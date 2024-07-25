Ла Лига расторгла контракт с «Телеспортом» из-за задержек платежей и долгов. После права продали «Матч ТВ» (РБК)

Теги Петр Макаренко Ла Лига телевидение Матч ТВ Okko Телеспорт Футбол

Ла Лига расторгла контракт с «Телеспортом» из-за задержек платежей и задолженностей.

Ла Лига решила досрочно расторгнуть действующий контракт с «Телеспортом» на трансляцию футбольных матчей.

Причиной называется нарушение финансовых обязательств, сообщает РБК. Платежи задерживались, накопились долги.

В результате Ла Лига занялась поиском другого партнера и продала права на трансляцию матчей телеканалу «Матч ТВ».

В Okko, который ранее показывал Ла Лигу, заявили, что вернули «Телеспорту» права на Ла Лигу для последующей монетизации.

В апреле главу «Телеспорта» Петра Макаренко задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

«Матч ТВ» забрал Ла Лигу у Okko. Все ли чисто?

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31 комментарий
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Генич от радости в запой уйдет
+35
-2
+33
Ответ Kubinec_
Генич от радости в запой уйдет
в смысле уйдет? он оттуда и не возвращался судя по его работе в эфире и на матчах
+19
-2
+17
Ответ Алексей Филиппов
А с Лч такого не будет интересно...
Телеспорт к ЛЧ отношения не имеет
+14
-1
+13
Нормальная такая контора этот "Телеспорт".
+10
0
+10
Ответ DanielCarvalho
Звучит как оправдание
Оправдание кого ?
+10
0
+10
Ответ Милдронат Бромантанов
Да с Еврокубками будет тоже самое, сейчас настригут за годовые подписки, а уже осенью поделятся своим "эксклюзивом" с Матч-тв, как было с тем же Евро например, в очередной раз всех опрокинув и не вернув деньги.
Как у вас такой вывод получился ? В данном случае посредник, руководитель которого находится под следствием, не выплачивал деньги и контракт был расторгнут. Матч получается договорился на прямую. Права на еврокубки были куплены через другого посредника
+11
-2
+9
Ответ Budabuda
Мне от ОККО пришло пуш уведомление мол возвращайтесь смотреть новый сезон Ла лиги. Это как понять?
У них же матч тв можно посмотреть
+9
-1
+8
А с Лч такого не будет интересно...
+6
-2
+4
Мне от ОККО пришло пуш уведомление мол возвращайтесь смотреть новый сезон Ла лиги. Это как понять?
+3
0
+3
О как.
+2
0
+2
Ответ Nba today games
опять лч по сопке
Сопка уже как лет пять мертва. Красавец Acestream за неё)
+2
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+2
Ответ Олег Петровв
Окко хотело отжать весь приличный футбол, чтобы было как во времена нтв плюс, когда полпроцента населения могли его видеть. Матчу респект, что подсуетились.
Матч забрал себе НТВ Плюс, если не в курсе. Переименовал Футбол в Матч-Футбол. Те же бывшие плюсовские каналы, точно так же платные. Порадуют вас, покажут пару матчей не бесплатной версии, а весь чемп будет на Матч-Футбол-1, например.
+4
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+1
Ответ Forza
Окко можно смотреть бесплатно за пробные периоды. Либо платить копейки просто и не париться вообще. Я понимаю, что во времена НТВ+ нужно было ставить спутниковую тарелку, подключать терминал и все это были существенные деньги, которые не каждый себе мог позволить. Но уж позволить себе подписку на Окко за 300 рублей, уж как нибудь можно, если футбол любишь.
Еще и сберспасибо можно оплатить
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....все эти анонимные источники - побоку. Зачем ЛаЛиге и другим чемпам эта прокладка, когда они тут-же, напрямую "нашли" МатчТВ? Ключевое: РБК направил запрос в «Матч ТВ». Интересно, что-то узнаем "по запросу" или опять замнут?
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Может мне кто-то объяснить, что это значит

В Okko, который ранее показывал Ла Лигу, заявили, что вернули «Телеспорту» права на Ла Лигу для последующей монетизации.

Если Окко сами вернули права для монетизации, то чего они удивляются?
И если у тебя есть права, зачем ты их возвращаешь телеспорту? Компании у которой генерального обвиняют в мошенничестве, с которой ты судишься и которая не первый раз тебя обманывает?
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Гениально простая схема.
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Странно, я думал сумма за права платится сразу.
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отлично 👍
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Ответ Милдронат Бромантанов
Да с Еврокубками будет тоже самое, сейчас настригут за годовые подписки, а уже осенью поделятся своим "эксклюзивом" с Матч-тв, как было с тем же Евро например, в очередной раз всех опрокинув и не вернув деньги.
Должен быть бесстрастный канал, который показывает матчи еврокубков
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Ответ Ленар Ахмадуллин
Должен быть бесстрастный канал, который показывает матчи еврокубков
Хаха, сейчас даже никчемную РФПЛ бесплатно не показывают, а вам еврокубки
+1
-1
0
Ответ Michael Kazmin_1116207646
Матч забрал себе НТВ Плюс, если не в курсе. Переименовал Футбол в Матч-Футбол. Те же бывшие плюсовские каналы, точно так же платные. Порадуют вас, покажут пару матчей не бесплатной версии, а весь чемп будет на Матч-Футбол-1, например.
Ну Матч все же щедрее нтв по части доступного футбика. С окко его не было бы впринципе.
+6
-6
0
Ответ Олег Петровв
Ну Матч все же щедрее нтв по части доступного футбика. С окко его не было бы впринципе.
На окко он был на линейном канале, который доступен в подписке любго онлайн-кинотеатра
0
0
0
Ответ Олег Петровв
Окко хотело отжать весь приличный футбол, чтобы было как во времена нтв плюс, когда полпроцента населения могли его видеть. Матчу респект, что подсуетились.
Окко можно смотреть бесплатно за пробные периоды.
Либо платить копейки просто и не париться вообще. Я понимаю, что во времена НТВ+ нужно было ставить спутниковую тарелку, подключать терминал и все это были существенные деньги, которые не каждый себе мог позволить.
Но уж позволить себе подписку на Окко за 300 рублей, уж как нибудь можно, если футбол любишь.
+1
-1
0
Ответ Олег Петровв
Окко хотело отжать весь приличный футбол, чтобы было как во времена нтв плюс, когда полпроцента населения могли его видеть. Матчу респект, что подсуетились.
Во времена НТВ плюс интернет телевидения не было в принципе и чтобы посмотреть этот самый НТВ плюс надо было тарелку ставить, что явно недешевое удовольствие, сейчас подписка на окко стоит полторы пачки сигарет в месяц, никакой проблемы купить ее нет, оборудование никакой не нужно, у матча так то тоже большую часть футбола показывают на платных каналах, но об этом никто не говорит
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Ответ Сергей Кондратьев
Может мне кто-то объяснить, что это значит В Okko, который ранее показывал Ла Лигу, заявили, что вернули «Телеспорту» права на Ла Лигу для последующей монетизации. Если Окко сами вернули права для монетизации, то чего они удивляются? И если у тебя есть права, зачем ты их возвращаешь телеспорту? Компании у которой генерального обвиняют в мошенничестве, с которой ты судишься и которая не первый раз тебя обманывает?
Окко вернула права, потомушта, цитата: "...тебя посадют. А ты не воруй:)"
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