Винисиус заработал пенальти, выйдя 1 на 1 с вратарем «Бетиса». Мбаппе забил с точки

Винисиус Жуниор заработал пенальти в игре с «Бетисом».

На 73-й минуте бразилец благодаря передаче полузащитника Браима Диаса вышел один на один с голкипером , пробросил мяч в правую от соперника сторону и упал на газон после того, как вратарь зацепил его ногу.

Главный судья ознакомился с видеоповтором и назначил одиннадцатиметровый. Форвард Килиан Мбаппе нанес точный удар с одиннадцатиметровой отметки – 2:0.

Изображения: кадры из трансляции «Матч! Футбол 2»

Мбаппе впервые забил в Ла Лиге – дубль «Бетису» с паса Вальверде пяткой и с пенальти