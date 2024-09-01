Алиссон о Слоте: «Я буду любить Клоппа до конца жизни. Арне требует от команды максимум, он хочет привить нам эту ментальность»
Алиссон оценил работу Арне Слота в «Ливерпуле».
«Ливерпуль» разгромил «МЮ» (3:0) в 3-м туре АПЛ.
«Вы правы. Я [все еще] люблю Юргена Клоппа. Я буду любить его до конца жизни, и он это знает.
Но решимость, качество нашего тренера [Арне Слота] и то, как он работает... Он требует от команды максимум.
Все выкладываются на полную. Это третий матч подряд на ноль. Дело не только в том, что мы оставляем ворота сухими – команда работает очень усердно. Это та ментальность, которую тренер хочет привить нам», – заявил вратарь «Ливерпуля» в интервью Sky Sports.
В этот момент Алиссон услышал крик на заднем плане
«Нам нужно идти, тренер хочет поговорить!» – сказал бразилец.