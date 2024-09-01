Конте об Осимхене: «Ни один игрок не будет реинтегрирован в состав «Наполи». Выбывшие останутся вне проекта»

Антонио Конте заявил, что Виктор Осимхен не будет возвращен в состав «Наполи».

Неаполитанский клуб вывел нападающего из заявки на сезон Серии А и больше не считает его частью проекта. Ранее игрок попросил о трансфере, однако его не удалось продать до закрытия европейского трансферного окна.

«Ни один игрок не будет реинтегрирован [в состав].

Те, кто выбыл из проекта, останутся вне его. Мы сделали свой выбор и все вместе работаем в одном направлении», – заявил главный тренер неаполитанцев.

«Наполи» исключил Осимхена из заявки на сезон Серии А: форварда не считают частью проекта. 9-й номер Виктора отдали Лукаку