, да?
Как же дымит у фанатов сине-гранатового цирка от того, что ручная судейка Негрейрыне справился с заданием украсть очки у Реала))
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Комментарий удален модератором
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