«Наполи» забил «Парме» на 92-й и 96-й – полевому игроку Дель Прато, вратаря Судзуки удалили на 75-й, когда замен не осталось. Команда Конте выиграла – 2:1

Теги Парма серия А Италия судьи Наполи Антонио Конте Ромелу Лукаку Андре-Франк Замбо-Ангисса Энрико Дель Прато Зион Судзуки Футбол

«Наполи» на последних минутах вырвал победу у «Пармы».

В 3-м туре Серии А неаполитанцы одержали волевую победу, благодаря голам Ромелу Лукаку на 92-й и Андре-Франка Замбо-Ангисса на 96-й минутах (2:1).

На 75-й вратарь «Пармы» Зион Судзуки получил красную карточку. Двумя минутами ранее команда израсходовала последнюю замену. Вместо Судзуки в ворота встал левый защитник Энрико Дель Прато.

«Наполи» набрал 6 очков и на данный момент занимает 4-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Италии. «Парма» с 4 очками идет девятой.

14 комментариев
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У Замбо-Ангисса две фамилии, у Лукаку - три ноги, у Наполи - шесть очков.
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лютая концовка была, давно такого не видел)
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После одного матча уже успели похоронить Парика. Он абсолютно во всех командах давал результат в первый сезон
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Ответ Burel
После одного матча уже успели похоронить Парика. Он абсолютно во всех командах давал результат в первый сезон
Парик еле-еле обыграл сопа с полевым на воротах. Так что не, Конте кончился
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Это чемпионское говно !!!!!
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Тот случай, когда за 15 минут до конца матча пишешь язвительный комментарий против Конте, а потом приходится удалять
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Ответ путь альпаки
лютая концовка была, давно такого не видел)
Эвертон - Борнмут сегодня точно не хуже. С 2-0 на 2-3 за несколько минут в конце матча.
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Браво Маэстро Антонио Конте
Переиграл и уничтожил
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Ответ леннорыч-абрамович
У Замбо-Ангисса две фамилии, у Лукаку - три ноги, у Наполи - шесть очков.
Апплодирую
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15 минут держался, все равно красавчик.
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Ответ fistab
Апплодирую
Каждому «остроумному» комментатору про третью ногу Лукаку, следует засунуть эту ногу в одно место.
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грузингского месси кто нибудь видел на поле?
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Ответ путь альпаки
лютая концовка была, давно такого не видел)
Да это был волидол конечно 😎
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