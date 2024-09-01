Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин о просмотрах Игр БРИКС: «Они были сильно выше наших ожиданий, в районе средней доли канала, а то и выше»

На «Матч ТВ» заявили, что просмотры трансляций Игр БРИКС превзошли ожидания

Об этом генпродюсер телеканала Александр Тащин высказался в интервью РБК. Международные Игры БРИКС по летним видам спорта проходили в Казани с 12 по 23 июля.

«Они (показатели просмотров – Sports) были сильно выше наших ожиданий, в районе средней доли канала, а то и выше. Это было первое крупное соревнование, которое проводили в России за последнее время.

Тут надо отдать должное организаторам, Республике Татарстан, которая традиционно провела, на мой взгляд, великолепное спортивное событие. Дальше это будет только развиваться и набирать обороты», – заявил Тащин.