«Спартак» ищет левого вингера в Европе и Латинской Америке. Интереса к Ундеру нет (Metaratings)
«Спартак» продолжает поиски левого вингера.
По данным Metaratings.ru, в московском клубе рассчитывают приобрести футболиста на эту позицию. На данный момент «Спартак» рассматривает рынки в Европе и Латинской Америке. Из российских игроков красно-белые сейчас никого не рассматривают.
Также отмечается, что «Спартак» не проявляет интерес к вингеру «Фенербахче» и сборной Турции Дженгизу Ундеру. Ранее Takvim сообщил, что московский клуб предлагает 8 млн евро за футболиста.
В "Роме" он же на этой позиции играл.