«Ахмат» рассматривает назначение Федотова, Юрана или Игнашевича на случай увольнения Адиева (Sport24)

Теги Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Ахмат Сергей Юран Магомед Адиев Владимир Федотов Футбол

«Ахмат» изучает возможность назначения нового главного тренера.

Грозненский клуб рассматривает варианты с назначением Владимира ФедотоваСергея Игнашевича или Сергея Юрана на случай увольнения Магомеда Адиева, сообщает Sport24.

Ранее появилась информация о том, что Адиев, вероятно, будет отправлен в отставку, если команда не сможет обыграть «Акрон». 

После 6 проведенных туров чемпионата России «Ахмат» набрал 4 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице. 

6 комментариев
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Ахматыч сам не хочет попробовать дон?
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Федотов самый подходящий вариант , надеюсь сможет помочь команде и попасть в лучшую лигу
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Игнашевич и Юран еще в своем уме, а Федотов может.
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Открыты новые персонажи для Ахмата , Федотов и Игнашевич
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А говорят что нашим не дают работать,круговорот Юранов.
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Лысый подходит этому сброду
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