Никита Зайцев о представлении Соболева: «СКА и «Зенит» очень любят в Петербурге. Классно, что так сделали. Будем болеть за него»
Защитник СКА Никита Зайцев высказался о переходе Александра Соболева в «Зенит»
30 августа «Зенит» объявил о переходе 27-летнего нападающего из «Спартака». Александра Соболева представили на презентации СКА к сезону.
– Презентация СКА совпала с презентацией новичка «Зенита» Александра Соболева. Как отреагировали?
– Да прикольная идея. Обе команды очень любят в городе, поэтому классно, что все вместе общаются и так сделали.
– Соболев не перетянул одеяло на себя от команды СКА?
– Конечно, нет. Это абсолютно разные вещи. Наоборот, классно, что сплоченность и единство есть.
– Как думаете, получится ли у него проявить себя должным образом в «Зените»?
– Честно говоря, я очень плохо разбираюсь в футболе. Дай Бог, получится, конечно. Будем болеть за «Зенит» и за него, – сказал хоккеист клуба из Санкт-Петербурга Никита Зайцев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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