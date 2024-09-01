Каррагер о Салахе: «Как и Роналду, он одержим рекордами и долголетием. Он, возможно, лучший фланговый игрок в истории АПЛ. Не думаю, что переход в Саудовскую Аравию актуален»

Джейми Каррагер считает Мохамеда Салаха одним из лучших в истории «Ливерпуля».

«Думаю, что , как и Роналду, одержим рекордами и долголетием. Большинство из нас считает, что в 35 с футболом будет покончено. Но если судить по тому, как этот парень следит за собой, то он, видимо, думает о том, чтобы играть до 40 лет или почти до 40. Я не думаю, что вариант с переходом в Саудовскую Аравию в следующем сезоне актуален.

Он слишком хорош. Он играет в лучшей лиге мира и за один из главных клубов мира. Через год или два он вместе с и будет одним из лучших футболистов в истории « ».

Возможно, он лучший фланговый игрок в истории , пусть даже не такой титулованный, как некоторые другие. Конечно, надо бороться за то, чтобы он остался», – сказал бывший защитник «красных».