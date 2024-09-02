Клубное ТВ «Реала» о 1-м неназначенном пенальти с «Бетисом»: «Игра рукой Льоренте – как по учебнику. Судья обозначил, что игрок закинул ее за спину – ложь, явная халатность»
Клубное телевидение «Реала» вновь раскритиковало судью.
Команда тренера Карло Анчелотти обыграла «Бетис» (2:0) в матче четвертого тура Ла Лиги.
Клубное телевидение мадридского клуба опубликовала видео о матче, в котором усомнилась в качестве работы главного арбитра встречи Хавьера Альберолы Рохаса.
В начале второго тайма Винисиус в ходе атаки попал в руку защитнику «Бетиса» Диего Льоренте в штрафной гостей – игроки «сливочных» стали требовать у судьи назначить 11-метровый, но арбитр не посчитал это нарушением правил.
«Это игра рукой – как по учебнику. Льоренте не прижал руку к телу. Рохас, чтобы оправдать отказ от ВАР, обозначает, что игрок закидывал руку за спину.
Это ложь, не верьте. Ложь, не было руки за спиной. Это явная халатность. Обидно, потому что это происходит при счете 0:0 на табло», – говорится в ролике «Реала».
Когда в прошлом туре был прецедент
Но то просты смертные же!
А судьям за ошибки все прощают,почему судья так же не выйдет как игроки и поговорить с журналистами?
Почему клубам игрокам штраф есть,а судьям за их ошибки нет?