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Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин о просмотрах Игр БРИКС: «Они были сильно выше наших ожиданий, в районе средней доли канала, а то и выше»

На «Матч ТВ» заявили, что просмотры трансляций Игр БРИКС превзошли ожидания

Об этом генпродюсер телеканала Александр Тащин высказался в интервью РБК. Международные Игры БРИКС по летним видам спорта проходили в Казани с 12 по 23 июля.

«Они (показатели просмотров – Sports) были сильно выше наших ожиданий, в районе средней доли канала, а то и выше. Это было первое крупное соревнование, которое проводили в России за последнее время.

Тут надо отдать должное организаторам, Республике Татарстан, которая традиционно провела, на мой взгляд, великолепное спортивное событие. Дальше это будет только развиваться и набирать обороты», – заявил Тащин.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: РБК
телевидение
logoОлимпиада-2024
Александр Тащин
logoМатч ТВ
Игры БРИКС
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