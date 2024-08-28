Галактионов о 4:0 с «Химками»: «Локомотив» не дает себе слабину, душа радуется. Спотыкаются не о большие горы, а о маленькие камешки»

Теги Локомотив Химки премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Михаил Галактионов Матч ТВ Футбол

Михаил Галактионов прокомментировал разгром «Химок» (4:0) в Фонбет Кубке России.

– Как удалось настроить команду на матч?

– На сегодня уровень мотивации и готовности не подразумевает настроя. Ребята много тренируются, мы постоянно проговариваем, что команда – это не 11 человек, а 23.

Важно, что команда не дает себе слабину. Когда нет игроков, которые дают себе возможность передохнуть, душа радуется. Остается только воплощать идеи по организации игры, но иногда надо вмешиваться, сохранить игровой тонус, чтобы команда дальше получала удовольствие и показывала результат.

– Будут ли еще молодые игроки вливаться в состав?

– У меня самая молодая команда. Посмотрим. Приглашаем игроков на тренировки, следим за их прогрессом. Была возможность нашим основным игрокам дать неделю паузы, а молодые проявляют себя в этой конкуренции.

– Для вас это новый вызов? Сейчас будет самый опасный отрезок, где может сыграть психология?

– Видите же, какая плотная таблица. Вызов? Мы говорили, что есть группа игроков, которую важно сделать сбалансированной. Потихоньку двигаемся к этому. Ребята получают удовольствие от игры. Каждый матч – это история, которую надо проходить. Спотыкаются не о большие горы, а о маленькие камешки, – сказал главный тренер «Локомотива».

Материалы по теме

29 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красиво Михалыч стал говорить!
+54
0
+54
Действительно, душа радуется за команду, за её игру, давно подобного не припомню.
Продолжать в том же духе !
+37
0
+37
Ответ БолельщикСоСтажем
Что-то растащило главного на типа крылатые выражения )
Почему бы и нет? Не всю же жизнь нам жить только с "пределами человеческой мерзости" и прочими фразами Светоча, пусть хоть что-то новое будет)))
+27
0
+27
Скоро цитататник Галактионова будем составлять)
+23
0
+23
ауф!
+22
-4
+18
Что-то растащило главного на типа крылатые выражения )
+17
-2
+15
Браво, Михаил Михайлович!
Продолжать в том же духе!
+9
0
+9
Михалыч, конечно, мастер метафор)
+8
0
+8
Ответ Ромарио163
Красиво Михалыч стал говорить!
Теперь это не Михалыч, а Стейтэм
+8
0
+8
Михалыч философ 🤭
+8
0
+8
Двигаемся от игры к игре! Все правильно! Вперед Локо!
+7
0
+7
Так держать Локо👌 С очередной победой!
+7
0
+7
Семак может и не плох как тренер, но в золотой клетке жить нужно что то менять самому а не просто грезти бабки. Так же футболисты я если честно думал что Сергеев как нап просто огонь а тут три года в клубе и ничего зачем сидеть это же любимое дело а ты просто сидишь на скамейки и так у всего второго состава зенита молодежи нет если щас урезать бюджет клуб просто развалиться а школа раньше славилась. Локо просто красавцы если будут играть в такое же футбол будет самая популярная команда РПЛ . 🥇 не за гороми
+8
-1
+7
И у болельщиков Локо душа радуется 🫶
Браво ТШ, браво Команда! Очень приятно смотреть на Локомотив в этом сезоне 🤌
#командаздоровогочеловека
+5
0
+5
Молодец Михаил Михайлович! Развиваешь молодёжь! Не то что питерский Зе(Семак) который только- дай, дай, дайте мне футболистов на ротацию, трех составов мало
+6
-3
+3
Ответ Абдулов Алексей
Почему бы и нет? Не всю же жизнь нам жить только с "пределами человеческой мерзости" и прочими фразами Светоча, пусть хоть что-то новое будет)))
Ничего плохого, конечно)
+3
0
+3
Что за Стэтхэм этот Галактионов!
+3
0
+3
Майкл Галактионoff
+3
-1
+2
Уффф!
+4
-2
+2
Кто-нибудь, заберите у него цитатник Стэтхэма
+4
-3
+1
Роман Борисыч, мы тебя узнали))
+2
-1
+1
Михалыч философствует)))
+1
0
+1
Зайчишка во хмелю, есть такая басня.
+1
-1
0
Ответ dimonivanov
Теперь это не Михалыч, а Стейтэм
🤣🤣🤣
0
0
0
Ответ Абдулов Алексей
Почему бы и нет? Не всю же жизнь нам жить только с "пределами человеческой мерзости" и прочими фразами Светоча, пусть хоть что-то новое будет)))
Ну, ты вспомнил 😂
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий