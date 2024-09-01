Защитник «Спартака» Денисов на вопрос об уходе Соболева в «Зенит»: «Нужно отмечать действующих игроков»
Даниил Денисов отказался комментировать уход Александра Соболева в «Зенит».
Вчера «Спартак» обыграл «Рубин» в матче 7-го тура Мир РПЛ (1:0).
– Хочется отметить всю команду. Заканчивали матч вдесятером, [набрали] важные три очка. Команда проявила характер и за счет него победила. Это важно.
– Не могу не спросить про Сашу Соболева. Он попрощался с командой?
– Давайте общаться про нашу игру.
– В этот раз без вопросов о нем?
– Хорошая игра. Нужно отмечать действующих игроков.
– Игроки «Рубина» говорили после матча о судействе.
– Если у «Рубина» есть вопросы к судейству – это их дело.
– Не пересматривал момент с пенальти?
– Честно, еще нет. С лавки было не особо видно. Поставили – отлично, – сказал защитник «Спартака».