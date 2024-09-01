Мареска про 1:1 с «Пэлас»: «Челси» заслуживал победы. Немного стыдно за результат, но не за игру – она была на высоте»

Теги Челси премьер-лига Англия Энцо Мареска Кристал Пэлас Уилл Хьюз Футбол

Энцо Мареска доволен игрой «Челси» против «Кристал Пэлас».

Матч 3-го тура АПЛ на «Стэмфорд Бридж» завершился вничью (1:1).

– Мы абсолютно заслуживали победы в этом матче. У нас было очень много моментов. Важнее всего была наша игра, и она была на высоте. Сегодня мы допустили всего два удара [по своим воротам].

Мы не взяли три очка, но если мы будем играть так же, как сегодня, то, я думаю, мы будем побеждать.

– Должен ли был быть удален Уилл Хьюз?

– Такие вещи, безусловно, меняют ход игры. Вторая желтая карточка была очевидна, но у судьи другое мнение.

Мне немного стыдно за результат, но не за игру. Мы выбрали верное направление. Теперь, когда приходят игроки, мы можем играть еще лучше, – сказал главный тренер «Челси» в интервью Sky Sports.

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мареску можно похвалить. При таком кадровом дефиците выжимает все из скромной команды, которая ориентируется на своих воспитанников
+51
-3
+48
Глубины состава не хватает, ясно же
+29
-4
+25
Я считаю нужно продолжать эксперименты, иначе как узнать кто из 70 игроков стрельнет?
+21
-3
+18
Шутки про большой состав походу до конца сезона, а надоели уже сейчас
+4
-1
+3
Ясно, Мареска в ноябре-декабре будет уволен. Хотя с умением Боэхли тянуть и тугодумить — весной.
+2
-2
0
если бы джексон забил 1 на 1 - сейчас была бы совершенно другая прессуха. пелас ничего не показал кроме фантастического удара и пары невероятных сейвов от хендерсона. синие должны были брать 3 очка, но удача была не на их стороне
+8
-8
0
А кем играть то?Ну явно видно, требуется усиление!
0
0
0
Ну как можно на замену выпускать Мудрика?????? играли после этого в меньшинстве, имея еще 45 футболистов выше уровня Мудрика????? может заставили поставить????? Две игра ЛК он просто худший был?????
+1
-1
0
Ответ kvitkus
Шутки про большой состав походу до конца сезона, а надоели уже сейчас
Так это не шутки
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий