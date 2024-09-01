Конте об Осимхене: «Ни один игрок не будет реинтегрирован в состав «Наполи». Выбывшие останутся вне проекта»
Антонио Конте заявил, что Виктор Осимхен не будет возвращен в состав «Наполи».
Неаполитанский клуб вывел нападающего из заявки на сезон Серии А и больше не считает его частью проекта. Ранее игрок попросил о трансфере, однако его не удалось продать до закрытия европейского трансферного окна.
«Ни один игрок не будет реинтегрирован [в состав].
Те, кто выбыл из проекта, останутся вне его. Мы сделали свой выбор и все вместе работаем в одном направлении», – заявил главный тренер неаполитанцев.
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Ему 2 года контракт и его не удалось продать. тк Ося срывал трансферы, т.е. тянул время.
В след. году осталось бы уже 1 год контракта и он начал шантажом выкручивать Наполи яйца
Поэтому Делау сыграл на опережение, молодец.
Правильно ли это? Не знаю.