Ван Дейк о 3:0 с «МЮ»: «Ливерпуль» доминировал и должен был забить больше. Мы хотим достичь величия в этом сезоне, я не играю просто ради участия – хочу побеждать»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Арне Слот Вирджил ван Дейк Джошуа Зиркзе Футбол

Вирджил ван Дейк высказался о целях «Ливерпуля» в этом сезоне.

Мерсисайды обыграли «МЮ» в гостях (3:0) в 3-м туре АПЛ.

«Это момент гордости. Что меня порадовало больше всего, так это наша игра от начала до конца. Мы хотим наслаждаться игрой, и единственный способ добиться этого – это усердная работа. Мы доминировали и должны были забить больше. Победа 3:0 – это значительное улучшение в сравнении с прошлым сезоном.

Нельзя было терять концентрацию, и мы справились. Я очень горжусь ребятами. Джошуа Зиркзе теперь играет у них в нападении, он любит опускаться и принимать мяч в ноги. Мы знали, что они любят делать передачи за спину защитников, но мы быстро нейтрализовали это. Наш план игры сработал. Мы сохраняли терпение.

Юрген Клопп сказал в одном из своих последних интервью, что новый тренер унаследовал очень хорошую команду. Тренер ушел, но игроки остались. Мы хотим достичь величия в этом сезоне. Я не участвую в соревнованиях просто ради участия, я хочу побеждать. Мы встречаемся с очень хорошими командами, такими как «Манчестер Сити» и «Арсенал». Мы демонстрируем стабильность, после международного перерыва будет интересно, когда игры будут каждые три дня. Я, безусловно, наслаждаюсь этим процессом», –  сказал защитник «Ливерпуля» в интервью Sky Sports.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
дайте дядьке контракт
0
0
0
Артета:ээ слыш
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий