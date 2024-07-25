Ла Лига расторгла контракт с «Телеспортом» из-за задержек платежей и долгов. После права продали «Матч ТВ» (РБК)

Ла Лига расторгла контракт с «Телеспортом» из-за задержек платежей и задолженностей.

Ла Лига решила досрочно расторгнуть действующий контракт с «Телеспортом» на трансляцию футбольных матчей.

Причиной называется нарушение финансовых обязательств, сообщает РБК. Платежи задерживались, накопились долги.

В результате Ла Лига занялась поиском другого партнера и продала права на трансляцию матчей телеканалу «Матч ТВ».

В Okko, который ранее показывал Ла Лигу, заявили, что вернули «Телеспорту» права на Ла Лигу для последующей монетизации.

В апреле главу «Телеспорта» Петра Макаренко задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

«Матч ТВ» забрал Ла Лигу у Okko. Все ли чисто?

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду