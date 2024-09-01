Александр Мостовой: «Трансгендеры лет через десять могут появиться в футболе. Главное, чтобы не роботы»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой Спорт-Экспресс Футбол

Александр Мостовой поделился мнением о будущем футбола.

«Гипотетическое будущее? Футбол превратили в большой бизнес, потому что поняли, что это – самый популярный вид спорта на планете. И теперь все на нем зарабатывают, потому что жизнь без денег – это не жизнь. Футбол превратили в науку.

Ясно, что это помогает в реабилитации, например. А когда говорят: «Мы десять раз сделаем то-то и то-то». Тогда «по науке» надо было взять мальчика и через десять лет воспитать из него Месси. Но такого же никогда не будет!

Сейчас что только не едят и пьют, но все равно есть сильные и слабые, талантливые и гениальные, плохие и бездарные. Всегда так было и Будет. Слышал, на Паралимпиаду допустили спортсмена-трансгендера. Допускаю, что лет через десять они в футболе могут появиться. Что поделать. Главное, чтобы роботы не появились. В науке – пожалуйста. Но в футбол играют живые люди», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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14 комментариев
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Если они умеют чеканить, в чем проблема ?
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Так и запишем: Мостовой не против трансгендеров)
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"Киборги заполонили планету"
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Абаскальнатор направляется в прошлое, чтобы помешать Мостовому посвятить всю жизнь футболу, чья чеканка спасет человечество от вымирания в постапокалиптическом будущем
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Ответ Н.Ф.
Если и появятся, то только в женском футболе.
Да, эти мужики ж не могут против мужчин. а вот против женщин они герои. )
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«Главное, чтобы Абаскали, Слуцкие, Тедески держались подальше от футбола», - сказал бывший полузащитник сборной России.
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Так сегодня была новость про трансгендера в австралийской команде.
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я бы лучше на игру роботов-андроидов посмотрел бы, чем на трансов
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Думаю, что Саша Соболев сможет сменить пол и усилить Зенит (Ж), как представительница самой древней профессии.
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Если и появятся, то только в женском футболе.
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Мостовой будет футболистов трансгендеров хвалить,ведь они умеют чеканить и имеют футбольную походку а не то что всякие абаскали и слуцкие
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Наконец-то!! Трансгендеры, роботы и Александр Мостовой в одной новости. Так держать! 🤗
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Трансформеры
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Ответ Бегемотик
Если они умеют чеканить, в чем проблема ?
И были в прошлом футболистами)
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