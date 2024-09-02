Винисиус заработал пенальти, выйдя 1 на 1 с вратарем «Бетиса». Мбаппе забил с точки

Теги Реал Мадрид Бетис Ла Лига судьи Руй Силва Хавьер Альберола Рохас Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор заработал пенальти в игре с «Бетисом».

На 73-й минуте бразилец благодаря передаче полузащитника Браима Диаса вышел один на один с голкипером Руем Силвой, пробросил мяч в правую от соперника сторону и упал на газон после того, как вратарь зацепил его ногу.

Главный судья Хавьер Альберола Рохас ознакомился с видеоповтором и назначил одиннадцатиметровый. Форвард Килиан Мбаппе нанес точный удар с одиннадцатиметровой отметки – 2:0.

Изображения: кадры из трансляции «Матч! Футбол 2»

Мбаппе впервые забил в Ла Лиге – дубль «Бетису» с паса Вальверде пяткой и с пенальти

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18 комментариев
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Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
Теперь делай выводы, кто публике интересен больше)
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Винисиус заработал пенальти, Мбаппе забил с точки, у спотифайцев горит.
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Ответ Бутсы Крооса
Теперь делай выводы, кто публике интересен больше)
Это слишком сложная задачка для него. Он умудряется свой неликвид с Вини и Мбаппе сравнивать)
+10
-4
+6
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
У тебя стокгольмский синдром , на аве ведь тоже этнический африканец
+2
0
+2
Ответ Cruel Snake
Красивый поступок! Отдать пенальти
Да, молодец Вини - достойный поступок👏🏻👏🏻👏🏻
+3
-2
+1
Комментарий удален пользователем
Не будем забывать, что судья мог до этого два раза ставить - за игру рукой у игрока Бетиса и за падение Себальоса. Да и тут какие вопросы вообще?
+4
-4
0
Заслуженно победили. Всех болельщиков Реал Мадрида с Победой
+1
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0
Вот как такие пенальти можно ставить? Он же специально ногой о лежащее на земле бедро вратаря запнулся
+1
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