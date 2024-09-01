«Спартак» ищет левого вингера в Европе и Латинской Америке. Интереса к Ундеру нет (Metaratings)

«Спартак» продолжает поиски левого вингера.

По данным Metaratings.ru, в московском клубе рассчитывают приобрести футболиста на эту позицию. На данный момент «Спартак» рассматривает рынки в Европе и Латинской Америке. Из российских игроков красно-белые сейчас никого не рассматривают.

Также отмечается, что «Спартак» не проявляет интерес к вингеру «Фенербахче» и сборной Турции Дженгизу Ундеру. Ранее Takvim сообщил, что московский клуб предлагает 8 млн евро за футболиста.