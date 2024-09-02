Винисиус заработал пенальти, выйдя 1 на 1 с вратарем «Бетиса». Мбаппе забил с точки
Винисиус Жуниор заработал пенальти в игре с «Бетисом».
На 73-й минуте бразилец благодаря передаче полузащитника Браима Диаса вышел один на один с голкипером Руем Силвой, пробросил мяч в правую от соперника сторону и упал на газон после того, как вратарь зацепил его ногу.
Главный судья Хавьер Альберола Рохас ознакомился с видеоповтором и назначил одиннадцатиметровый. Форвард Килиан Мбаппе нанес точный удар с одиннадцатиметровой отметки – 2:0.
Изображения: кадры из трансляции «Матч! Футбол 2»
Мбаппе впервые забил в Ла Лиге – дубль «Бетису» с паса Вальверде пяткой и с пенальти