Игроки «Реала» дважды просили пенальти в начале 2-го тайма с «Бетисом» – Винисиус попал в руку Льоренте, а Себальос упал на краю штрафной. Бразилец получил желтую за споры

Игроки «Реала» дважды просили пенальти в матче с «Бетисом».

Встреча 4-го тура проходит в (2:0, второй тайм).

В начале второго тайма Винисиус в ходе атаки попал в руку защитнику « » Диего Льоренте в штрафной гостей – игроки «сливочных» стали требовать у судьи Хавьера Альберолы Рохаса назначить 11-метровый. Арбитр не увидел нарушения правил.

На 58-й минуте Винисиус пяткой оставил мяч , и тот, схватившись за ногу, упал на краю штрафной при попытке обыграть Юссуфа Сабали.

Альберола Рохас не усмотрел в действиях Сабали нарушения. пытался оспорить решение арбитра и получил желтую карточку за споры.