Алиссон о Слоте: «Я буду любить Клоппа до конца жизни. Арне требует от команды максимум, он хочет привить нам эту ментальность»

Алиссон оценил работу Арне Слота в «Ливерпуле».

« » разгромил « » (3:0) в 3-м туре .

«Вы правы. Я [все еще] люблю . Я буду любить его до конца жизни, и он это знает.

Но решимость, качество нашего тренера [ ] и то, как он работает... Он требует от команды максимум.

Все выкладываются на полную. Это третий матч подряд на ноль. Дело не только в том, что мы оставляем ворота сухими – команда работает очень усердно. Это та ментальность, которую тренер хочет привить нам», – заявил вратарь «Ливерпуля» в интервью Sky Sports.

В этот момент Алиссон услышал крик на заднем плане

«Нам нужно идти, тренер хочет поговорить!» – сказал бразилец.