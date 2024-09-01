«Наполи» забил «Парме» на 92-й и 96-й – полевому игроку Дель Прато, вратаря Судзуки удалили на 75-й, когда замен не осталось. Команда Конте выиграла – 2:1

«Наполи» на последних минутах вырвал победу у «Пармы».

В 3-м туре Серии А неаполитанцы одержали волевую победу, благодаря голам на 92-й и Андре-Франка Замбо- на 96-й минутах (2:1).

На 75-й вратарь «Пармы» получил красную карточку. Двумя минутами ранее команда израсходовала последнюю замену. Вместо Судзуки в ворота встал левый защитник .

« » набрал 6 очков и на данный момент занимает 4-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Италии. « » с 4 очками идет девятой.