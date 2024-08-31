«Ахмат» рассматривает назначение Федотова, Юрана или Игнашевича на случай увольнения Адиева (Sport24)

«Ахмат» изучает возможность назначения нового главного тренера.

Грозненский клуб рассматривает варианты с назначением , или на случай увольнения , сообщает Sport24.

Ранее появилась информация о том, что Адиев, вероятно, будет отправлен в отставку, если команда не сможет обыграть «Акрон».

После 6 проведенных туров чемпионата России « » набрал 4 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице.