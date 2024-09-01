Мареска про 1:1 с «Пэлас»: «Челси» заслуживал победы. Немного стыдно за результат, но не за игру – она была на высоте»

Энцо Мареска доволен игрой «Челси» против «Кристал Пэлас».

Матч 3-го тура на «Стэмфорд Бридж» завершился вничью (1:1).

– Мы абсолютно заслуживали победы в этом матче. У нас было очень много моментов. Важнее всего была наша игра, и она была на высоте. Сегодня мы допустили всего два удара [по своим воротам].

Мы не взяли три очка, но если мы будем играть так же, как сегодня, то, я думаю, мы будем побеждать.

– Должен ли был быть удален ?

– Такие вещи, безусловно, меняют ход игры. Вторая желтая карточка была очевидна, но у судьи другое мнение.

Мне немного стыдно за результат, но не за игру. Мы выбрали верное направление. Теперь, когда приходят игроки, мы можем играть еще лучше, – сказал главный тренер « » в интервью Sky Sports.