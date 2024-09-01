Конте раскритиковал сроки трансферного окна: «Абсурд. Нужно тренировать игроков, собирающихся уйти, и ждать тех, с кем не работал. У нас не было хавбеков на скамейке»

Теги Парма серия А Италия возможные трансферы трансферы Наполи Антонио Конте Станислав Лоботка Андре-Франк Замбо-Ангисса правила Коли Сако Дженнаро Яккарино Футбол

Антонио Конте раскритиковал сроки трансферного окна.

Тренер «Наполи» после победы над «Пармой» (2:1) выразил недовольство тем, что летнее трансферное окно закрывается во время третьего тура Серии А.

«Абсурдная ситуация. Тренерам приходится тренировать футболистов, которые собираются уйти, и ждать игроков, с которыми мы никогда не работали. Да еще и не знать, в каком состоянии они будут, когда придут.

Футбол постоянно развивается, но должен быть кто-то, кто займется этим нелепым правилом, которое вредит всем тренерам и клубам.

Сегодня на скамейке запасных не было ни одного полузащитника, так как вчера Яккарино и Сако ушли в аренду. Нам пришлось молиться, чтобы ничего не случилось с Лоботкой и Замбо-Ангисса.

Надеюсь, в будущем все может измениться, поскольку все готовы менять форматы и правила», – сказал тренер «Наполи» в эфире DAZN.

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6 комментариев
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Когда очень хочется критиковать руководство клуба за недостаточность трансферов, а потом вспоминаешь, что это ж для второго-третьего сезона
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Опа уже критика пошла, такими темпами Де Лаурентис выпрет его уже к зиме
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Антошка за 10 евро не тренеруешь?
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Уверен даст результат.
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Конте пора отменить как тренера в мире футбола. Надоел. Везде одни истерики
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