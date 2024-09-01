Защитник «Спартака» Денисов на вопрос об уходе Соболева в «Зенит»: «Нужно отмечать действующих игроков»

Теги Спартак Зенит Рубин премьер-лига Россия Матч ТВ Александр Соболев Даниил Денисов Футбол

Даниил Денисов отказался комментировать уход Александра Соболева в «Зенит».

Вчера «Спартак» обыграл «Рубин» в матче 7-го тура Мир РПЛ (1:0).

– Хочется отметить всю команду. Заканчивали матч вдесятером, [набрали] важные три очка. Команда проявила характер и за счет него победила. Это важно.

– Не могу не спросить про Сашу Соболева. Он попрощался с командой?

– Давайте общаться про нашу игру.

– В этот раз без вопросов о нем?

– Хорошая игра. Нужно отмечать действующих игроков.

– Игроки «Рубина» говорили после матча о судействе.

– Если у «Рубина» есть вопросы к судейству – это их дело.

– Не пересматривал момент с пенальти?

– Честно, еще нет. С лавки было не особо видно. Поставили – отлично, – сказал защитник «Спартака».

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12 комментариев
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Даня молодец, не ведётся на провокации. Вообще выглядит зрелым и умным как футболистом, так и мужчиной, несмотря на возраст.
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Или хорошо, или…
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Не заслуживает упоминания.
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Ответ bevooch
Даня молодец, не ведётся на провокации. Вообще выглядит зрелым и умным как футболистом, так и мужчиной, несмотря на возраст.
Поддерживаю. Многие пинали его,когда только начинал,но забывали,что он молодой и играл до этого в пердях.
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Говорят Глебова подписали
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Очень тактично на вопросы о Дельфине
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Правильно сказал молодец , и идти вперед за новыми победами без него и не зацикливаться,это футбол все переходят из клуба в клуб
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Ответ Алексей Ненахов
Говорят Глебова подписали
Говорят, что кур доят
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Ответ Mihail0910
Говорят, что кур доят
Пробывал?
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Ответ SMART789
так этот сам проделал тот же путь что и Соболев только наоборот - переманили из академии в Спартак странно если бы он иначе рассуждал
на полном серьёзе сравниваешь ситуации Денисова и Соболева? Правда?
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Ответ Bartez1986
на полном серьёзе сравниваешь ситуации Денисова и Соболева? Правда?
на полном серьезе сравниваю путь, а ситуации конечно разные
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