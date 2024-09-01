Алиссон о Слоте: «Я буду любить Клоппа до конца жизни. Арне требует от команды максимум, он хочет привить нам эту ментальность»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Арне Слот Алиссон Футбол

Алиссон оценил работу Арне Слота в «Ливерпуле».

«Ливерпуль» разгромил «МЮ» (3:0) в 3-м туре АПЛ.

«Вы правы. Я [все еще] люблю Юргена Клоппа. Я буду любить его до конца жизни, и он это знает.

Но решимость, качество нашего тренера [Арне Слота] и то, как он работает... Он требует от команды максимум.

Все выкладываются на полную. Это третий матч подряд на ноль. Дело не только в том, что мы оставляем ворота сухими – команда работает очень усердно. Это та ментальность, которую тренер хочет привить нам», – заявил вратарь «Ливерпуля» в интервью Sky Sports.

В этот момент Алиссон услышал крик на заднем плане

«Нам нужно идти, тренер хочет поговорить!» –  сказал бразилец.

9 комментариев
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Антони: я буду до конца жизни любить ЭТХ, ведь только благодаря ему, я обычный Спиннер, смог попасть на жирный контракт в Манчестер Юнайтед!
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Слот другой, он не батя, а скорее джентельмен, но начал он очень сильно
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молодцы ребята, любят и уважают дядю Юргена.
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Ответ mantihor_e
Слот другой, он не батя, а скорее джентельмен, но начал он очень сильно
Кажется он (Слот) смотрит на это как на работу
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Ответ superbro
Он наверняка отстегивает процентов 30-40 Тен Хагу
Спиннер крутится - бабосы мутятся, Спиннер крутится, крутится
+4
0
+4
Ответ Daniyar Myrzakhmetov
Кажется он (Слот) смотрит на это как на работу
и это правильно, хорошо, что он не менеджер как Клопп, а именно тренер, остальными делами пусть Эдвардс и Хьюз занимаются
+3
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+3
Ответ Cristiano Ronaldo
Антони: я буду до конца жизни любить ЭТХ, ведь только благодаря ему, я обычный Спиннер, смог попасть на жирный контракт в Манчестер Юнайтед!
Он наверняка отстегивает процентов 30-40 Тен Хагу
+2
0
+2
Ответ Cristiano Ronaldo
Антони: я буду до конца жизни любить ЭТХ, ведь только благодаря ему, я обычный Спиннер, смог попасть на жирный контракт в Манчестер Юнайтед!
Только Антони назвал бы его яйцеголовым:)
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Ответ superbro
Он наверняка отстегивает процентов 30-40 Тен Хагу
И не он один, явно
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