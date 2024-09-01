Денисов о понятии «спартаковец»: «Некоторые приезжают и не понимают, в этом проблема. Этот путь – непростая задача. Я с ней справляюсь, думаю»

Даниил Денисов высказался о значении понятия «спартаковец».

– Будучи воспитанником клуба, как ты объяснишь новичкам-легионерам, что значит быть «спартаковцем»?

– Хороший вопрос. Думаю, за одно объяснение не передать смысл. Нужен целый экскурс. Это надо прожить.

Некоторые футболисты приезжают, и не все понимают это. В этом и есть проблема. Почему не понимают? Потому что путь «спартаковца» – непростая задача. Думаю, я с ней справляюсь, – сказал защитник красно-белых.