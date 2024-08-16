Станкович выступил за продажу Дуарте. Защитник «Спартака» не вписывается в игровую модель тренера («СЭ»)

Теги Спартак Деян Станкович возможные трансферы Алексис Дуарте Спорт-Экспресс Футбол

Алексис Дуарте может покинуть «Спартак».

Главный тренер красно-белых Деян Станкович поддерживает идею продажи 24-летнего центрального защитника.

Алексис Дуарте не вписывается в игровую модель сербского специалиста, об этом информирует «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что в «Спартак» может перейти центральный защитник Миенти Абена, игравший под руководством Станковича в «Ференцвароше».

Дуарте выступает за «Спартак» с января 2023 года. Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.

64 комментария
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У Станковича правило простое: не играл в Ференцвароше - не мужик!
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Ответ sledge-hammer
Привезли дровосека за 4 млн на пару сезонов, новый тренер пришел - на выход. Качественная последовательная работа менеджмента
Этот дровосек в прошлом сезоне стал одним из лучших.
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Ответ Аркадий Байдерин
Нормальный защитник. Чем он не вписывается в игру?
В ференцвароше не играл.
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Нормальный защитник. Чем он не вписывается в игру?
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Я конечно во внутреннюю кухню не лезу, но не совсем пока понимаю логику действий Станковича.
Покупаем 29 летнего цз из Венгрии, продаем 24 летнего адаптировавшегося ЦЗ.
Покупаем непонятного бразила из Венгрии, есть слухи что продаём Медину или Мартинса, которые как минимум не хуже.
Покупаем старого бразильца с лишним весом в нападение, когда в первую очередь нужен опорник.
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Ответ Павел Метёлкин
Правильное решение ,косячит постоянно и скорости нет!!!!
Это ты сейчас Умярова описал, который в старте каждый матч выходит.
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Ответ sledge-hammer
Привезли дровосека за 4 млн на пару сезонов, новый тренер пришел - на выход. Качественная последовательная работа менеджмента
Не дровосек, а лучший ЦЗ Спартака после Бабича. Не знаю, что в голове у Станковича, если он предпочитает лимитное полено Чернова Дуарте.
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Через год, полтора будет играть в Италии или Германии и опять будут говорить что Спартак прос... л качественного защитника. 🤦🤦🤦
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Привезли дровосека за 4 млн на пару сезонов, новый тренер пришел - на выход. Качественная последовательная работа менеджмента
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Отдать в аренду, все равно Станкович долго не продержится 😅
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А как ЦЗ может не вписаться в модель игры?
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Ответ Аркадий Байдерин
Нормальный защитник. Чем он не вписывается в игру?
вообще не очень понятно как защитник не вписывается в игру) какого функционала интересно ему не хватает
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Зря
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Похоже мы теперь за Ференцварош болеем
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Дуарте один из лучших наших цз
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Продать Дуарте, чтобы взять неликвид из Венгрии 👍🏻
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Ответ Vadim Vladimirovich
А как ЦЗ может не вписаться в модель игры?
Слишком центральный. Или не слишком.
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Серба нужно гнать. И как можно быстрее. Дед во вкус вошел- скоро всё своим шлаком заполонит, а после себя руины оставит. Да и Амарала тоже гнать надо. Спелись два прохиндея))
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Ответ Vadim Vladimirovich
А как ЦЗ может не вписаться в модель игры?
Понятия не имею, какая там модель игры у Станковича, но в принципе, ЦЗ легко может не вписываться с модель игры. Клинический пример - Мага в МЮ. Не самый плохой защитник для средних команд, но в высоком блоке он выглядел клоуном. Еще защитник может быть совсем без паса, и не подходить под определенную систему. И тэдэ и тэпэ.
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ну как обычно, пришел новый тренер и всех левоногих испаноязычных прошлого тренера нафиг.
Через год придет снова новый тренер и нынешних игроков Ференцвароша разгонит.
Стратегии вообще никакой.
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Ответ frol92
Это ты сейчас Умярова описал, который в старте каждый матч выходит.
Умяров -это отдельная песня))Мне кажется он со связями ,ну не может это дерево ,при любом тренере ,играть в старте!!!!
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Ответ Footballer22
Логика мне кажется прослеживается легко, у Дуарте нет антропометрии Бабича, а скорость примерно такая же, играя же в прессинг, тем более если один ЦЗ Бабич, второй необходим быстрый
Ну тогда скоро удивимся чувствую быстроногому суринамскому юноше из чемпионата Венгрии.
Вспоминается серия про Газмяс с быстроногим Абилардо😀
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Ответ Ебздрогыч
У Станковича правило простое: не играл в Ференцвароше - не мужик!
Мясной 7хаг получается
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Ответ frol92
Я конечно во внутреннюю кухню не лезу, но не совсем пока понимаю логику действий Станковича. Покупаем 29 летнего цз из Венгрии, продаем 24 летнего адаптировавшегося ЦЗ. Покупаем непонятного бразила из Венгрии, есть слухи что продаём Медину или Мартинса, которые как минимум не хуже. Покупаем старого бразильца с лишним весом в нападение, когда в первую очередь нужен опорник.
Логика мне кажется прослеживается легко, у Дуарте нет антропометрии Бабича, а скорость примерно такая же, играя же в прессинг, тем более если один ЦЗ Бабич, второй необходим быстрый
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Ответ LLC TRUST
Комментарий удален пользователем
Есть. Чернов и Маслов. Чернов послабее. Маслов послабее Чернова
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Клоунада.Скорее,Станкович не подходит.Он ,как тренер,ни о чём
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Дойная корова селекционеров. Позорище всероссийское )))
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Ответ Вечно в бане
Понятия не имею, какая там модель игры у Станковича, но в принципе, ЦЗ легко может не вписываться с модель игры. Клинический пример - Мага в МЮ. Не самый плохой защитник для средних команд, но в высоком блоке он выглядел клоуном. Еще защитник может быть совсем без паса, и не подходить под определенную систему. И тэдэ и тэпэ.
Плюс умение играть в 3 защитника. Многие теряются.
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Ответ Вечно в бане
Понятия не имею, какая там модель игры у Станковича, но в принципе, ЦЗ легко может не вписываться с модель игры. Клинический пример - Мага в МЮ. Не самый плохой защитник для средних команд, но в высоком блоке он выглядел клоуном. Еще защитник может быть совсем без паса, и не подходить под определенную систему. И тэдэ и тэпэ.
Только у Дуарте и пас и техника выше всех наших ЦЗ. Хорошо читает игру и часто перехватывает пас. Неплохой отбор и игра головой. А что нам привезут за 2кк вместо него ? Только- только адаптировали Ацтека, плотная связка Бабичь-Дуарте. Нет... Давайте заменим на ЦЗ за 2кк
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Ответ Леха Нету
Я ваще не в понятках, он походу деяну платит. Любой, кто может его заменить лучше играет: Мартинс, Литвинов, Рощин. А он в старте
Походу это тренеры ему платят. Как только деньги заканчиваются, их Умяров увольняет🤣
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