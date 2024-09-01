«МЮ» потерпел четыре разгромных поражения от «Ливерпуля» за три года – 0:5, 0:4, 0:7 и 0:3

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

«Ливерпуль» в последние годы регулярно громит «МЮ».

Встреча 3-го тура АПЛ завершилась победой мерсисайдцев (3:0).

Начиная с 2021-го «Ливерпуль» каждый год наносит «МЮ» разгромное поражение.

В АПЛ сезона-2021/22 команда под руководством Юргена Клоппа дважды громила «МЮ» – 5:0 в первом круге и 4:0 во втором.

Весной 2023-го манкунианцы потерпели поражение со счетом 0:7 в чемпионате Англии.  

11 комментариев
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Не ну прогресс. Всего лишь 3 пропустили.
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Не хватает только 0:6, если Тен Хаг доработает до второго круга, то возможно Эрик замахнётся на теннисный счёт)
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... и не разу не забили в этих матчах, кошмар просто!
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Если оставить ТХ еще сезон другой мю будет в чемпионшипе
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Да, сдаёт наш Ливерпуль в последнее время)
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надо еще несколько лет на перестройку, тогда точно будет 0:10 для символизма
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Уже наверное года полтора часто смотрю МЮ и не могу найти в команде даже ничего эстетически красивого. За чем там можно наблюдать с симпатией? Рэшфорд стух (хз почему тоже в перерыве не заменили), Фернандеш только и делает что руками машет, защита всегда лотерея. Фланговых дриблеров хоть отбавляй, но никто из них стабильно три матча подряд не проводит, да и прям какие-то сложные индивидуальные голы вспомнить сложно. Последними толковыми нападающими были КР7 и Кавани, и тех слили. Ну сейчас может Зикзе че покажет, сегодня не везло.

Это я к тому, что многие зрители (и я среди них) любят футбол еще и за яркие вспышки, не только за победные серии или результаты (бугага, их тоже нет у МЮ). И вот вообще НИЧЕГО в глаза не бросается. Просто средняя команда, как будто Вулвз смотрю. Очень жаль!
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А Спартак забивал ливерпулю. А уМуму даже на это не способен
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0:4
0:3
5:1
0:3
0:4
5:0
2:6
0:3
Что-то напоминает...)
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🤣🤣🤣
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получается нужно еще 0-6
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