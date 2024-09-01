Денисов о понятии «спартаковец»: «Некоторые приезжают и не понимают, в этом проблема. Этот путь – непростая задача. Я с ней справляюсь, думаю»
Даниил Денисов высказался о значении понятия «спартаковец».
– Будучи воспитанником клуба, как ты объяснишь новичкам-легионерам, что значит быть «спартаковцем»?
– Хороший вопрос. Думаю, за одно объяснение не передать смысл. Нужен целый экскурс. Это надо прожить.
Некоторые футболисты приезжают, и не все понимают это. В этом и есть проблема. Почему не понимают? Потому что путь «спартаковца» – непростая задача. Думаю, я с ней справляюсь, – сказал защитник красно-белых.
Либо ты не являешься болельщиком Спартака.
Теперь он учит быть спартаковцем
Время покажет. Два процента, это немного... Очень 😉
Забрал там Локо у Зенита когото? Или нет?
Мне какое дело? Умеет условный Хинштейн считать деньги, или нет?
У каждого своя жизнь. У каждого свой опыт, свои приоритеты.
Всяк по своему с ума сходит.
Короче. Спор ни о чём и всё суета сует.
Оставшиеся 2 % это весьма малочисленная часть населения.
Не входит Соболев в эти два процента...
Каждому своё.