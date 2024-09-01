Защитник «Спартака» Денисов на вопрос об уходе Соболева в «Зенит»: «Нужно отмечать действующих игроков»

Даниил Денисов отказался комментировать уход Александра Соболева в «Зенит».

Вчера «Спартак» обыграл «Рубин» в матче 7-го тура Мир (1:0).

– Хочется отметить всю команду. Заканчивали матч вдесятером, [набрали] важные три очка. Команда проявила характер и за счет него победила. Это важно.

– Не могу не спросить про Сашу Соболева. Он попрощался с командой?

– Давайте общаться про нашу игру.

– В этот раз без вопросов о нем?

– Хорошая игра. Нужно отмечать действующих игроков.

– Игроки «Рубина» говорили после матча о судействе.

– Если у « » есть вопросы к судейству – это их дело.

– Не пересматривал момент с пенальти?

– Честно, еще нет. С лавки было не особо видно. Поставили – отлично, – сказал защитник « ».