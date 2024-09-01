Что там в МЛС: первая победа Миранчука, голешник через полполя, новый дубль Суареса

В МЛС прошел очередной тур. И там как всегда зрелищно.

Гол через половину поля, первый выход Алексея Миранчука в старте (и первая победа!), еще один дубль Луиса Суареса, который гонится за лидерами гонки бомбардиров.

Изучаем главное!

Зажигает аргентинец, но не тот: Орельяно – мастер голов со своей половины поля

«Цинциннати», главный преследователь «Интер Майами», разнес «Монреаль» – 4:1. Дубль – у аргентинского полузащитника Луки Ореальяно.

Первый гол он положил со штрафного – вполне себе с точки Лионеля Месси . Но настоящий шедевр Орельяно исполнил уже через четыре минуты.

Его команда заработала штрафной на фланге своей половины поля – там, где ситуация вообще не располагала к чему-то опасному. Но только не с Лукой: он неожиданно пальнул по воротам в стиле игрока НФЛ – и попал точно за шиворот голкиперу канадцев.

Самое интересное, что Ореальяно проделывает такое в этом сезоне уже не впервые. В июне его радиоуправляемый удар помог обыграть «Филадельфию» (4:3).

Причем оба гола залетели примерно в один и тот же отрезок матчей.

Ореальяно 24 года. Он воспитанник аргентинского «Велес Сарсфилд» и даже не принадлежит «Цинциннати». В МЛС игрок с февраля в аренде, а пришел из бразильской «Васко да Гама».

Лука уже набрал в этом сезоне 7+4. У «Цинциннати» есть опция выкупа – и с такими голами все больше шансов, что американцы ее активируют.

Миранчук впервые вышел в старте – и «Атланта» победила

В прошлом туре Алексей Миранчук дебютировал за «Атланту» , отыграв полчаса против «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2). Теперь россиянин впервые вышел в старте и провел на поле почти полный матч против «Шарлотт» (1:0).

Алексей отвечал за стандарты, один раз пробил по воротам (мимо створа) и отдал 82,3% точных передач (42 из 51). Единственный гол пришел после дальнего удара Аджани Фортьюна на старте второго тайма.

Это первая победа Миранчука в США. Дебют на домашней арене пройдет 15 сентября, в гости к «Атланте» приедет «Нэшвилл».

Команда Миранчука пока идет девятой в Восточной конференции: это место позволяет побороться за плей-офф в стыках.

У Суареса второй дубль подряд. До лидеров гонки бомбардиров – один гол

Пока нет Лионеля Месси (он только приступил к тренировкам после травмы), «Интер Майами» тащит Луис Суарес. В прошлом туре его дубль прибил главного конкурента – «Цинциннати» (2:0).

На этот раз уругваец положил двушку в ворота «Чикаго» (4:1). А еще один удар Суареса превратился в автогол чикагцев.

«Интер» уверенно лидирует в таблице, опережая ближайшего конкурента на восемь очков.

До конца регулярки еще семь туров.

37-летний Суарес за 20 матчей в МЛС набрал 16+5 по гол+пас. У лидеров бомбардирской гонки – Кристиана Бентеке и Кристиана Аранго – по 17 голов. Но они и сыграли на три-четыре матча больше.

Миранчук станет звездой МЛС? Как вообще играет «Атланта»?

Фото: atlutd.com