Мареска про 1:1 с «Пэлас»: «Челси» заслуживал победы. Немного стыдно за результат, но не за игру – она была на высоте»
Энцо Мареска доволен игрой «Челси» против «Кристал Пэлас».
Матч 3-го тура АПЛ на «Стэмфорд Бридж» завершился вничью (1:1).
– Мы абсолютно заслуживали победы в этом матче. У нас было очень много моментов. Важнее всего была наша игра, и она была на высоте. Сегодня мы допустили всего два удара [по своим воротам].
Мы не взяли три очка, но если мы будем играть так же, как сегодня, то, я думаю, мы будем побеждать.
– Должен ли был быть удален Уилл Хьюз?
– Такие вещи, безусловно, меняют ход игры. Вторая желтая карточка была очевидна, но у судьи другое мнение.
Мне немного стыдно за результат, но не за игру. Мы выбрали верное направление. Теперь, когда приходят игроки, мы можем играть еще лучше, – сказал главный тренер «Челси» в интервью Sky Sports.