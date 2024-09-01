Конте об Осимхене: «Ни один игрок не будет реинтегрирован в состав «Наполи». Выбывшие останутся вне проекта»

Теги серия А Италия Наполи Антонио Конте Виктор Осимхен Футбол

Антонио Конте заявил, что Виктор Осимхен не будет возвращен в состав «Наполи».

Неаполитанский клуб вывел нападающего из заявки на сезон Серии А и больше не считает его частью проекта. Ранее игрок попросил о трансфере, однако его не удалось продать до закрытия европейского трансферного окна.

«Ни один игрок не будет реинтегрирован [в состав].

Те, кто выбыл из проекта, останутся вне его. Мы сделали свой выбор и все вместе работаем в одном направлении», – заявил главный тренер неаполитанцев.

«Наполи» исключил Осимхена из заявки на сезон Серии А: форварда не считают частью проекта. 9-й номер Виктора отдали Лукаку

Материалы по теме

24 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Озимхен это просто редкостный клоун, сейчас в твиттере увидел ролик аж из января месяца, где он дает кому-то по скайпу интервью, что уже знает, где будет играть дальше)))) в итоге остался никому не нужен с своими запросами сумасшедшими, что даже саудиты Тони подписали
+24
0
+24
Принцип есть принцип, но это как себе в ногу выстрелить, дорогой актив по сути подешевеет
+12
-1
+11
путь один - сауди
+7
0
+7
Ответ SamSam
Принцип есть принцип, но это как себе в ногу выстрелить, дорогой актив по сути подешевеет
Это не принцип, а дурь. При всëм уважении Наполи пока не Реал, Барса или МС, а Конте не сэр Алекс или Гвардиола.
+7
-2
+5
Очень мудро, Осимхен будет получать свои 12.8 млн в год и не будет играть. Конте гений
+4
-1
+3
Ответ Dzhansug Bukiya
Озимхен это просто редкостный клоун, сейчас в твиттере увидел ролик аж из января месяца, где он дает кому-то по скайпу интервью, что уже знает, где будет играть дальше)))) в итоге остался никому не нужен с своими запросами сумасшедшими, что даже саудиты Тони подписали
Там разве не Наполи саудитам запросы увеличил?
+2
0
+2
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Это не принцип, а дурь. При всëм уважении Наполи пока не Реал, Барса или МС, а Конте не сэр Алекс или Гвардиола.
То есть лучше держать конфликтного игрока внутри команды? Он в прошлом сезоне устроил конфликт, а его все должны простить?
+2
0
+2
Жестенько как то
+1
0
+1
В твердости Конте не сомневаюсь, а тут ещё и владелец де Лаурентис, без т шансов
+1
0
+1
Ого как жестит руководство! Интересно как лукака со своими выкидонами интегрируется в состав?!
+1
0
+1
Ответ Tun
Там разве не Наполи саудитам запросы увеличил?
Да. ДеЛау перемудрил.
+2
-1
+1
Ответ melowchi
путь один - сауди
Один день остался.
0
0
0
И что теперь? Осимхен будет куковать минимум полгода?
0
0
0
Ответ <Inter>
То есть лучше держать конфликтного игрока внутри команды? Он в прошлом сезоне устроил конфликт, а его все должны простить?
Плюсую. Там давно шумиха поднималась, чел в середине прошлого сезона для себя решил всё. Напоминает одно млекопитающее..
0
0
0
Ответ SamSam
Принцип есть принцип, но это как себе в ногу выстрелить, дорогой актив по сути подешевеет
Не в ногу выстрелить, а удалить злокачественную опухоль
+3
-3
0
Ответ Zidane 21
И что теперь? Осимхен будет куковать минимум полгода?
Нет, ну есть варианты с переходом ещё, у нас, например, завтра ТО закрывается. Глядишь, Химки успеют на подмену взять, с лавки Зэболотного менять Осей будут
0
0
0
Ответ Zidane 21
И что теперь? Осимхен будет куковать минимум полгода?
Да
0
0
0
Наполи должен был на Осимхене заработать, а в результате сделали себе хуже.
0
0
0
А Осимхену то что? Ну будет сидеть на зп. Футбол его уже мало интересует, коль отказался играть в АПЛ. А после такой истории его уже ни один приличный клуб не купит, если и до того не было спроса. Через год спокойно в Аравию
0
0
0
Это правильно.
Ему 2 года контракт и его не удалось продать. тк Ося срывал трансферы, т.е. тянул время.
В след. году осталось бы уже 1 год контракта и он начал шантажом выкручивать Наполи яйца
Поэтому Делау сыграл на опережение, молодец.
0
0
0
Антоха объявил «Игру в кальмара»
0
0
0
Что в переводе с Неаполитанского означает, - Витя, вали к саудитам, пока есть возможность, иначе полгода просидишь на скамейке.
Правильно ли это? Не знаю.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий