Александр Мостовой: «Трансгендеры лет через десять могут появиться в футболе. Главное, чтобы не роботы»

Александр Мостовой поделился мнением о будущем футбола.

«Гипотетическое будущее? Футбол превратили в большой бизнес, потому что поняли, что это – самый популярный вид спорта на планете. И теперь все на нем зарабатывают, потому что жизнь без денег – это не жизнь. Футбол превратили в науку.

Ясно, что это помогает в реабилитации, например. А когда говорят: «Мы десять раз сделаем то-то и то-то». Тогда «по науке» надо было взять мальчика и через десять лет воспитать из него Месси. Но такого же никогда не будет!

Сейчас что только не едят и пьют, но все равно есть сильные и слабые, талантливые и гениальные, плохие и бездарные. Всегда так было и Будет. Слышал, на Паралимпиаду допустили спортсмена-трансгендера. Допускаю, что лет через десять они в футболе могут появиться. Что поделать. Главное, чтобы роботы не появились. В науке – пожалуйста. Но в футбол играют живые люди», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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