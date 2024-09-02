Клубное ТВ «Реала» о 2-м неназначенном пенальти с «Бетисом»: «Абсурд, это пенальти. Два эпизода по соседству, удар был»

Клубное телевидение «Реала» раскритиковало еще один момент в матче с «Бетисом».

Команда тренера Карло Анчелотти обыграла « » (2:0) в матче четвертого тура .

Клубное телевидение мадридского клуба опубликовала видео о матче, в котором усомнилась в качестве работы главного арбитра встречи .

На 58-й минуте Винисиус пяткой оставил мяч , и тот, схватившись за ногу, оказался на газоне в штрафной при попытке обыграть Юссуфа Сабали. Альберола Рохас не усмотрел в действиях Сабали нарушения. Винисус получил желтую карточку за разговоры.

До этого в видео клубного ТВ мадридцев было возмущение из-за неназначенного пенальти в эпизоде с возможной игрой рукой Диего Льоренте. Эпизод произошел на 54-й минуте, момент с Себальосом – на 57-й.

«Пенальти в моменте с Себальосом – то же самое. Два эпизода произошли буквально по соседству. Удар был. Поэтому это абсурд, пенальти был», – говорится в ролике « ».