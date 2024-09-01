Каррагер о Салахе: «Как и Роналду, он одержим рекордами и долголетием. Он, возможно, лучший фланговый игрок в истории АПЛ. Не думаю, что переход в Саудовскую Аравию актуален»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер Стивен Джеррард премьер-лига Англия Кенни Далглиш высшая лига Саудовская Аравия Sky Sports Мохамед Салах Футбол

Джейми Каррагер считает Мохамеда Салаха одним из лучших в истории «Ливерпуля».

«Думаю, что Салах, как и Роналду, одержим рекордами и долголетием. Большинство из нас считает, что в 35 с футболом будет покончено. Но если судить по тому, как этот парень следит за собой, то он, видимо, думает о том, чтобы играть до 40 лет или почти до 40. Я не думаю, что вариант с переходом в Саудовскую Аравию в следующем сезоне актуален.

Он слишком хорош. Он играет в лучшей лиге мира и за один из главных клубов мира. Через год или два он вместе с Кенни Далглишем и Стивеном Джеррардом будет одним из лучших футболистов в истории «Ливерпуля».

Возможно, он лучший фланговый игрок в истории АПЛ, пусть даже не такой титулованный, как некоторые другие. Конечно, надо бороться за то, чтобы он остался», – сказал бывший защитник «красных».

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15 комментариев
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Продлевать не думая!
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Хотелось бы наслаждаться игрой Салаха в топ лига ещё как можно дольше
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На 2 сезона точно надо продлевать
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Ответ max220680
Роналду просто разрывал лигу..ничего не боялся..и лига тогда была ещё жёсткой..так,что нет,Рон лучший вингер АПЛ
"Разрывал, ничего не боялся", это такие себе аргументы, по показателям Салах гораздо круче, даже если бы аргумент в виде ЗМ привели, то и то более объективно было бы.
Да и у МЮ не было вингеров по сути, были крайние полузащитники, а потом Рон играл в атаке в 4-4-2, не помню чтобы МЮ в 4-3-3 играл с Роналду
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Ответ ardiles
Салах говорил, что он одержим рекордами?
не говорил. делал
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Салах крут!!!
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Салах говорил, что он одержим рекордами?
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а Рональду к чему здесь ?
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Ответ S.Laposter
не говорил. делал
одержимость это несколько другое,с этим к Рональду
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Ответ Виталий А.
Не такой титулованный? А какой трофей в клубном футболе Салах не выиграл в Ливерпуле?
речь про количество тех или иных трофеев.
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Не такой титулованный? А какой трофей в клубном футболе Салах не выиграл в Ливерпуле?
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Еще как актуален. Клуб с ним не говорит о будущем, а он должен понадеяться на что-то? Да как бы не так. За пол года до истечение контракта он скорее всего объявит об уходе и о подписание контракта с каким-нибудь клубом из СА.
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Ответ sbtqg59825
Продлевать не думая!
С таким игроком надо было продлевать контракт года за 2 до истечения, а в Ливере даже этим летом не заговорили о новом контракте. Так что ему уже не нужна благосклонность боссов Ливера. Он уйдёт в СА.
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