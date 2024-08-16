Станкович выступил за продажу Дуарте. Защитник «Спартака» не вписывается в игровую модель тренера («СЭ»)

Алексис Дуарте может покинуть «Спартак».

Главный тренер красно-белых поддерживает идею продажи 24-летнего центрального защитника.

не вписывается в игровую модель сербского специалиста, об этом информирует «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что в « » может перейти центральный защитник Миенти Абена, игравший под руководством Станковича в «Ференцвароше».

Дуарте выступает за «Спартак» с января 2023 года. Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.