«МЮ» потерпел четыре разгромных поражения от «Ливерпуля» за три года – 0:5, 0:4, 0:7 и 0:3
«Ливерпуль» в последние годы регулярно громит «МЮ».
Встреча 3-го тура АПЛ завершилась победой мерсисайдцев (3:0).
Начиная с 2021-го «Ливерпуль» каждый год наносит «МЮ» разгромное поражение.
В АПЛ сезона-2021/22 команда под руководством Юргена Клоппа дважды громила «МЮ» – 5:0 в первом круге и 4:0 во втором.
Весной 2023-го манкунианцы потерпели поражение со счетом 0:7 в чемпионате Англии.
Это я к тому, что многие зрители (и я среди них) любят футбол еще и за яркие вспышки, не только за победные серии или результаты (бугага, их тоже нет у МЮ). И вот вообще НИЧЕГО в глаза не бросается. Просто средняя команда, как будто Вулвз смотрю. Очень жаль!
0:3
5:1
0:3
0:4
5:0
2:6
0:3
Что-то напоминает...)