«Акрон» арендовал защитника «Боливара» Фернандеса. Прошлый сезон он провел в «Балтике»

Роберто Фернандес Торо перешел в «Акрон» на правах аренды.

«25-летний левый фулбэк « » был арендован нашим клубом до конца сезона.

Прошлый сезон провел в аренде в калининградской «Балтике», с который добрался до суперфинала Фонбет Кубка России. В 40 официальных матчах за балтийцев он отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

На международном уровне Фернандес дебютировал еще в составе юношеских сборных. За сборную Боливии защитник принял участие в 37 матчах, (1+2 по системе «гол+пас») Роберто – сыграл на трех Кубках Америки», – говорится в сообщении « ».

С полной статистикой футболиста можно ознакомиться по ссылке.

Фото: t.me/fcakron/