Клубное ТВ «Реала» о 1-м неназначенном пенальти с «Бетисом»: «Игра рукой Льоренте – как по учебнику. Судья обозначил, что игрок закинул ее за спину – ложь, явная халатность»

Теги Реал Мадрид Бетис Ла Лига телевидение судьи Диего Льоренте Хавьер Альберола Рохас Футбол

Клубное телевидение «Реала» вновь раскритиковало судью.

Команда тренера Карло Анчелотти обыграла «Бетис» (2:0) в матче четвертого тура Ла Лиги.

Клубное телевидение мадридского клуба опубликовала видео о матче, в котором усомнилась в качестве работы главного арбитра встречи Хавьера Альберолы Рохаса.

В начале второго тайма Винисиус в ходе атаки попал в руку защитнику «Бетиса» Диего Льоренте в штрафной гостей – игроки «сливочных» стали требовать у судьи назначить 11-метровый, но арбитр не посчитал это нарушением правил.

«Это игра рукой – как по учебнику. Льоренте не прижал руку к телу. Рохас, чтобы оправдать отказ от ВАР, обозначает, что игрок закидывал руку за спину.

Это ложь, не верьте. Ложь, не было руки за спиной. Это явная халатность. Обидно, потому что это происходит при счете 0:0 на табло», – говорится в ролике «Реала».

17 комментариев
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Кринге тв
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Карвахаль оскорбляет судью и ничего нет
Когда в прошлом туре был прецедент
Но то просты смертные же!
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Плак ТВ
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Сначала это было смешно, сейчас это какой то стыд и позор. Реально какие-то говноеды прямо.
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Всё же Барселона вызывает большее уважение. Хави, Лапорта, Пике какой-нибудь, они все ныли в открытую, ничем не прикрываясь. А Реаловцы трусы, всё сливают чере клубное тв. Якобы, это только их мнение, а не команды. Хотя все прекрасно знают, что в Реале любой чих согласуется с Пересом
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Перес без вариантов выдающийся менеджер, но клубное ТВ какое-то ущербное. Какой смысл чуть ли не в ежедневном режиме прессовать судей? Ошибки разобрать, ну ок. Но они же травят всех подряд. Не понимаю.
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Если в РФ зенит позор российского футбола,то в Испании ТВ Реала позор испанского футбола
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Ответ D Drive
Перес без вариантов выдающийся менеджер, но клубное ТВ какое-то ущербное. Какой смысл чуть ли не в ежедневном режиме прессовать судей? Ошибки разобрать, ну ок. Но они же травят всех подряд. Не понимаю.
Дак подожди,почему игрока могут бан давать красную и т.д
А судьям за ошибки все прощают,почему судья так же не выйдет как игроки и поговорить с журналистами?
Почему клубам игрокам штраф есть,а судьям за их ошибки нет?
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Ответ D Drive
Перес без вариантов выдающийся менеджер, но клубное ТВ какое-то ущербное. Какой смысл чуть ли не в ежедневном режиме прессовать судей? Ошибки разобрать, ну ок. Но они же травят всех подряд. Не понимаю.
Что не сделаешь ради хайпа...
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Ответ Бегемотик
Карвахаль оскорбляет судью и ничего нет Когда в прошлом туре был прецедент Но то просты смертные же!
Карвахаль не оскорблял судью, он вообще в его сторону не смотрел и просто эмоционально сам с собой разговаривая уходил. Но получил еще и желтую просто так за это, что его сильно удивило.
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Если бы в АПЛ какой нибудь клуб выпускал такие нелепые видео, то продолжил бы выпускать видео в Шипе пока не отправили в Лигу 5. Но в Ла лиге ручной Тебас Переса не пикнет против хозяина
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Ответ Плейбуки Дока Риверса
Всё же Барселона вызывает большее уважение. Хави, Лапорта, Пике какой-нибудь, они все ныли в открытую, ничем не прикрываясь. А Реаловцы трусы, всё сливают чере клубное тв. Якобы, это только их мнение, а не команды. Хотя все прекрасно знают, что в Реале любой чих согласуется с Пересом
Так в Испании на судей представителям клубов гнать нельзя, как и в Англии, или не? Зачем подставляться? Если судья лажает, а ему даже ниче сказать нельзя, это должно нормально так бесить. А так клубное ТВ как выход из ситуации. Я так вижу их ситуацию.
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Ну хотелось бы послушать от судьи почему это не пенальти, почему на Себальосе не пенальти, да, там не 100% пенальти, значит надо что-то придумать, давать карточку, но без перальти, не знаю
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У Спортса 3 союзника: Зарема, Мостовой и клубное ТВ Реала
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Ответ Покагорячев
Кринге тв
Зато нельзя наказать
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Ответ Redwhite heart
Если в РФ зенит позор российского футбола,то в Испании ТВ Реала позор испанского футбола
Не, в Испании позор Барселона которая постоянно имеет фин.проблемы и не может зарег. игрока.
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