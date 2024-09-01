Глушков о жизни в Дагестане: «Все хорошо, как и везде. В июне страшно не было. Мыслей уехать или увезти семью не было и нет»

Никита Глушков высказался о жизни в Дагестане.

25-летний полузащитник выступает за махачкалинское «Динамо» с 2021 года и вместе с клубом дебютировал в Мир РПЛ в этом сезоне.

– Каково сейчас жить в Дагестане?

– Все хорошо, как и везде. Условия для семьи там прекрасные. Собственно говоря, жена там и осталась рожать. И все прошло хорошо, условия для этого были комфортные.

– Даже после июньских терактов не было страшно жить там с семьей?

– Нет, не было. Конкретно в тот момент мы, конечно, переживали из-за случившегося. Но мыслей уехать оттуда или увезти семью не было и нет. В тот момент я переживал за супругу, но дальше никаких намеков на проблемы не было. Все хорошо, мы продолжаем там жить, а я стараюсь помочь «Динамо» закрепиться в , – сказал Глушков.

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