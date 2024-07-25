Ла Лига расторгла контракт с «Телеспортом» из-за задержек платежей и долгов. После права продали «Матч ТВ» (РБК)
Ла Лига расторгла контракт с «Телеспортом» из-за задержек платежей и задолженностей.
Ла Лига решила досрочно расторгнуть действующий контракт с «Телеспортом» на трансляцию футбольных матчей.
Причиной называется нарушение финансовых обязательств, сообщает РБК. Платежи задерживались, накопились долги.
В результате Ла Лига занялась поиском другого партнера и продала права на трансляцию матчей телеканалу «Матч ТВ».
В Okko, который ранее показывал Ла Лигу, заявили, что вернули «Телеспорту» права на Ла Лигу для последующей монетизации.
В апреле главу «Телеспорта» Петра Макаренко задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
«Матч ТВ» забрал Ла Лигу у Okko. Все ли чисто?
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В Okko, который ранее показывал Ла Лигу, заявили, что вернули «Телеспорту» права на Ла Лигу для последующей монетизации.
Если Окко сами вернули права для монетизации, то чего они удивляются?
И если у тебя есть права, зачем ты их возвращаешь телеспорту? Компании у которой генерального обвиняют в мошенничестве, с которой ты судишься и которая не первый раз тебя обманывает?
Либо платить копейки просто и не париться вообще. Я понимаю, что во времена НТВ+ нужно было ставить спутниковую тарелку, подключать терминал и все это были существенные деньги, которые не каждый себе мог позволить.
Но уж позволить себе подписку на Окко за 300 рублей, уж как нибудь можно, если футбол любишь.