Игроки «Реала» дважды просили пенальти в начале 2-го тайма с «Бетисом» – Винисиус попал в руку Льоренте, а Себальос упал на краю штрафной. Бразилец получил желтую за споры
Игроки «Реала» дважды просили пенальти в матче с «Бетисом».
Встреча 4-го тура Ла Лиги проходит в Мадриде (2:0, второй тайм).
В начале второго тайма Винисиус в ходе атаки попал в руку защитнику «Бетиса» Диего Льоренте в штрафной гостей – игроки «сливочных» стали требовать у судьи Хавьера Альберолы Рохаса назначить 11-метровый. Арбитр не увидел нарушения правил.
На 58-й минуте Винисиус пяткой оставил мяч Дани Себальосу, и тот, схватившись за ногу, упал на краю штрафной при попытке обыграть Юссуфа Сабали.
Альберола Рохас не усмотрел в действиях Сабали нарушения. Винисиус пытался оспорить решение арбитра и получил желтую карточку за споры.
Займитесь там более серьезной статистикой. Например: кто сколько владел мячом, ну статистика итд в первом тайме или во втором, по матчу. Обсуждайте матчи Модераторы, а не то, что кто-то что-то просил и а тот не дал
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