«Спартак» ищет левого вингера в Европе и Латинской Америке. Интереса к Ундеру нет (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Дженгиз Ундер Футбол

«Спартак» продолжает поиски левого вингера.

По данным Metaratings.ru, в московском клубе рассчитывают приобрести футболиста на эту позицию. На данный момент «Спартак» рассматривает рынки в Европе и Латинской Америке. Из российских игроков красно-белые сейчас никого не рассматривают.

Также отмечается, что «Спартак» не проявляет интерес к вингеру «Фенербахче» и сборной Турции Дженгизу Ундеру. Ранее Takvim сообщил, что московский клуб предлагает 8 млн евро за футболиста.

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13 комментариев
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Смысл вообще в Турцию лезть? От кого-то из агентов слышал, что с ними невозможно вообще переговоры вести: только договоришься за 10, руки пожмёшь, а они говорят: "а давайте 15..."
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Поняли что второй сезон с турками не вывезут)
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Когда импортозамещение не работает 😢
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Ну когда неожиданно десятку получили, можно и потратить сразу
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Объявление бы разместили на разных ресурсах.
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Ундер разве не правый вингер?
В "Роме" он же на этой позиции играл.
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Соболева купите. Хороший игрок, точно говорю.
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Ответ rom-alexandr
Вингера или латераля? Зачем еще левый вингер, не пойму
Затем что Маркиньоса купили по просьбе тренера, так как нужен был здесь и сейчас из-за долгого поиска игрока данной позиции нашим Амаралом, но идею купить именно топа на эту позицию не бросили, что говорит о том, что денег полно на трансферы, но стратегия пока хромает) если Амарал не может почти ни с кем договориться и не имеет веса в футбольном мире, то нужно было Рибалту назначать, его то знают многие и договороспособность повыше была бы.
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Ответ sp.msk.86
Затем что Маркиньоса купили по просьбе тренера, так как нужен был здесь и сейчас из-за долгого поиска игрока данной позиции нашим Амаралом, но идею купить именно топа на эту позицию не бросили, что говорит о том, что денег полно на трансферы, но стратегия пока хромает) если Амарал не может почти ни с кем договориться и не имеет веса в футбольном мире, то нужно было Рибалту назначать, его то знают многие и договороспособность повыше была бы.
Рибальта это живописец который?
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Ответ rom-alexandr
Вингера или латераля? Зачем еще левый вингер, не пойму
А кто сказал что его на лево берут?Слева есть Зиньковский,Маркиньос и левоногий Медина а справа только Бонгонда а у Ундера,кстати основное место на поле -правый фланг.Можешь по трансфермаркт это увидеть.Но уже же опровергли даную новость.Хотя,все может быть.
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Ответ Петрович
Смысл вообще в Турцию лезть? От кого-то из агентов слышал, что с ними невозможно вообще переговоры вести: только договоришься за 10, руки пожмёшь, а они говорят: "а давайте 15..."
Значит надо на 5 договориться изначально рассчитывая на 10 🤓
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