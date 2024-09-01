Что там в МЛС: первая победа Миранчука, голешник через полполя, новый дубль Суареса
В МЛС прошел очередной тур. И там как всегда зрелищно.
Гол через половину поля, первый выход Алексея Миранчука в старте (и первая победа!), еще один дубль Луиса Суареса, который гонится за лидерами гонки бомбардиров.
Изучаем главное!
Зажигает аргентинец, но не тот: Орельяно – мастер голов со своей половины поля
«Цинциннати», главный преследователь «Интер Майами», разнес «Монреаль» – 4:1. Дубль – у аргентинского полузащитника Луки Ореальяно.
Первый гол он положил со штрафного – вполне себе с точки Лионеля Месси. Но настоящий шедевр Орельяно исполнил уже через четыре минуты.
Его команда заработала штрафной на фланге своей половины поля – там, где ситуация вообще не располагала к чему-то опасному. Но только не с Лукой: он неожиданно пальнул по воротам в стиле игрока НФЛ – и попал точно за шиворот голкиперу канадцев.
Самое интересное, что Ореальяно проделывает такое в этом сезоне уже не впервые. В июне его радиоуправляемый удар помог обыграть «Филадельфию» (4:3).
Причем оба гола залетели примерно в один и тот же отрезок матчей.
Ореальяно 24 года. Он воспитанник аргентинского «Велес Сарсфилд» и даже не принадлежит «Цинциннати». В МЛС игрок с февраля в аренде, а пришел из бразильской «Васко да Гама».
Лука уже набрал в этом сезоне 7+4. У «Цинциннати» есть опция выкупа – и с такими голами все больше шансов, что американцы ее активируют.
Миранчук впервые вышел в старте – и «Атланта» победила
В прошлом туре Алексей Миранчук дебютировал за «Атланту», отыграв полчаса против «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2). Теперь россиянин впервые вышел в старте и провел на поле почти полный матч против «Шарлотт» (1:0).
Алексей отвечал за стандарты, один раз пробил по воротам (мимо створа) и отдал 82,3% точных передач (42 из 51). Единственный гол пришел после дальнего удара Аджани Фортьюна на старте второго тайма.
Это первая победа Миранчука в США. Дебют на домашней арене пройдет 15 сентября, в гости к «Атланте» приедет «Нэшвилл».
Команда Миранчука пока идет девятой в Восточной конференции: это место позволяет побороться за плей-офф в стыках.
У Суареса второй дубль подряд. До лидеров гонки бомбардиров – один гол
Пока нет Лионеля Месси (он только приступил к тренировкам после травмы), «Интер Майами» тащит Луис Суарес. В прошлом туре его дубль прибил главного конкурента – «Цинциннати» (2:0).
На этот раз уругваец положил двушку в ворота «Чикаго» (4:1). А еще один удар Суареса превратился в автогол чикагцев.
«Интер» уверенно лидирует в таблице, опережая ближайшего конкурента на восемь очков.
До конца регулярки еще семь туров.
37-летний Суарес за 20 матчей в МЛС набрал 16+5 по гол+пас. У лидеров бомбардирской гонки – Кристиана Бентеке и Кристиана Аранго – по 17 голов. Но они и сыграли на три-четыре матча больше.
Миранчук станет звездой МЛС? Как вообще играет «Атланта»?
Фото: atlutd.com