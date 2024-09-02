Клубное ТВ «Реала» о 2-м неназначенном пенальти с «Бетисом»: «Абсурд, это пенальти. Два эпизода по соседству, удар был»

Теги Реал Мадрид Бетис Ла Лига телевидение судьи Дани Себальос Хавьер Альберола Рохас Футбол

Клубное телевидение «Реала» раскритиковало еще один момент в матче с «Бетисом».

Команда тренера Карло Анчелотти обыграла «Бетис» (2:0) в матче четвертого тура Ла Лиги.

Клубное телевидение мадридского клуба опубликовала видео о матче, в котором усомнилась в качестве работы главного арбитра встречи Хавьера Альберолы Рохаса.

На 58-й минуте Винисиус пяткой оставил мяч Дани Себальосу, и тот, схватившись за ногу, оказался на газоне в штрафной при попытке обыграть Юссуфа Сабали. Альберола Рохас не усмотрел в действиях Сабали нарушения. Винисус получил желтую карточку за разговоры.

До этого в видео клубного ТВ мадридцев было возмущение из-за неназначенного пенальти в эпизоде с возможной игрой рукой Диего Льоренте. Эпизод произошел на 54-й минуте, момент с Себальосом – на 57-й.

«Пенальти в моменте с Себальосом – то же самое. Два эпизода произошли буквально по соседству. Удар был. Поэтому это абсурд, пенальти был», – говорится в ролике «Реалом».

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31 комментарий
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клубное ТВ реала , это позор реала
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"Реал никогда не жалуется на судей"
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Клубное ТВ Реала - это огромная ложка дёгтя, в бочке меда этого прославленного клуба
Можно сказать это один белый Вальверде на поле среди черной команды
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Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Соловьёвыми, Киселевыми, Скабеевой... Сериалами, голубыми огоньками... 🤢
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Ответ Rivaldo Vtor Borba Ferreira
"Реал никогда не жалуется на судей"
Он на них просто давит😊
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Клубное ТВ Реала - это огромная ложка дёгтя, в бочке меда этого прославленного клуба
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+7
Мне как гражданину России стыдно что есть такое ТВ как Россия 1, а так же как фанату Мадрида что есть такое клубное ТВ. ##### они нужны
+8
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Господи, да заткните их кто нибудь уже!
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Ответ Rivaldo Vtor Borba Ferreira
"Реал никогда не жалуется на судей"
"В Реал два раза не зовут"
+8
-4
+4
Клубное ТВ Реала напишет как Куртуа в штрафной наступил на ногу Руибаля или не?
+6
-3
+3
Ответ Spartakus1984
Я вообще нет смотрю ни какое тв к слову,нет телевизора уже лет 10))
Однако, рос.пропаганда нашла лазейку в твой мозг)
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Ответ Trixi
Надо было легенду Грандо назначать
А почему не великий Эрнандес Эрнандес?
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Ответ Apotamkin
... судейство антимадридиста рохаса всегда скандальное! В этот раз не поставил в пользу Мадрида два 110% пенальти!
Надо было легенду Грандо назначать
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Ответ cektor
клубное ТВ реала , это позор реала
Называйте пожалуйста правильно - позор Мадрид тв !
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Клубное ТВ Реала не смущает тот факт, что эпизоде с первым голом Винисиус находился в офсайде, который сложно назвать пассивным?
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Клубное ТВ Реала, а в комментариях циркачи
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Ну это чисто как наш Спартак держать на балансе телеграмм помойки, каких то блогеров, инсайдеров и перед матчами устраивать порку арбитров чтобы запугать их и все спорные решения были в их пользу

Давление на арбитров
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Вот Вам и главный клуб Европы. Брать игроков за сотни лямов, чтобы под микроскопом искать пенальти и уводить внимание от главного - где нормальный комбинационный футбол.

И это на фоне Бетиса
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Понятно, что Тв Реала это шлак, но я посмотрел сегодня расширенные хайлайты матча и совсем перестал апонимать за что сегодня ставят или не ставят пенки.
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кринж тв
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