Станкович выступил за продажу Дуарте. Защитник «Спартака» не вписывается в игровую модель тренера («СЭ»)
Алексис Дуарте может покинуть «Спартак».
Главный тренер красно-белых Деян Станкович поддерживает идею продажи 24-летнего центрального защитника.
Алексис Дуарте не вписывается в игровую модель сербского специалиста, об этом информирует «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что в «Спартак» может перейти центральный защитник Миенти Абена, игравший под руководством Станковича в «Ференцвароше».
Дуарте выступает за «Спартак» с января 2023 года. Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.
Покупаем 29 летнего цз из Венгрии, продаем 24 летнего адаптировавшегося ЦЗ.
Покупаем непонятного бразила из Венгрии, есть слухи что продаём Медину или Мартинса, которые как минимум не хуже.
Покупаем старого бразильца с лишним весом в нападение, когда в первую очередь нужен опорник.
Через год придет снова новый тренер и нынешних игроков Ференцвароша разгонит.
Стратегии вообще никакой.
Вспоминается серия про Газмяс с быстроногим Абилардо😀