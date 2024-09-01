Денисов о понятии «спартаковец»: «Некоторые приезжают и не понимают, в этом проблема. Этот путь – непростая задача. Я с ней справляюсь, думаю»

Теги Спартак премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Даниил Денисов Футбол

Даниил Денисов высказался о значении понятия «спартаковец».

– Будучи воспитанником клуба, как ты объяснишь новичкам-легионерам, что значит быть «спартаковцем»?

– Хороший вопрос. Думаю, за одно объяснение не передать смысл. Нужен целый экскурс. Это надо прожить.

Некоторые футболисты приезжают, и не все понимают это. В этом и есть проблема. Почему не понимают? Потому что путь «спартаковца» – непростая задача. Думаю, я с ней справляюсь, – сказал защитник красно-белых.

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27 комментариев
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Действительно, как объяснить легионеру, который приехал играть за деньги, что играть надо за название, а все деньги надо отдавать спартаковским ветеранам? Сложная задача)
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Ответ MstAndreev
Действительно, как объяснить легионеру, который приехал играть за деньги, что играть надо за название, а все деньги надо отдавать спартаковским ветеранам? Сложная задача)
Не вту степь тебя занесло.
Либо ты не являешься болельщиком Спартака.
+5
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+3
Ответ Сварщик в городе
По моему Зенит далеко не бедная система...🤔
Не бедная да, но деньги считает и поэтому например Батракова не забрали, а Локо забрал и не прогадал
+2
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+2
Ответ SMART789
Человек до подросткового возраста был в системе Петербургских футбольных школ и жил здесь, дальше его батя решил, что где деньги там и академия и укатил на диодные для его возраста подъемные Теперь он учит быть спартаковцем
Легко отказался от своего прошлого. Спартаковец одним словом.
+2
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Соболев тоже справлялся с этой задачей до определенного момента)
+3
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+1
Человек до подросткового возраста был в системе Петербургских футбольных школ и жил здесь, дальше его батя решил, что где деньги там и академия и укатил на диодные для его возраста подъемные

Теперь он учит быть спартаковцем
+5
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+1
Ответ Senchas
А денисов туда входит?
А кто его знает...))
Время покажет. Два процента, это немного... Очень 😉
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Ответ SMART789
Человек до подросткового возраста был в системе Петербургских футбольных школ и жил здесь, дальше его батя решил, что где деньги там и академия и укатил на диодные для его возраста подъемные Теперь он учит быть спартаковцем
Лучше и не скажешь)
+2
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+1
Ответ SMART789
Не бедная да, но деньги считает и поэтому например Батракова не забрали, а Локо забрал и не прогадал
А мне то какой от этого прибыток?!!!
Забрал там Локо у Зенита когото? Или нет?
Мне какое дело? Умеет условный Хинштейн считать деньги, или нет?
У каждого своя жизнь. У каждого свой опыт, свои приоритеты.
Всяк по своему с ума сходит.
Короче. Спор ни о чём и всё суета сует.
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"Увы, мадам, вы решительно ничего не понимаете"
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Ответ SMART789
Человек до подросткового возраста был в системе Петербургских футбольных школ и жил здесь, дальше его батя решил, что где деньги там и академия и укатил на диодные для его возраста подъемные Теперь он учит быть спартаковцем
По моему Зенит далеко не бедная система...🤔
+1
-1
0
Ответ Честный контроль
Быть спартаковцем -это жрать борщ с бромантаном, не думать головой, ныть по любому поводу, приторговывать наркотой, ходить на лгбтшные тусовки и во всем искать зоговоры. Вроде ничего не упустил!
А быть "армейцем" это история с дисквалификацией двух футболистов ЦСКА Сергея Игнашевича и Алексея Березуцкого, в допинг-пробах которых было обнаружено вещество, запрещенное к употреблению вещество, а позже за употребление стероидов и кипера молодежного состава Нигматуллина..Можно еще и Еременко вспомнить, хотя он взял все на себя и других не сдал..
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Ответ Честный контроль
Быть спартаковцем -это жрать борщ с бромантаном, не думать головой, ныть по любому поводу, приторговывать наркотой, ходить на лгбтшные тусовки и во всем искать зоговоры. Вроде ничего не упустил!
Ещё потрошить людей как Промес и нюхать кокаин как Еременко.
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Ответ Сварщик в городе
В нашей жизни (матрице), 98% проблем можно решить с помощью денег. Оставшиеся 2 % это весьма малочисленная часть населения. Не входит Соболев в эти два процента... Каждому своё.
А денисов туда входит?
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Ответ Senchas
Соболев тоже справлялся с этой задачей до определенного момента)
В нашей жизни (матрице), 98% проблем можно решить с помощью денег.

Оставшиеся 2 % это весьма малочисленная часть населения.
Не входит Соболев в эти два процента...
Каждому своё.
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Ха ха ха, молодёжь не знает как правильно писать слово Спартак, всех интересует, только бабло.
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Путь спартаковца. Мандалорец фигов)
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