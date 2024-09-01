«МЮ» потерпел четыре разгромных поражения от «Ливерпуля» за три года – 0:5, 0:4, 0:7 и 0:3

«Ливерпуль» в последние годы регулярно громит «МЮ».

Встреча 3-го тура АПЛ завершилась победой мерсисайдцев (3:0).

Начиная с 2021-го «Ливерпуль» каждый год наносит «МЮ» разгромное поражение.

В АПЛ сезона-2021/22 команда под руководством Юргена Клоппа дважды громила «МЮ» – 5:0 в первом круге и 4:0 во втором.

Весной 2023-го манкунианцы потерпели поражение со счетом 0:7 в чемпионате Англии.